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За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 33 человека, выздоровели - 461, выявили 1422 новых случая, - Кличко. КАРТА
За прошедшие сутки в Киеве зафиксировали 1422 новых случая заболевания коронавирусом (всего 161191).
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.
Так, за прошедшие сутки заболели: 830 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 523 мужчины в возрасте от 19 до 89 лет, 37 девочек от 1 до 17 лет и 32 мальчика от 9 месяцев до 17 лет.
Также за сутки зафиксировано 33 летальных случая от вируса (всего 3367). Госпитализированы 165 больных коронавирусом, при этом 540 пациентов госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмонию.
461 житель Киева преодолел коронавирус (всего 105579).
Больше всего случаев заболевания обнаружили Деснянском (316), Днепровском (282) и Дарницком (179) районах.
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Андрей Сафhjyjd
показать весь комментарий30.03.2021 10:23 Ответить Мне нравится 0
Viktor Turchanikov
показать весь комментарий30.03.2021 11:13 Ответить Мне нравится 0
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