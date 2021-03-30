СБУ проводит обыски у людей, имевших отношение к движению Медведчука "Украинский выбор". ФОТОрепортаж (обновлено)
СБУ в нескольких областях Украины поводит обыски у граждан, некогда имевших отношение к общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.
"После проведённых на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации", - говорится в сообщении.
По его словам, людей, у которых проводят обыск, подозревают в сепаратизме и терроризме.
"Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности". Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства", - добавил Кузьмин.
СБУ сообщила, что сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.
Следственные действия происходили в более чем 10 регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.
В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 незаконного "референдума" и "выборов" в оккупированных АР Крым и в городе Севастополь.
Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук. Офис Генпрокурора объявил о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма руководителям движения Медведчука "Украинский выбор" Слюсаренко, Синявскому и Комелову.
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А єто тупорылый пиар. Как и прошлый обыск на даче где мертвечук не был с 2013.
в прошлый раз неделю назад обыскивали - что то нашли? или так - проветрились
Зря.
Учись у своего зелупы - он тоже дурак, но крадет миллиарды (!)
Как-то интересно получается.
Порох "ничего не делал" - но про Медведчука никто даже не слышал (агитацию вел больше Мураев на ТК НАШ, как и сейчас ведет). Портнов сидел в рф. Никаких ринатов-кузьминых и сепаров в Раде не было. Агентура улетала на небеса, как моторола с гиви, и т.п.
Но тут пришел Ишак, который "делает" - и теперь Портнов у него первый юрист, Медведчук катается как сыр в масле (то, что пропаганта перешла с 112 на НАШ и Интер, ничего не изменило), сепары на ура избираются в Раду, на фронте солдат держат на убой, чтоб сепары упражнялись в стрельбе по живым мишеням (ответный огонь нашим вести запрещено) и т.п.
А можно опять Пороха вернуть - чтоб он опять "ничего не делал"?
И мулька про "потронова"- всего лишь соевый фейк. Портнов не имеет никакого отношения к Зе. И если его можно было посадить, почему Пеца его не посадил за 5 лет? Где уголовные дела на него??? И вообще, КОГО ОН ПОСАДИЛ за 5 ЛЕТ!!!??? За ГОСИЗМЕНУ И КОРРУПЦИЮ???
Не, вернуть Пецу уже нельзя. Хватит уничтожать Украину!!!
поэтому спектакль с санкциями херанкциями - это для вас зеовцы.
этик аналы были куплены в конце 2018 года в аккурат перед выборами. и вполне были проукраинскими. а вот при твоем недомерке они расправили крылья и понесли свое дерьмо в массы.
и закрыли их не за антиукранскую позицию а по причине того что якобы их владелец финансировал террористов. НО никакого обвинения никому не предъявлено. финансисты террористов гулят по улице. а чо так можно что ли?
медчедыук партнер бени, зеленский ручная кукла бени, беня в шоколаде, медведчук в шоколаде при зеленском, но партнер медведчука - порох
логика и вы - в разных вселенных
если все так просто - почему зеля не садит? даже подозрение не обьявлено. скоро два месяца как "санкции" и что на выходе? пук как обычно. но пипл хавает
я тебе аналогию приведу
есть убийца. у него есть мобильный телефон. вот зеленые у него телефон отобрали. в лицо ему сказали "ты убийца" и... а и все... и он пошел дальше. и ты такой гордый "ну у него теперь нет мобильного телефона". да, нет. он теперь через интернет общается. или для тебя новость что в ютубе трансляция не прекращалась? каналы не закрыты. у них прикрыли лицензию на частоты. и все. каналы работают
ньюс-ван немного но когда его при порохе попытались закрыть на защиту встало все прогрессивное человечество включая богуцкую, сцакашвили, косатую и прочих борцунов за слободуслова
112 создавался под евро 2012 и был поначалу вообще ментовским каналом
зик - до 2019 проукраинский канал
на 112 в 2015 шустер был со своей передачей. гордон с женой
по ссылке, их пресс-релиз 2017 года
http://www.pvplus.tv/pdf/112-ukraine.pdf
у меня мама освоила за пару дней и активно смотрит ролики по дачеводству и слушает аудиокниги какие то свои. ей 70
Никто никогда при нынешней власти не посадит мертветчука
А это так цирк на дроте или по другому - шоу должно продолжаться (
Все с "закрытых" каналов переместились туда, и туда же перелезла аудитория.
Как там твой Ишак говорил: а какая разница?
"А во-вторых, у ментвечука там минимум." - та тишо, хто ж йому продав той мінімум? що, невже Порошенко?
А чому припіздент це дозволив?
А чому анал не заблокований, бо серед власників фінансуючий террористів?
Потрошенка продал 112, зик и ньюсван. мертвечуку. Целиком и полностью.
