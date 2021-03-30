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Вакцина AstraZeneca меняет название на Vaxzevria: Переименование не влечет за собой каких-либо других изменений
Компания AstraZeneca переименовывает свою вакцину от коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Агентство медицинских продуктов Швеции.
Отмечается, что изменение названия не влечет за собой каких-либо других изменений, но важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали об изменении, поскольку информация о продукте, маркировка и упаковка могут выглядеть иначе.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина ожидает поставку 300 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 117 тыс. доз вакцины Pfizer в ближайшее время.
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После сообщений об этих очень редких нежелательных явлениях в Европе Министерство здравоохранения Канады тесно сотрудничало с европейскими регулирующими органами для анализа доказательств и обновило монографию по продукту.
Департамент также выпустил руководство для медицинских работников и реципиентов вакцины по потенциальным симптомам, которые необходимо контролировать.
* https://www.canada.ca/en/health-canada/news/2021/03/health-canada-issues-label-change-and-guidance-on-the-astrazeneca-covid-19-vaccine.html
Инструкция по этому поводу.https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf Health Canada has assessed the available data on the reported events and has determined that the AstraZeneca COVID-19 Vaccine and COVISHIELD (the version of the AstraZeneca COVID-19 Vaccine manufactured by the Serum Institute of India that is currently being distributed in Canada) have not been associated with an increase in the overall risk of thrombosis.
Степанов закупил шмурдяк CoviShield, который, возможно, похож на исходный. Но - только похож и только возможно.
Вакцина ICMR / SII-COVISHIELD является собственной разработкой (научный руководитель Dr Prasad Kulkarni ) Serum Institute of India Private Limited находящейся на фазе 2/3, слепого рандомизированного контролируемого исследования для определения безопасности и иммуногенности.
А сейчас выяснилось, что они тихо убивали людей...
https://covid-vaccine.canada.ca/info/pdf/astrazeneca-covid-19-vaccine-letter.pdf Health Canada has assessed the available data on the reported events and has determined that the AstraZeneca COVID-19 Vaccine and COVISHIELD (the version of the AstraZeneca COVID-19 Vaccine manufactured by the Serum Institute of India that is currently being distributed in Canada) have not been associated with an increase in the overall risk of thrombosis.
министерство здравоохранения Канады провело оценку имеющихся данных по зарегистрированным вакцинам и определили, что вакцина AstraZeneca COVID-19 и COVISHIELD (версия вакцины AstraZeneca COVID-19 производится Индийским институтом сыворотки, который в настоящее время
распространены в Канаде) не были связаны с увеличением общего риска тромбоза.
преимущества вакцины AstraZeneca COVID-19 и COVISHIELD в защите канадцев от COVID-19 по-прежнему перевешивает риски. канадцам рекомендуется пройти вакцинацию любым из препаратов от COVID-19, которые разрешены и доступны в Канаде.
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