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Кузьмин (582) обыск (1882) СБУ (19472)

СБУ проводит обыски у людей, имевших отношение к движению Медведчука "Украинский выбор". ФОТОрепортаж (обновлено)

СБУ в нескольких областях Украины поводит обыски у граждан, некогда имевших отношение к общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"После проведённых на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации", - говорится в сообщении.

По его словам, людей, у которых проводят обыск, подозревают в сепаратизме и терроризме.

"Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности". Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства", - добавил Кузьмин.

СБУ сообщила, что сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

Следственные действия происходили в более чем 10 регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.

В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 незаконного "референдума" и "выборов" в оккупированных АР Крым и в городе Севастополь.

Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук. Офис Генпрокурора объявил о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма руководителям движения Медведчука "Украинский выбор" Слюсаренко, Синявскому и Комелову.

Также читайте: Возобновлено расследование в отношении Шуфрича, Кузьмина и ряда нардепов ОПЗЖ из-за вмешательства в выборы США, - адвокат Головань

СБУ проводит обыски у людей, имевших отношение к движению Медведчука Украинский выбор 01
СБУ проводит обыски у людей, имевших отношение к движению Медведчука Украинский выбор 02
СБУ проводит обыски у людей, имевших отношение к движению Медведчука Украинский выбор 03
СБУ проводит обыски у людей, имевших отношение к движению Медведчука Украинский выбор 04
СБУ проводит обыски у людей, имевших отношение к движению Медведчука Украинский выбор 05

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Топ комментарии
+25
ти б краще спитав у свого Петруся чому він його взагалі не чіпав, ні канали його, нічого
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30.03.2021 11:28
+18
спитай про це у любителів Петруся, які тут днюють і ночують
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30.03.2021 11:33
+12
Скільки за пост, курва?
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30.03.2021 11:31
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Пусть отпишут, потом, как найдут
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30.03.2021 11:24 Ответить
Бгг) Если хотят посадить то сегодня обыск, завтра суд и СИЗО как с Семенченком.
А єто тупорылый пиар. Как и прошлый обыск на даче где мертвечук не был с 2013.
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30.03.2021 13:32 Ответить
Большая часть "имевшых отношение" уже в "слуге народа" трудится на благо Украины....(((
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30.03.2021 11:24 Ответить
движение - жизнь!

в прошлый раз неделю назад обыскивали - что то нашли? или так - проветрились
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30.03.2021 11:25 Ответить
ти б краще спитав у свого Петруся чому він його взагалі не чіпав, ні канали його, нічого
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30.03.2021 11:28 Ответить
Скільки за пост, курва?
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30.03.2021 11:31 Ответить
спитай про це у любителів Петруся, які тут днюють і ночують
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30.03.2021 11:33 Ответить
Я питаюсь в тебе, курво! Скільки тобі платять?
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30.03.2021 11:42 Ответить
відповідаю тобі курві - жодної копійчини
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30.03.2021 11:56 Ответить
Т.е. ты не изображаешь дурака за деньги, а такой от природы?
Зря.
Учись у своего зелупы - он тоже дурак, но крадет миллиарды (!)
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30.03.2021 12:31 Ответить
Какого "дурака"? То есть ты отрицаешь ФАКТ того, что Порошенка НИЧЕГО не сделал для того, чтобы присечь деятельность кацапской агентуры в Украине и наказать её? Так кто тут "дурак"?
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30.03.2021 14:43 Ответить
Ни хера се заявочки...
Как-то интересно получается.

Порох "ничего не делал" - но про Медведчука никто даже не слышал (агитацию вел больше Мураев на ТК НАШ, как и сейчас ведет). Портнов сидел в рф. Никаких ринатов-кузьминых и сепаров в Раде не было. Агентура улетала на небеса, как моторола с гиви, и т.п.

Но тут пришел Ишак, который "делает" - и теперь Портнов у него первый юрист, Медведчук катается как сыр в масле (то, что пропаганта перешла с 112 на НАШ и Интер, ничего не изменило), сепары на ура избираются в Раду, на фронте солдат держат на убой, чтоб сепары упражнялись в стрельбе по живым мишеням (ответный огонь нашим вести запрещено) и т.п.

А можно опять Пороха вернуть - чтоб он опять "ничего не делал"?
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30.03.2021 15:17 Ответить
"Не слышал", говоришь? А то, что он ЕДИНСТВЕННЫЙ (!!!) летал прямым рейсом из Киева в мацкву, к своему куму за указаниями- "не слышал"? А то, что он был введен в переговорный процесс НЕ по настоянию Меркель, а по решению Пеци- "не слышал"? А то, что получил возможность обзавестись тремя украинскими каналами- тоже "не слышал"? Благодаря чему попал в ВР! И про бизнес, который ему Пеца дал возможность развернуть в Украине, дабы иметь бабки на увеличения своей аудитории и уничтожения Украины изнутри- "не слышал"? И про государственную трубу, которую получил в собственность от Пети- тоже "не слышал"?

