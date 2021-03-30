Ситуация с COVID-19 в Киеве, Одесской, Николаевской, Киевской и Житомирской областях напряженная: растет заполненность больничных коек, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы Украины, где ситуация с коронавирусом является "достаточно напряженной". Среди них Киев, Одесская, Николаевская, Киевская и Житомирская области.

Об этом Степанов заявил во время брифинга 30 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, в Украине наблюдает рост госпитализаций пациентов с коронавирусом. Сейчас уже заняты почти 54% больничных коек для COVID-пациентов.

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"Ситуация разная по регионам. Достаточно напряженная ситуация в городе Киев, в Одесской, Николаевской, Киевской, Житомирской областях - там, где увеличивается количество заполненных коек", - заявил Степанов.

"За минувшую неделю выросло количество новых случаев. В целом зарегистрировали 98,153 тыс. случаев, что почти на 13 тыс. больше, чем на предыдущей неделе. Также увеличилось количество госпитализированных лиц: если неделю назад в медучреждениях пребывало около 37 тыс. пациентов, то сейчас их порядка 44 тыс.", - сказал он.