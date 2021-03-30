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Зеленский и мировые лидеры призывают страны подписать Международный договор о пандемии, - ОП

Зеленский и мировые лидеры призывают страны подписать Международный договор о пандемии, - ОП

COVID-19 демонстрирует, почему необходимы совместные действия для создания более надежной международной архитектуры здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом говорится в Коммюнике о Международном договоре о пандемии.

"Ни одно правительство или многостороннее агентство не могут справиться с этой угрозой в одиночку. Вопрос не в том, будет ли это, а в том, когда. Вместе мы должны быть более подготовленными, чтобы прогнозировать, предотвращать, выявлять, оценивать и эффективно реагировать на пандемии, обеспечивая высокий уровень координации. Пандемия COVID-19 стала резким и болезненным напоминанием о том, что никто не находится в безопасности, пока все не будут в безопасности", - говорится в коммюнике.

Подписанты стремятся обеспечить общий и равноправный доступ к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с этой и будущими пандемиями. Иммунизация является глобальным общественным благом, и нам нужно будет как можно быстрее осуществлять разработку, производство и внедрение вакцин.

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"Мы считаем, что страны должны вместе работать над новым международным договором о готовности к пандемии и реагировании на нее. Такое восстановленное коллективное обязательство станет важной вехой в усилении готовности к пандемии на самом высоком политическом уровне. Договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, будет поддерживать принцип "здоровье для всех". Имеющиеся инструменты мирового здравоохранения, особенно Международные медико-санитарные правила, станут основой такого договора, обеспечивая прочную и проверенную основу, которую мы сможем развивать и совершенствовать", - отметили в коммюнике.

Документ также должен включать признание подхода "Единственное здоровья", который связывает здоровья людей и животных с нашей планетой. Кроме того, такой документ должен привести к большей взаимной подотчетности и совместной ответственности, прозрачности и сотрудничеству в рамках международной системы с ее правилами и нормами.

"Для достижения этой цели мы будем работать с главами государств и правительств во всем мире и со всеми заинтересованными сторонами, включая гражданским обществом и частным сектором. Мы уверены, что наша обязанность как руководителей государств и международных организаций является обеспечение усвоения миром уроков пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Свои подписи под ним оставили президент Зеленский, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Португалии Антониу Луис Сантуш да Кошта, президент Европейского совета Шарль Мишель, премьер-министр Испании Педро Санчес, президенты Сербии, ЮАР, Туниса, Индонезии и лидеры ряда других государств, а также генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус.

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Топ комментарии
+21
Вотето я понимаю величайший лидер современности: зеленский и мировые лидеры призывают не ровня они ему судя по заголовку, так грязь под ногтями
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30.03.2021 10:11
+12
зеленский и мировые лидеры , я в ступорі.
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30.03.2021 10:13
+12
Отлезь, зебил. Твой высер не в тему. Найди фразу в СМИ "Порошенко и другие лидеры мировые современности", а иначе - не пи--ди.
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30.03.2021 10:21
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Вотето я понимаю величайший лидер современности: зеленский и мировые лидеры призывают не ровня они ему судя по заголовку, так грязь под ногтями
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30.03.2021 10:11 Ответить
Це приблизно як Порошенко закликав світових лідерів звільнити Балуха, Сенцова, Кольченко та інших політв'язнів, а дійсно звільнили їх вже при Зеленському.
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30.03.2021 10:18 Ответить
Отлезь, зебил. Твой высер не в тему. Найди фразу в СМИ "Порошенко и другие лидеры мировые современности", а иначе - не пи--ди.
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30.03.2021 10:21 Ответить
Когда зелупа отдал пуйлу цимаха...как неожиданно,правда?)))
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30.03.2021 10:43 Ответить
"Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/*********-shodo-mizhnarodnogo-dogovoru-pro-pandemiyu-67405 пресс-службу Офиса Президента".
ничё удивительного. это Ослаблять писала.
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30.03.2021 10:19 Ответить
зеленский и мировые лидеры , я в ступорі.
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30.03.2021 10:13 Ответить
https://censor.net/ua/user/453111

зеленский и мировые лидеры... Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 3131
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30.03.2021 10:59 Ответить
лідор!

Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 6656
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30.03.2021 11:05 Ответить
- Владимир Ссаныч, Вы расстроены?
- Не я расстроен, а пианино!
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30.03.2021 11:17 Ответить
"Зеленский и мировые лидеры призывают"-новый анекдот)))))
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30.03.2021 10:14 Ответить
какое отношение имеет гнусавый наркоман к мировым лидерам?)))заголовок убил наповал))
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30.03.2021 10:14 Ответить
величайший зеленский и другие мелкие мировые лидеры......
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30.03.2021 10:15 Ответить
У МИРОВЫХ ЛИДЕРОВ - страховая медицина , Зеля
Тесты - бесплатно , результат через 20 минут
Вакцина - бесплатно
А в Украине Крадуцкие , Богатырёвы, Степановы - все о кармане своём заботятся
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30.03.2021 10:15 Ответить
Тупые какие-то эти мировые лидеры. Пока зеленкий не скажет, так они даже пандемию рассмотреть не могут. Вся сам, ***, все сам...
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30.03.2021 10:16 Ответить
Намордник с него снимите - и величайший лидер весь коронавирус зубами загрызет
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30.03.2021 10:19 Ответить
Зеленский и мировые лидеры/ "Вы (Зеленский) могли бы стать Вацлавом Гавелом, Ли Куан Ю или Уинстоном Черчиллем" , депутат СН.- Это о Монике, выпросившему извинение у Кадырова .
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30.03.2021 10:25 Ответить
Во раздухарился! Ну погоди, коронавирус! Выходит на арену рекордсмен.
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30.03.2021 10:27 Ответить
А ви уявляєте, що було б, якби замість Зеленського був якийсь дурачок.
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30.03.2021 10:28 Ответить
Не уявляю. Де можна найти ще дурнішого?
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30.03.2021 11:40 Ответить
очередная клоунада, мировые лидеры обеспечивают население своих стран вакцинами, а Зеленский призывает
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30.03.2021 10:33 Ответить
Зеленский и мировые лидеры призывают страны подписать Международный договор о пандемии, - ОП - Цензор.НЕТ 3344
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30.03.2021 10:35 Ответить
Первый среди равных!
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30.03.2021 10:36 Ответить
галантерейщик и кардинал!
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30.03.2021 10:38 Ответить
Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 6319
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30.03.2021 10:44 Ответить
Я і світові лідери закликаємо боротися з корупцією в оточенні Зеленського!
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30.03.2021 10:45 Ответить
Зеленский и мировые лидеры. Это пиз&дец.
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30.03.2021 11:25 Ответить
Галантерейщик и кардинал - это сила. Я спасу тебя, Франция!!!

Зеленский и мировые лидеры призывают. Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 4190Как передает https://censor.net/ со ссылкой на https://www.president.gov.ua/news/*********-shodo-mizhnarodnogo-dogovoru-pro-pandemiyu-67405 пресс-службу клоуна.
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30.03.2021 11:31 Ответить
Живу у селі. Неодноразово бачив як козел біг за коровами. Але щоб попереду корів, такого ще не бачив.
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30.03.2021 11:43 Ответить
Сама фраза, вже викликає
блювотний рефлекс ,де зечмо , хтось якимсь чином намагається пристебнути до світових лідерів.
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30.03.2021 12:08 Ответить
І при чому тут Зеленський?
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30.03.2021 12:13 Ответить
А можно уточнить кто такой Зеленский???
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30.03.2021 15:24 Ответить
Зеленський і світові лідери закликають країни підписати Міжнародний договір про пандемію, - ОП - Цензор.НЕТ 2649
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31.03.2021 01:25 Ответить
всё равно зрада.
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31.03.2021 02:48 Ответить
 
 