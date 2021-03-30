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Минздрав потратил уже 40% средств, выделенных на вакцинацию в 2021 году, - Госказначейство

Минздрав потратил уже 40% средств, выделенных на вакцинацию в 2021 году, - Госказначейство

Министерство здравоохранения потратило примерно 1,6 миллиарда гривен (40%) на закупку вакцин от COVID-19 по бюджетной программе по проведению кампании по вакцинации населения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське, об этом сообщает Государственная казначейская служба в ответ на запрос экспертной организации StateWatch.

Общая сумма программы "Проведение вакцинации населения от острой респираторной болезни COVID-19" составляет 4 млрд грн. Из этой суммы 2,6 миллиарда гривен на 2021 год предусмотрели на закупку вакцины.

По состоянию на 22 марта из этой суммы потратили 242,6 миллиона гривен. В то же время из специального фонда государственного бюджета выделили 1,38 млрд грн, из которых уже потратили 1,35 миллиарда.

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В целом, согласно бюджетной программы вакцинации, в этом году Минздрав планирует закупить 7,9 млн доз прививок для 3,9 млн человек.

Дополнительно из бюджета в декабря 2020 года заплатили 964,3 миллиона гривен за поставку 1,9 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 CoronaVac. В общем пока за поставку вакцин в Украине государство заплатило более 2,5 миллиарда гривен.

Цена за одну дозу вакцины, которая предусмотрена бюджетной программой, составляет 504 гривны. Такую же цену заплатили за дозу китайской вакцины CoronaVac. Стоимость дозы индийской вакцины Covishield - неизвестна.

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"Если разделить объем затраченных средств на цену за вакцину, заложенную в бюджетную программу, можно предположить, что уже было закуплено свыше 4,9 миллиона доз для Украины", - отмечают в StateWatch.

В то же время пока что состоялись поставки только 500 000 доз вакцины Covishield, а также 215 000 доз китайской вакцины CoronaVac.

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Топ комментарии
+16
привито 0.5% населения,потрачено 40 % бюджета на это,верной дорогой идете зеотморозки
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30.03.2021 10:38
+11
У цю суму входить нове пальтішко Стєпанова.
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30.03.2021 10:38
+9
Оце справжній звіздєц!!!! 40 відсотків коштів витрачено і лише 0,12 відсотка провакциновпно!!!!! Це люто! І у цих зебуїнів ще вистачає совісті патякати щось про дороги?
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30.03.2021 10:44
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Правила форума Совет форумчан
У цю суму входить нове пальтішко Стєпанова.
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30.03.2021 10:38 Ответить
На дороги?
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30.03.2021 10:38 Ответить
привито 0.5% населения,потрачено 40 % бюджета на это,верной дорогой идете зеотморозки
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30.03.2021 10:38 Ответить
А 60% ушло на дороги, нужно же друзьям шута зарабатывать на чем тот
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30.03.2021 10:55 Ответить
Оце справжній звіздєц!!!! 40 відсотків коштів витрачено і лише 0,12 відсотка провакциновпно!!!!! Це люто! І у цих зебуїнів ще вистачає совісті патякати щось про дороги?
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30.03.2021 10:44 Ответить
https://censor.net/ua/user/302436, річ не в тім на що їм вистачає совісті (вони сцяли, сцуть й будуть сцяти в очі українцям), річ в тому, що до людей ніяк не дійде яке ж корумповане та антиукраїнське лайно вони привели й продовжують приводити до влади.
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30.03.2021 11:19 Ответить
Зебіли - це не лише ті, хто у владі. Це і ті, хто за них голосують і підтримують їхній рейтинг.
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30.03.2021 11:21 Ответить
ага, тепер цілком зрозуміло про кого був попередній пост.
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30.03.2021 11:24 Ответить
нада добавити з нульовим результатом.
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30.03.2021 10:44 Ответить
Минздрав потратил уже 40% средств, выделенных на вакцинацию в 2021 году, - Госказначейство - Цензор.НЕТ 2077
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30.03.2021 10:49 Ответить
Перемога...
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30.03.2021 10:52 Ответить
Й ніякого результату,окрім квітнучого криміналу! Шляхи теж к весні порозсипалися!!
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30.03.2021 13:11 Ответить
 
 