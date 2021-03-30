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Новости Конституционный кризис
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Венецианская комиссия (423) ВР (27377) КС (2079) Совгиря (51)

Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в другом направлении, - "слуга народа" Совгиря

Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание

Украинский парламент пока не планирует привлекать международных экспертов к формированию Конституционного Суда. Такое предложение ранее выразила Венецианская комиссия.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

По словам одной из авторов законопроекта о конституционной процедуре, представителя парламента в КСУ Ольги Совгири, многие пожелания "Венецианки" можно будет учесть, но это не касается привлечение международников.

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"Пожелание "Венецианки" привлечь международных экспертов, оно сейчас, как бы это сказать, не разрабатывается нами. Мы его услышали, мы его не отбрасываем, но мы работаем пока что в другом направлении", - уточнила она.

Нардеп уверена, что после выводов Комиссии у депутатов Рады больше нет аргументов, чтобы не поддержать законопроект о конституционной процедуре. Она считает, что документ вполне реально принять до конца весны. Совгиря уверена, что после вступления закона в силу, "конституционный кризис" больше не повторится.

"То, что происходит, стало возможным из-за наличия дыр в законе о КСУ. Понимаете, он дырявый, он слишком общий. И эти слишком общие положения можно использовать в своих интересах, что и делал Конституционный Суд", - сказала парламентарий.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении Тупицкого судьей Конституционного Суда Украины". Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта. Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении Касминина судьей Конституционного Суда". Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 29 декабря 2020 года президент Украины Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного Суда Александра Тупицкого. Позже Конституционный Суд сообщил, что проведет спецзаседание из-за отстранения Тупицкого. Указ Зеленского об отстранении Тупицкого Конституционный Суд считает юридически ничтожным и требует его отменить.

5 января 2021 года судьи Конституционного Суда провели собрание и утвердили общее заявление, в котором напомнили, что основы и порядок увольнения судьи КС или прекращения его полномочий определены Конституцией.

19 января 2021 года Тупицкому сообщили о подозрении и не пустили его на работу в КСУ. Тупицкий заявил, что указ президента отстраняет его только от обязанностей судьи, а кроме них он как глава КСУ выполняет и другие функции. Также он пожаловался на попытки вмешательства в свою деятельность и написал заявление в полицию. Пресс-служба КС распространила сообщение, что следователи ГБР в соответствии с действующим законодательством не имеют полномочий сообщать о подозрении судье Конституционного Суда.

26 февраля Зеленский своим указом отстранил главу КС Александра Тупицкого от должности еще на 1 месяц.

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Топ комментарии
+21
"Свои" люди уже ждут... Какая "венецианка"?
Заметьте,они хотели бы слышать мнение,но сделают наоборот.
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30.03.2021 10:37
+17
Зеленка отбросила венецианку и будет лепить свой шутовский "суд". Кадры будут подбирать так же как и министров и депутатов. Скорее всего кресла в КС займут лысый с квартала, олька полякова, монатик, сивоха, кто-нибудь от бабушки бени, еще нужные люди по квотам ермака, татарова, портнова, и родственница мамы римы потому что своя и вообще хорошая девочка.
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30.03.2021 10:44
+16
Що незрозуміло? Веніціанка ж не дасть сформувати кишеньковий КС, а треба саме такий.
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30.03.2021 10:42
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Венецианка.
Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в другом направлении, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 7870
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30.03.2021 10:35 Ответить
Ппц 🥵, коли вже дно?
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30.03.2021 10:36 Ответить
Поки не почне діяти суд Лінча, толку в цій державі не буде
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30.03.2021 13:19 Ответить
"Свои" люди уже ждут... Какая "венецианка"?
Заметьте,они хотели бы слышать мнение,но сделают наоборот.
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30.03.2021 10:37 Ответить
Пойдем другим путем - мы ведь легких путей не ищем.
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30.03.2021 10:37 Ответить
"Пожелание "Венецианки" привлечь международных экспертов, оно сейчас, как бы это сказать, не разрабатывается намиИсточник: https://censor.net/ru/n3256396

