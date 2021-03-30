Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Канаде и Австралии за введение санкций в отношении ряда физлиц и компаний из РФ в связи со строительством Крымского моста.

"Я благодарен Канаде и Австралии за дополнительное повышение для РФ цены за продолжающуюся оккупацию Крыма и массовые нарушения прав человека на полуострове. Кампания по постоянному повышению санкционного давления на Кремль будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины", - написал Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 29 марта Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму. Вслед за ней ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив Австралия.

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