И мулька про "потронова"- всего лишь соевый фейк. Портнов не имеет никакого отношения к Зе. И если его можно было посадить, почему Пеца его не посадил за 5 лет? Где уголовные дела на него??? И вообще, КОГО ОН ПОСАДИЛ за 5 ЛЕТ!!!??? За ГОСИЗМЕНУ И КОРРУПЦИЮ???

Не, вернуть Пецу уже нельзя. Хватит уничтожать Украину!!!
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30.03.2021 16:01 Ответить
Краще запитай у свого зеленого чумохода, коли він кацапам підігравати перестане. Це більш актуально!
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30.03.2021 11:45 Ответить
потому что незачто его зацепить. он грамотный юрист и не подставляется
поэтому спектакль с санкциями херанкциями - это для вас зеовцы.
этик аналы были куплены в конце 2018 года в аккурат перед выборами. и вполне были проукраинскими. а вот при твоем недомерке они расправили крылья и понесли свое дерьмо в массы.
и закрыли их не за антиукранскую позицию а по причине того что якобы их владелец финансировал террористов. НО никакого обвинения никому не предъявлено. финансисты террористов гулят по улице. а чо так можно что ли?
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30.03.2021 11:47 Ответить
ну звичайно, якщо не хочеш чіпати партнера, знайдеш всі мислимі і немислимі відмовки
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30.03.2021 11:54 Ответить
о господи. вы уникальны штрихи
медчедыук партнер бени, зеленский ручная кукла бени, беня в шоколаде, медведчук в шоколаде при зеленском, но партнер медведчука - порох
логика и вы - в разных вселенных

если все так просто - почему зеля не садит? даже подозрение не обьявлено. скоро два месяца как "санкции" и что на выходе? пук как обычно. но пипл хавает
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30.03.2021 11:57 Ответить
але ж 3 ворожі канали не працюють, чи не чудово?
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30.03.2021 12:06 Ответить
чудово конечно

я тебе аналогию приведу

есть убийца. у него есть мобильный телефон. вот зеленые у него телефон отобрали. в лицо ему сказали "ты убийца" и... а и все... и он пошел дальше. и ты такой гордый "ну у него теперь нет мобильного телефона". да, нет. он теперь через интернет общается. или для тебя новость что в ютубе трансляция не прекращалась? каналы не закрыты. у них прикрыли лицензию на частоты. и все. каналы работают
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30.03.2021 12:08 Ответить
це вже зовсім маячня. Стільки років ці канали промивали людям мізки, а зараз їх нема. А щодо інтернету, то більшість бабусь його шанувальників туди не добираються
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30.03.2021 12:12 Ответить
да не мыли мозги эти каналы до зеленых. не мыли
ньюс-ван немного но когда его при порохе попытались закрыть на защиту встало все прогрессивное человечество включая богуцкую, сцакашвили, косатую и прочих борцунов за слободуслова
112 создавался под евро 2012 и был поначалу вообще ментовским каналом
зик - до 2019 проукраинский канал
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30.03.2021 12:15 Ответить
Да ну бросьте, на 112 с 2014 года мозгами начали заниматься, и шло у них по нарастающей. Ньюс ван немного ? хренасе немного Вот с Зиком согласен. А сейчас вся шобла перекочевала на канал НАШ, наслаждаемся.
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30.03.2021 12:31 Ответить
да ладно
на 112 в 2015 шустер был со своей передачей. гордон с женой
по ссылке, их пресс-релиз 2017 года
http://www.pvplus.tv/pdf/112-ukraine.pdf
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30.03.2021 12:37 Ответить
что касается бабусь то ты сильно ошибаешься. сейчас в каждом тиви есть ютуб. сын или дочь покажет и вперед

у меня мама освоила за пару дней и активно смотрит ролики по дачеводству и слушает аудиокниги какие то свои. ей 70
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30.03.2021 12:16 Ответить
Каналы эти себе лишнего позволили - начали рейтинг зе опускать , а вон такой же канал 1+1 где мертветчук тоже акционер не трогают , потому что на нём зе хороший
Никто никогда при нынешней власти не посадит мертветчука
А это так цирк на дроте или по другому - шоу должно продолжаться (
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30.03.2021 12:24 Ответить
Посмотри Интер и Наш.
Все с "закрытых" каналов переместились туда, и туда же перелезла аудитория.
Как там твой Ишак говорил: а какая разница?
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30.03.2021 12:34 Ответить
зєбануте, так мєртвєчук співвласник каналу г+г! чому він працює?
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30.03.2021 14:28 Ответить
Плюсы НЕ есть антиукраинским каналом. Это раз. А во-вторых, у ментвечука там минимум.
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30.03.2021 14:46 Ответить
"Плюсы НЕ есть антиукраинским каналом" -

"А во-вторых, у ментвечука там минимум." - та тишо, хто ж йому продав той мінімум? що, невже Порошенко?

