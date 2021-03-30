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До 12 апреля запрещено проведение продуктовых ярмарок в Киеве, - КГГА

До 12 апреля запрещено проведение продуктовых ярмарок в Киеве, - КГГА

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и и для уменьшения темпов распространения острой респираторной болезни COVID-19 в Киеве в период с 1 по 12 апреля запрещено проведение ярмарочных мероприятий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, было подписано соответствующее распоряжение.

"К сожалению, ситуация с распространением COVID-19 в столице - сложная. Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля. Спасибо киевлянам за понимание", - прокомментировал первый заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Киеве, Одесской, Николаевской, Киевской и Житомирской областях напряженная

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правильно, все в тесные магазины. Дебилы!
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30.03.2021 11:07 Ответить
Хоть вбийте не розумію, для чого потрібно відміняти ярмарки на свіжому повітрі ?
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30.03.2021 11:12 Ответить
Не знают, за что ухватиться. А не пробовать ли им делать более интенсивно прививки, как это делается во всем цивилизованном мире?
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30.03.2021 11:41 Ответить
 
 