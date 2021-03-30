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Минздрав (4883) отставка (3146) Степанов Максим (2062) Голос партия (499) Рудик Кира (97)

Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик

Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик

Депутаты фракции "Голос" инициируют отставку министра здравоохранения Максима Степанова. В настоящее время собрано более 100 голосов.

Об этом сегодня заявила лидер партии "Голос" Кира Рудик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

По ее словам, содержание на посту министра здравоохранения Максима Степанова обходится Украине непомерно дорого. Только за семь последних дней его пребывания на посту украинцы уплатили более 2 тысячами жизней, более 30 тысячами госпитализаций, почти 100 тысячами новых инфицированных коронавирусом.

"За год - а сегодня ровно год, как Степанова назначили министром здравоохранения - у него так и не появился план, как противодействовать распространению COVID-19. Партия "Голос" убеждена: оставлять на должности Максима Степанова - преступление против украинского народа. Максим Степанов должен понести персональную политическую ответственность за многочисленные провалы на каждом этапе борьбы с пандемией коронавируса. Любители не смогли спасти страну от пандемии. Они должны уйти и освободить место компетентным и честным людям, для которых важными будут человеческие жизни, а не политические рейтинги", - заявила Рудик.

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Она также уточнила, что депутаты "Голоса" вновь инициируют отставку главы Минздрава, за которую уже собрано более 100 голосов. Кроме этого Рудик зарегистрировала постановление об осуждении бездействия Кабинета министров и других органов государственной власти.

В нем партия, по словам Рудик, призывает персонально премьера Дениса Шмыгаля и министра Максима Степанова немедленно доложить в парламенте об актуальной эпидемиологической ситуации, в частности, о готовности медицинской системы к третьей волне коронавируса, выполнении плана вакцинации и закупке вакцины, а также обеспечении комплекса экономических мер по поддержке предпринимателей.