А вот по Кривому, который украл янукович, а потом Пеца- таки грядут разборки.))
всі помийки були куплені вже перед виборами, коли стало зрозумілим, що українскьому суспільству добре засрали мізки і переможе клоун!
після перемоги, мєртвєтчук, як справжній дружбан коломойського - отримав частку в його бізнесі!
при цьому зєля нічого не зробив, маючи всю повноту влади, щоб запобігти роботі московського пропагандиського рупору - аналу г+г
"Винятково таємно та практично непомітно для усіх кандидат у президенти Петро Порошенко та Віталій Кличко зустрілись в Австрії з Дмитром Фірташем. (...) Минулої середи Фірташ задекларував шоколадному барону Порошенку свою підтримку як кандидату в президенти України".
https://www.pravda.com.ua/news/2014/03/29/7020740/ Льовочкін та https://www.pravda.com.ua/news/2014/03/31/7020902/ Фірташ публічно виступили з гарячою підтримкою політичного союзу Порошенка та Кличка, внаслідок чого версія про координацію дій УДАРу та клану "РосУкрЕнерго" отримала додаткове підтвердження.
Але ти не відволікайся, продовжуй псувати повітря!)))
слушай баш, ну сколько можно эту хрень катать? ну всем же уже понятно - вас бобиков развели как лохов. вы жрали эту жвачку все пять лети так и не смогли ее прожевать во что то реальное и серьезное
"джерела", "как говорят", "ходят слухи"... овцы
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, на котором рассматривается запрос на его экстрадицию в США по обвинению в коррупции, сообщает http://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина" .
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
Кому ты - дрянь лахтинская - впихаешь невпихуемое? Твой ФирташЬ, сплетет для Лубянки и лохов, что угодно со словом "Порошенко". Нашел авторитета, бот паршивый!
Порошенко много накосячил. Но, он единственный, при ком Украина развивалась. Это все, что можна сказать о Порошенко, сейчас по крайней мере.
Геть глодом розум виїло?
Кому ты - дрянь лахтинская - впихаешь невпихуемое? Твой ФирташЬ, сплетет для Лубянки и лохов, что угодно со словом "Порошенко". Нашел авторитета, бот паршивый!
Порошенко много накосячил. Но, он единственный, при ком Украина развивалась. Это все, что можна сказать о Порошенко, сейчас по крайней мере.
Получай еще, прономерованный!
все ваши построения и конспирологии сыпется на логических связках.
поэтому ты гавкнуло и в кусты когда тебя ловишь на нестыковках. поэтому вы и обсираетесь уже два года
завтра советую тебе нажраться по случаю того что два года назад ты двинул во власть то что сейчас сидит на банковой. надеюсь тебе хоть немного стало лучше чем было до 31 марта 2019 года.
А нажертись- то твоя парафія, бо твій хазяїн скоро тебе перестане годувати!)))
вас овец не надо каждого изучать. вы одинаково тупые. достаточно препарировать одного чтобы понять что вы все жрете
в другой теме один из вас назвал себя "критическим логиком"
один в один как ты
если ты говоришь про суд, то вопрос, на который фирташ дал ответ "Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", то мне просто интересно - а кто же в суде мог задать ему такой вопрос и в связи с чем? судья? адвокат?
как ты думаешь?
в суде по конкретному уголовному делу обвиняемого и свидетелей спрашивают по обстоятельствам именно этого дела. их не спрашивают об обстоятельствах и событиях которые не имеют прямого или косвенного отношения к уголовному делу. фирташа в австрии был суд по экстрадиции фирташа в штаты вот по такому обвинению
"Власти США предъявили обвинения в даче взятки шести иностранцам, в том числе Д.Фирташу, по делу о подкупе индийских чиновников для получения разрешения на добычу полезных ископаемых. По информации Минюста США, обвиняемые пытались дать взятку в размере $18,5 млн, надеясь получить $500 млн прибыли от продажи титана, добытого в индийском штате Андхра-Прадеш."
и у меня возникает вопрос - а каким боком суд австрии к вероятным встречам фирташа в феврале 2014 года с кем бы то нибыло? кто в австрийском суде мог задать такой вопрос?
Блазень на це не здатний.
https://www.depo.ua/rus/politics/bloger-kvartalivets-i-eksukrop-khto-takiy-anton-gura-shcho-khaypanuv-na-litaku-infikovanikh-z-milanu-202003131130389
Правда, на словах. І то не завжди.
Але ніхто не каже що то звичайний перділ в смоій ОПЗЖ!
Московскій сцар заслаб оті пішов дерибан його кума!
- Ничего, потерпите! Мы и до него когда-нибудь доберёмся!
Піплу такі шоу все важче згодовувати.