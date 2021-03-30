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взятка (6043) судья (2630) Харьков (7288) САП (2037)

Глава Харьковского окружного админсуда предстанет перед судом за попытку подкупа и давление на судью, - САП

Глава Харьковского окружного админсуда предстанет перед судом за попытку подкупа и давление на судью, - САП

30 марта 2021 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении одного из руководителей Харьковского окружного административного суда по обвинению в предоставлении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"В рамках досудебного расследования установлено, что руководитель суда пыталась оказать давление на одного из судей окружного суда и в дальнейшем попыталась его "подкупить" за принятие решения в пользу коммерческой компании по административному делу по земельному вопросу. Обвинительный акт по ч. 3 ст. 369 УК Украины (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение) направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по сути", - следует из сообщения.

Также напоминается, что 21 сентября 2020 года председатель ХОАС была разоблачена сразу после передачи взятки.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества.

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Это уже шажок вперед к справедливости. Судья сам заносит, правда, пока другому судье, а по справедливости судья должен давать взятки подсудимым...
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30.03.2021 10:31 Ответить
А ты сидишь на нарах и ждешь, пока тебе будут взятки давать. Работать не пробовал, не?
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30.03.2021 13:41 Ответить
Чушь. Работать пробовал, правда не судьей.
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30.03.2021 15:29 Ответить
Делайте ставки дамы и господа насколько вероятно, что суд вынесет решение, что эта курица невиновная и далее продолжить судить. Сорри, собирать деньги.
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30.03.2021 11:56 Ответить
Что за небылица: ворон ворону решил глаз выклевать !?
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30.03.2021 15:57 Ответить
 
 