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Топ комментарии
+17
Зебіли називали доктором смерть Супрун, але останній рік показав, що не Супрун так треба називати...
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30.03.2021 11:00
+16
Судить его надо,и посадить!
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30.03.2021 10:50
+12
Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик - Цензор.НЕТ 3796
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30.03.2021 10:48
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Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик - Цензор.НЕТ 3796
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30.03.2021 10:48 Ответить
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Ffbi.media%2F%25D1%2583-%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C-%25D0%25BA%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25B0-%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25BB%25D0%25B5-%25D0%25B4%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2586%2F&psig=****************************&ust=1617174330801000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCJCKq5661-8CFQAAAAAdAAAAABBR
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30.03.2021 10:49 Ответить
Собрано свыше 100 голосов за отставку Степанова. Его пребывание на посту - преступление против украинского народа, - Рудик - Цензор.НЕТ 7397
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30.03.2021 10:56 Ответить
Судить его надо,и посадить!
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30.03.2021 10:50 Ответить
много здесь комментариев "очень умных", а мозгов не хватает даже задать себе вопрос - :"... а почему так? кто привел к такому состоянию? может Порошенко - благодетель со своей Супруншей?" если бы не "сдвинули" супруняку - было бы совсем плохо, в плоть до краха...
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30.03.2021 11:23 Ответить
таким как ты Супрун до сих пор в штаны срет.
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30.03.2021 11:35 Ответить
Значит это Супрун распродала заграницу весь запас масок и респираторов в начале пандемии, провалила борьбу с короной, а затем и вакцинацию?
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30.03.2021 11:40 Ответить
а кто Степанов? могу только сказать, вернее процетировать: - каждому по его вере воздастся...
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31.03.2021 18:24 Ответить
так ты не просто лишнехромосомное чучело, а еще и с православием головного мозга?
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10.04.2021 11:26 Ответить
нет, упаси Боже, она святая... продали вот такие "правильные" люди которым обогащение выше жизней своих же людей... вот только они не смогут жить одни...
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01.04.2021 19:54 Ответить
Я вас понимаю ,но судить его надо не за действия супрун,он тут такого уже наговорил и наделал,что супрун отдыхает!пусть за свои преступления ответит
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30.03.2021 11:47 Ответить
И что это изменит?. Придет другой еще хуже
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30.03.2021 10:57 Ответить
Как будто это от него зависит!. Страну 25 разворовывали и будут разворовывать.
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30.03.2021 11:01 Ответить
При Порошенко країна розвивалась.
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30.03.2021 11:06 Ответить
Развивалась потому что народ бы посадил ПоТрашенка на вилы
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30.03.2021 11:12 Ответить
ну вот счас старна загибается - и где твой "надод"? когда криворогого шлимазла вовочку на вилы посадит?
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10.04.2021 11:28 Ответить
Война у Белого дома: как закончилась попытка переворота в Украине. Такой сценарий
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30.03.2021 11:13 Ответить
ну да, только со знаком минус...
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30.03.2021 11:18 Ответить
... да, вот только то развитие еще долго исправлять прийдется..., а тебе какая разница ты же из штатов (а паспорт выдан VPN)...
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12.04.2021 15:13 Ответить
Другому Голос передаст волшебную палку и лампу Алладина, которые зловредный Степанов скрывал! Вот в соседних странах не скрывали и у них все классно...
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30.03.2021 11:34 Ответить
Нову посаду для нього Упир України Степанов а не Міністр України
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30.03.2021 10:58 Ответить
Степанова в КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ* Ничего не меняется в этом подлунном мире. Как бы время человечества остановилось... Вот такая у нас "оппозиция". Очень впечатлительно повесить жертвы коронавируса на кого-то одного.
Примечание *Козёл отпуще́ния - в иудаизме особое животное, которое, после символического возложения на него грехов всего народа, отпускали в пустыню.
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30.03.2021 10:59 Ответить
где та пустыня ,которая могла бы принять зеленского и его свиту,и выжить после этого??? мне здается что их не отпускать нужно,а по тем же иудейским законам приносить в жертву всесожжения,они ведь все иудеи, дети иуды,тоесть иуды!!!
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30.03.2021 11:13 Ответить
не позорь имя, своим ником! почитай историю-ветхий завет, а лучше и новый тоже...
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30.03.2021 11:17 Ответить
сиди лучше на бутылке молча, человек книги
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10.04.2021 11:29 Ответить
Полиграф Полиграфыч, а слоны то, животные полезные...
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10.04.2021 18:21 Ответить
Степашка еще не завершил операцию по геноциду украинцев.
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30.03.2021 10:59 Ответить
слушай, таки Боря, ехал бы ты на родину обетованную, там еще лучше, отслужишь в армии (если Заратустра позволяет), а нет - будешь бомжом у стены плача...
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01.04.2021 19:58 Ответить
Зебіли називали доктором смерть Супрун, але останній рік показав, що не Супрун так треба називати...
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30.03.2021 11:00 Ответить
Степанов жодного дня не працював в системі охорони здоров'я, маючи диплом медика (подивіться, в інтернеті все про нього є). Як він опинився в кріслі міністра - загадка (хоча в Україні багато подібних загадок). Думається, влада нарочито його туди засадила, плануючи зробити цапа відбувайла.
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30.03.2021 11:05 Ответить
У нас членограй на должности президента. Всё закономерно.
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30.03.2021 11:11 Ответить
Степанов- уже 147й министр здравоохранения.Самый лучший министр-Богатырёва.Давайте вернём.Она со всеми справится
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30.03.2021 11:06 Ответить
Стєпанов має йти під варту за корупцію. Чому вакцина купувалась вдесятеро дорожче і через якусь фірму-прокладку, а не напряму між державами?
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30.03.2021 11:07 Ответить
нууу ,если бы на прямую,то куртяк за 650000гр носил бы кто то другой.
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30.03.2021 11:19 Ответить
