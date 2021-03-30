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Новости Борьба с коронавирусом
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вакцина (3777) ВОЗ (776) Гебрейесус (158) COVID-19 (18606)

76% доз введенных вакцин в мире приходится на 10 стран, большинство из которых богатые, - глава ВОЗ Гебрейесус

76% доз введенных вакцин в мире приходится на 10 стран, большинство из которых богатые, - глава ВОЗ Гебрейесус

Сейчас 76% вакцины от коронавируса во всем мире приходится только на 10 стран.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Факты".

По его словам, ВОЗ обеспокоена таким распределением препарата от COVID-19.

"Пока вакцины от COVID-19 сейчас распространяются в мире, а 177 стран начали вакцинацию, распределение все еще является чрезвычайно неровным. Слишком много медицинских работников и приоритетных групп все еще ждут вакцинации во многих местах", - сообщил он.

Как отметил Гебрейесус, из 576 млн введенных доз вакцин 76% попали только 10 странам, большинство из которых имеют высокие доходы.

"Пока мы говорим, что шесть стран хотят начать вакцинацию, но пока не имеют доступа к препарату", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ представила четыре возможных сценария передачи коронавируса человеку

ВОЗ призывает другие страны присоединиться к решению проблемы с распределением вакцины, особенно G-20 и международные финансовые учреждения.

Напомним, ВОЗ подготовила результаты расследования о происхождении коронавируса в Китае.

Согласно ему, как наиболее вероятный вариант рассматривается передача вируса от летучей мыши к человеку через другое животное.
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Топ комментарии
+9
Соціаліст Гебрейєсус, як справжній люмпен плутає наслідки з причинами. Ці десять країн тому і багаті, що дбають по своїх громадян і в першу чергу по їхнє здоров'я і добробут. Бо лише здорові люди, у яких немає проблем здатні повноцінно працювати на розбудову держави, примножуючи її і власні багатства. З таким ставленням до власних громадян, яке демонструє Україна, вона не буде багатою. Не пишу "ніколи не буде", бо сподіваюся, що це зміниться. Правда не при цій владі.
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30.03.2021 11:00
+7
А что наш Украинский олигархат, помог с вакцинированием стране? Отож, хотя стали только богаче. Так что смотрите лохи "сватов", и помалкивайте.
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30.03.2021 11:01
+4
Не богатые, а меньше казнокрадов, с адекватной внутренней политикой и развитием экономической сферы страны, а мы - маємо те, що маємо...
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30.03.2021 10:57
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Не богатые, а меньше казнокрадов, с адекватной внутренней политикой и развитием экономической сферы страны, а мы - маємо те, що маємо...
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30.03.2021 10:57 Ответить
Соціаліст Гебрейєсус, як справжній люмпен плутає наслідки з причинами. Ці десять країн тому і багаті, що дбають по своїх громадян і в першу чергу по їхнє здоров'я і добробут. Бо лише здорові люди, у яких немає проблем здатні повноцінно працювати на розбудову держави, примножуючи її і власні багатства. З таким ставленням до власних громадян, яке демонструє Україна, вона не буде багатою. Не пишу "ніколи не буде", бо сподіваюся, що це зміниться. Правда не при цій владі.
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30.03.2021 11:00 Ответить
а как вы хотели?
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30.03.2021 11:01 Ответить
А что наш Украинский олигархат, помог с вакцинированием стране? Отож, хотя стали только богаче. Так что смотрите лохи "сватов", и помалкивайте.
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30.03.2021 11:01 Ответить
приймайні більшість громадян цих країн не голосують "па-приколу", а голосують за тих, хто відбудуває їх країни! тож все справедливо! все за законами Природи - дебіли повинні виздихати
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30.03.2021 11:01 Ответить
Зате у нас дороги побудовані! Кому треба та дурна вакцина?
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30.03.2021 11:01 Ответить
https://ua24ua.net/ne-protiv-vaktsinatsii-a-protiv-vaktsini-56-ukraintsev-ne-gotovi-vaktsinirovatsya-ot-koronavirusa-opros/ Не против вакцинации, а против вакцины: 56% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса - опрос
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30.03.2021 11:08 Ответить
Предлаю полагающуюся мне дозу индийского шмурдяка отдать странам, которые плохо развиваются! Хотя кто хуже нас развивается это большой вопрос
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30.03.2021 11:16 Ответить
этот придурок эфиопский не видит логики в том что богатая страна производит хорошую вещь и потребляет её -он думает что это все с космоса прилетает а богачи себе всю забирают
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30.03.2021 11:53 Ответить
Ну, теперь в Украине ковид точно отступит!
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке Президента до 16 звеньев
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30.03.2021 12:23 Ответить
Бідні країни нецінують своїх мешканців
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30.03.2021 13:07 Ответить
Ну так аналогичная ситуация и с потреблением ресурсов планеты, распределением богатств, доступа к медицине, образованию и т.д., золотой миллиард о всей красе. Непонятно только почему тут местные "либертарианцы" оправдывают подобную несправедливость и откровенный грабеж меньшинством всех остальных.
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30.03.2021 14:57 Ответить
как же в этом Зе обвинить?
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31.03.2021 03:33 Ответить
 
 