Там нужны свои карманные судьи.)))
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30.03.2021 10:40 Ответить
мы услышали это пожелание "Венецианки", но /чтобы да так нет. КС мафии Коломойского должен узаконить продажу 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни израильско-российские руки.
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30.03.2021 10:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3256396/rada_ne_budet_privlekat_mejdunarodnyh_ekspertov_k_formirovaniyu_ks_my_uslyshali_eto_pojelanie_venetsianki
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30.03.2021 10:42 Ответить
Що незрозуміло? Веніціанка ж не дасть сформувати кишеньковий КС, а треба саме такий.
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30.03.2021 10:42 Ответить
Зеленка отбросила венецианку и будет лепить свой шутовский "суд". Кадры будут подбирать так же как и министров и депутатов. Скорее всего кресла в КС займут лысый с квартала, олька полякова, монатик, сивоха, кто-нибудь от бабушки бени, еще нужные люди по квотам ермака, татарова, портнова, и родственница мамы римы потому что своя и вообще хорошая девочка.
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30.03.2021 10:44 Ответить
Хто б сумнівався. Там розумні, некорумповані та чесні непотрібні. Зе сам юрист за освітою, треба просто слухняних ставити.
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30.03.2021 10:44 Ответить
...они как бы прилично послали на хер? ну ну!) посмотрим какой финиш рай или ад!
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30.03.2021 10:45 Ответить
Вы нам не указ, мы идем своим путем , а наш путь - воровство ,кумовство и отсутствие правового государства - вот коротко смысл этой новости. Не могут воры выбрать себе в судьи честных людей , они выбирают самых авторитетных воров! И пока народ не снесет эти авгиевы конюшни , все будем в дерьме!
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30.03.2021 10:47 Ответить
Не просто в другом направлении, а в противоположном.
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30.03.2021 10:52 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1407436486275103&set=p.1407436486275103&type=3&av=100010262946037&eav=AfZ1eSQ2dsGyBcm-yKIqdRQ7gxJW5E9uhJyQreD139RQXbraQcrrSRuwTiArfePAs2E&__cft__[0]=AZXpEdcPOKHcnZfU1JulDJzEkUAxWQ0AHxf9IDKIoG5D5fClTWFQsrPcvvwW_kQHxzaNOBJWnGCgNx023f0_0VhkjGLVLGHAESMJ6Z_k3QfYGWYHOxQ0ceuLRIyAKL1b2S7SNQdR2Qhy81zQhVet6FdpPU0tyVLmaxz07THRWUHr-GFiEBVAsSnfQY-Ee9hTWx0&__tn__=R]-R Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в другом направлении, - "слуга народа" Совгиря - Цензор.НЕТ 5949
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30.03.2021 10:57 Ответить
Не для того паханы впихивали сосен Совгирей в списки "слуг", чтобы они слушали советы из Европы. Они должны выполнять указания своих сутенеров.
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30.03.2021 10:56 Ответить
Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в "зеленом" направлении,которое вЫстраивает в Украине "зеленую диктатуру" с подчинением судов под функционирование этой "зеленой диктатуры" ,несмотря на международный опыт и практику
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30.03.2021 11:11 Ответить
Удивляюсь Европе. Вот охота ей с Украиной возиться? Прикрыть въезд, вернуть заробитчан(тем более, что есть уважительная причина в виде карантина), закрыть всякие нормандский и минские форматы. В конце концов Донбасс и Крым - проблема Украины. И пусть нарид наслаждается Совгирей, работающей в другом направлении. А зерно и трубы можно и у России купить. И все. Нет страны, нет проблем. Оно им вот это все надо? Своих ведь бед хватает, а тут еще и зебилы...
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30.03.2021 11:19 Ответить
Не удивляйся, просто существуют ещё гуманность и милосердие по отношению к убогим и слабым
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30.03.2021 16:24 Ответить
А и правильно.

На МВФ положили. На Венецианскую комиссию положили. На США положили. На ЕС положили.

А теперь ждите сотрудничества и вешайте лапшу на уши ЗЕ-дегенератам, что вот-вот потекут молочные реки меж кисельных берегов США, ЕС, НАТО, МВФ.
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30.03.2021 11:24 Ответить
Портнов сам назначит!
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30.03.2021 11:24 Ответить
Хм. Хто там іще у одному під"їзді з Зеленським мешкав, той і у судді КС піде
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30.03.2021 11:25 Ответить
Просто зеленозадым стыдно. Обделались до того, что работают в другом направлении, отличном от Европы. МВФ тоже пробовали обмануть, а кто же тебе, даст денег Зин?
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30.03.2021 11:43 Ответить
Щоб змінити Конституцію Клоуну потрібен кишеньковий Конституційний суд. Це називається узурпація влади. Це те що робив янукОвоч. Вава закінчить так як закінчив Проффесор.
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30.03.2021 12:38 Ответить
За логікою Клоуна, то нинішня нова ЦВК також може скасувати протокол попередньої старої ЦВК про результати виборів президента 2019 року і преЗЕдент перестане бути президентом. Причину можна знайти, наприклад, не здав аналіз сечі на наркотики, давав концерти в окупованій Горлівці сепаратистам і терористам і т.ін. До речі, а чого за концерти терористам "Миротворець" до цих пір не вніс його у свою базу?
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30.03.2021 12:56 Ответить
уроди не тільки карманих суддів КС хочуть призначати; і не тільки суддів судів загальної юрисдикції, господарчих, адміністративних судів; вони хочуть призначати всі своїх карманих чиновників, передовсім в правоохоронні органи.
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30.03.2021 13:28 Ответить
Смачно высрались на международное сообщество
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30.03.2021 13:31 Ответить
Та пинайте уже эти евростандарты! Ближе к московитскому царю!!!
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30.03.2021 13:47 Ответить
 
 