За Юліного уряду шефом МОЗ був професор медицини Поліщук. Корупції на закупівлях не було. Мабуть це з Зєлєними призначенцями щось не те. А скоріше з самим Зєлєю.
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30.03.2021 14:34 Ответить
а если бы министр выглядел как бомж с рублевки, так тебе больше нравилось бы?
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12.04.2021 15:17 Ответить
Партия "Голос" убеждена:________ и что "голос" предлагает, Супрун? лучше предложите землякам голоса (по Вакарчуку) носить маски соблюдать карантин со всеми правилами поведения во время карантина... а то это Вакаычук второй ыаз сбежало с депутатов так ничего путного не предложив и не сделав...
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30.03.2021 11:14 Ответить
Як ми бачимо, не Супрун треба називати доктором смерть...
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30.03.2021 11:28 Ответить
І, як виявилось, фельдшером є не Супрун,а Стєпанов - читай його біографію...
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30.03.2021 11:32 Ответить
Супрун переводила систему здравоохранения на современный уровень. Стадо не захотело перемен. Качественных.
Стадо хочет сейчас, даже сиюминуту бедного и доступного, как вокзальная шлюха, доктора.
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30.03.2021 13:34 Ответить
следуйте правилам Супрун, выполняйте все её предписания... лаборант рентгенолог больше знает...
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31.03.2021 18:22 Ответить
Чмыренный, Супрун начала изменения, дабы привести систему здравоохранения к подобию хотя бы польской. Но извращенные дебилки из зестада решили иначе. Так что святая вода - ваше всё))
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01.04.2021 16:37 Ответить
будь последовательным, иди по стопам Супрун, выполняй все её указания... долго мучаться не будешь... чмыренный...
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01.04.2021 19:51 Ответить
Зебобик раскашлялся.. Бывает. Перед смертью)
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01.04.2021 21:44 Ответить
таким Vilaerам проще гадить в лифтах и подъездах, гадить людям ходить без масок, кашлять задрав свою башку и раззявив свой грязный рот, чем соблюдать масочный режим и быть благодарным хотя бы тому что стараются делать другие после "Vilaerов" которые разрушили почти до основания медицину, указывая как правильно какать и писять мужикам сидя, кашлять "под мышку"... еще бы в пятку...
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03.04.2021 09:41 Ответить
...я косвенно знаю дела в медицине, и это началось не с прихода Степанова, это тянется с прихода Супрун и садить надо не одну её, а и того кто её пропихнул на ВИО! как то мне один хирург сказал:"... только чему то научились, а нас снова на пальму загоняют..." - полностью согласен... на пример у нас давно могли спасать людей используя донорские органы, кровь... вот только-только это разрешили, были отсутствия прививок для новорожденных еще от Супрун, которая пропагандировала отменить все прививки... и было много отказников, их дети не были привиты, потеряли время... потом просили спасти их детей... не знаю какого возраста этот Vilar, но создается впечатление что это жертва политики Супрун...
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03.04.2021 09:51 Ответить
Ублюдочнику не понять самодостаточного профи с 35летним стажем в интенсивной терапии и 3 континетах работы. Из-за таких разумных, с уровнем полового в зачуханном кабаке, еще не одно десятилетие Украине быть европейской Гвинеей. Verbum Sat!.
Молись, ссученный, на богатыреву, вот при ней был "расцвет" медицинского благополучия..
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03.04.2021 11:16 Ответить
самодостаточного профи с 35летним стажем в интенсивной терапии_________ну все стало ясно, бедненький, 35 лет лечится в интенсивной терапии, сочувствую... ну не буду больше мешать, лечись...
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03.04.2021 22:54 Ответить
Чувствуется слюнявая тупость нищеброда..
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03.04.2021 23:16 Ответить
Лашадей на переправе не меняют!!!
Кто если не степанов и его куртка спасут Украину?
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30.03.2021 11:18 Ответить
лошадей да,не меняют, а вот уродов нужно гнать пока они до конца не загнали всю страну,а эта тенеденция уже просматривается.
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30.03.2021 11:21 Ответить
Нужно собирать голоса не против, а за конкретную персону на посту министра. Разве Степанов единственный долбень в команде зеленых? Самых умных они уже назначили вначале. Остались только тупой и еще тупее. Поэтому если никого не предлагают взамен, то нечего и снимать.
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30.03.2021 11:43 Ответить
Эти собраные голоса не имеют никакого смысла. На его место прийдет следующий.... Что ему говорят сказать, то он и рассказывает....
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30.03.2021 11:45 Ответить
"Злочин проти народу" - це бабенція, що розвалює нормальну партію...
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30.03.2021 11:54 Ответить
на кол Степанова, без солидола, и не только его, пусть сидят и смотрят в табло один другому
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30.03.2021 12:05 Ответить
преступление, это прибывание зе-клоуна на банковой.
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30.03.2021 12:26 Ответить
Цьому чмирю місце за гратами
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30.03.2021 13:09 Ответить
Зестадо, богатыреву давай!! Или богомолец. Они очень хотят и просят))
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30.03.2021 13:32 Ответить
степанов это не причина, это уже следствие. остатки совковой медицины еще кое-как дышали до 2014-го, потом "реформа" и все, даже догнивающие останки медицинской системы перестали существовать именно как система. остались отдельные островки, типа Мечникова в Днепре, в целом же повсюду тихий ужас с "сімейними лікарями" во главе, если в областных центрах еще с трудом можно найти специалистов в частных медицинских заведениях, то о районах и селах можно даже не упоминать. меняй этого любителя курточек, не меняй - нихрена из этого не получится.
чтобы не быть голословным, продемонстрирую на своем примере: обратился к "сімейному лікарю", она мне говорит вам, мол, надо к гастроэнтерологу на консультацию, я направление выпишу, но врача ищите сами, у нас его нет (это областной центр, Сумы). гастроэнтеролога я нашел через друзей, как раз в Мечникова в Днепре, съездил, заплатил денег за прием и консультацию, а зачем нужен этот "сімейний лікарь" я так и не понял. какова его функция, за что он зарплату получает? вот на таком уровне и вся медицина в Украине, с чего же вдруг решили, что с вакцинацией будет по другому?
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30.03.2021 13:36 Ответить
Его не отпускать надобно,а садить на нары с конфискацией всего имущества.
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30.03.2021 16:10 Ответить
Судить за срыв вакцинации
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30.03.2021 16:18 Ответить
Судить за срыв вакцинации
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30.03.2021 16:19 Ответить
Поставьте Рудик,она быстро всё разрулякает.
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03.04.2021 23:03 Ответить
 
 