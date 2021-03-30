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Новости Санкции против России
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Австралия (419) Канада (2006) санкции (11042) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил благодарность Канаде и Австралии за введение санкций в отношении ряда физлиц и компаний из РФ в связи со строительством Крымского моста.

"Я благодарен Канаде и Австралии за дополнительное повышение для РФ цены за продолжающуюся оккупацию Крыма и массовые нарушения прав человека на полуострове. Кампания по постоянному повышению санкционного давления на Кремль будет продолжаться до полного восстановления территориальной целостности Украины", - написал Кулеба в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, 29 марта Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму. Вслед за ней ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив Австралия.

Читайте также: РФ пытается обходить введенные против "Северного потока-2" санкции, - Служба внешней разведки

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Топ комментарии
+6
Ще залишилося подякувати Україні. Але нема за що. Зелені справжніх санкцій не ведуть. Лише імітують.
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30.03.2021 11:07
+5
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9461
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30.03.2021 11:16
+3
ВАЗеленський знімає, кажуть, на прохання кацапських попів.
"Зеленский досрочно снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании принимавших участие в строительстве керчинского моста"
За одне і з екс-міністра динири івакіна.
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30.03.2021 11:17
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Ще залишилося подякувати Україні. Але нема за що. Зелені справжніх санкцій не ведуть. Лише імітують.
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30.03.2021 11:07 Ответить
ВАЗеленський знімає, кажуть, на прохання кацапських попів.
"Зеленский досрочно снял санкции с братьев Ананьевых и Башкирской содовой компании принимавших участие в строительстве керчинского моста"
За одне і з екс-міністра динири івакіна.
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30.03.2021 11:17 Ответить
Як виглядає "імітація санкцій від зелених" - заблоковані канали Медведчука по цей день.
Як виглядають "справжні санкції" від потужно-рішучих реформаторів - залучення Медведчука до переговорного процесу в Мінську, співпраця Медведчука з СБУ і Грицаком, переговори Медведчука в АП і козинському маєтку по ночам.
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30.03.2021 11:20 Ответить
Ти вчора 1+1 дивився? Розмальовані дверям з ОПи співчував? Тому тобі важко щось пояснити - голова забита зеленою вато.. А для тих, хто читає задля сприйняття інформації, відповім. Всі ці твлорухи можна не робити. Варто просто закрити Коломойського за афери з Приватбанком і Медведука за державну зраду, як це написано у рішенні РНБО. Що? Не можна? Це все, що треба знати про "санкції". 😊
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30.03.2021 11:32 Ответить
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 854
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30.03.2021 11:09 Ответить
а что товарищ кулеба скажет на это?

Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5216
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30.03.2021 11:10 Ответить
А що їй ще залишається, крім "поговорити" про свої вологі фантазії? Ще не пройшло і кількох місяців, а вона терпить фіаско по основних напрямках - з Прем"єром, з Парламентом, з КС, з обіцянками по Придністрянщині... В Молдавії Санду - "весільний генерал".
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30.03.2021 16:43 Ответить
Кулеба поблагодарил.-На фоне сплошного кукареканья это трудовой подвиг.
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30.03.2021 11:10 Ответить
А проголошення Криму "зоною вільної торгівлі" можна розцінювати, як санкції з боку України щодо кримнашу?
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30.03.2021 11:12 Ответить
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 9461
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30.03.2021 11:16 Ответить
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 8634
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30.03.2021 11:19 Ответить
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30.03.2021 11:22 Ответить
Кулеба поблагодарил Канаду и Австралию за санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4065
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30.03.2021 11:15 Ответить
А на що ці продажні, брехливі і злодійські бездарі ще здатні? Тільки слати нескінченні подяки, обурення, привітання з нескінченними ювілеями і(звісно ж) з Пе(й)сахом...
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30.03.2021 13:59 Ответить
Не прошло и пяти лет
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31.03.2021 11:05 Ответить
 
 