Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в другом направлении, - "слуга народа" Совгиря

Украинский парламент пока не планирует привлекать международных экспертов к формированию Конституционного Суда. Такое предложение ранее выразила Венецианская комиссия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам одной из авторов законопроекта о конституционной процедуре, представителя парламента в КСУ Ольги Совгири, многие пожелания "Венецианки" можно будет учесть, но это не касается привлечение международников.

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"Пожелание "Венецианки" привлечь международных экспертов, оно сейчас, как бы это сказать, не разрабатывается нами. Мы его услышали, мы его не отбрасываем, но мы работаем пока что в другом направлении", - уточнила она.

Нардеп уверена, что после выводов Комиссии у депутатов Рады больше нет аргументов, чтобы не поддержать законопроект о конституционной процедуре. Она считает, что документ вполне реально принять до конца весны. Совгиря уверена, что после вступления закона в силу, "конституционный кризис" больше не повторится.

"То, что происходит, стало возможным из-за наличия дыр в законе о КСУ. Понимаете, он дырявый, он слишком общий. И эти слишком общие положения можно использовать в своих интересах, что и делал Конституционный Суд", - сказала парламентарий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта. Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного Суда". Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.