76% доз введенных вакцин в мире приходится на 10 стран, большинство из которых богатые, - глава ВОЗ Гебрейесус

Сейчас 76% вакцины от коронавируса во всем мире приходится только на 10 стран.

Об этом сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Факты".

По его словам, ВОЗ обеспокоена таким распределением препарата от COVID-19.

"Пока вакцины от COVID-19 сейчас распространяются в мире, а 177 стран начали вакцинацию, распределение все еще является чрезвычайно неровным. Слишком много медицинских работников и приоритетных групп все еще ждут вакцинации во многих местах", - сообщил он.

Как отметил Гебрейесус, из 576 млн введенных доз вакцин 76% попали только 10 странам, большинство из которых имеют высокие доходы.

"Пока мы говорим, что шесть стран хотят начать вакцинацию, но пока не имеют доступа к препарату", - добавил он.

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ВОЗ призывает другие страны присоединиться к решению проблемы с распределением вакцины, особенно G-20 и международные финансовые учреждения.

Напомним, ВОЗ подготовила результаты расследования о происхождении коронавируса в Китае.

Согласно ему, как наиболее вероятный вариант рассматривается передача вируса от летучей мыши к человеку через другое животное.