А чому припіздент це дозволив?
А чому анал не заблокований, бо серед власників фінансуючий террористів?
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30.03.2021 15:16 Ответить
Каломойский продал. А что? Не заблакованый, потому что там среди акционеров есть и журналисты. Не заблакованый, потому что плюсы НЕ ведут антиукраинской пропаганды, являются патриотичным и наиболее смотрибельным каналом Украины.

Потрошенка продал 112, зик и ньюсван. мертвечуку. Целиком и полностью.

А вот по Кривому, который украл янукович, а потом Пеца- таки грядут разборки.))
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30.03.2021 16:06 Ответить
Да, он виноват в том, что легализовал мертвечука в политике и позволил ему скупить украинские каналы. При этом имея ВСЮ ПОЛНОТУ ВЛАСТИ. Мало того, ДАЖЕ после того, как стало понятно, на кого работают мертвечуковские помойки, после того, как было принято решение ВР (!!!) об их закрытии, НИЧЕГО не сделал в этом направлении, дабы обезопасить Украину от информационной войны! Теперь, надеюсь, понятно?
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30.03.2021 17:00 Ответить
мєртвєтчука легалізував *****, бо тіки через нього готовий був спілкуватися з українською владою!
всі помийки були куплені вже перед виборами, коли стало зрозумілим, що українскьому суспільству добре засрали мізки і переможе клоун!
після перемоги, мєртвєтчук, як справжній дружбан коломойського - отримав частку в його бізнесі!
при цьому зєля нічого не зробив, маючи всю повноту влади, щоб запобігти роботі московського пропагандиського рупору - аналу г+г
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30.03.2021 17:05 Ответить
Як повідомляють джерела, перше побачення олігарха з кандидатами відбулося у лютому 2014 року. Крім того, Порошенко, Кличко та Фірташ зустрічалися минулого тижня у Відні, про що в середу написала місцева газета Österreich:СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір" - Цензор.НЕТ 7727
"Винятково таємно та практично непомітно для усіх кандидат у президенти Петро Порошенко та Віталій Кличко зустрілись в Австрії з Дмитром Фірташем. (...) Минулої середи Фірташ задекларував шоколадному барону Порошенку свою підтримку як кандидату в президенти України".
https://www.pravda.com.ua/news/2014/03/29/7020740/ Льовочкін та https://www.pravda.com.ua/news/2014/03/31/7020902/ Фірташ публічно виступили з гарячою підтримкою політичного союзу Порошенка та Кличка, внаслідок чого версія про координацію дій УДАРу та клану "РосУкрЕнерго" отримала додаткове підтвердження.

Але ти не відволікайся, продовжуй псувати повітря!)))
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30.03.2021 13:28 Ответить
угу. и где эти секретные "джерела"?
слушай баш, ну сколько можно эту хрень катать? ну всем же уже понятно - вас бобиков развели как лохов. вы жрали эту жвачку все пять лети так и не смогли ее прожевать во что то реальное и серьезное
"джерела", "как говорят", "ходят слухи"... овцы
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30.03.2021 13:32 Ответить
Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил, что инициировал ее для противостояния Юлии Тимошенко.
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене, на котором рассматривается запрос на его экстрадицию в США по обвинению в коррупции, сообщает http://interfax.com.ua/ "Интерфакс-Украина" .
"Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", - сказал Фирташ.
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30.03.2021 14:22 Ответить
=Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил=
Кому ты - дрянь лахтинская - впихаешь невпихуемое? Твой ФирташЬ, сплетет для Лубянки и лохов, что угодно со словом "Порошенко". Нашел авторитета, бот паршивый!
Порошенко много накосячил. Но, он единственный, при ком Украина развивалась. Это все, что можна сказать о Порошенко, сейчас по крайней мере.
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30.03.2021 14:44 Ответить
Об этом он заявил на судебном заседании в Вене



Геть глодом розум виїло?
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30.03.2021 14:59 Ответить
=Олигарх Дмитрий Фирташ подтвердил факт встречи с Петром Порошенко и Виталием Кличко в Вене весной 2014 года и заявил=
Кому ты - дрянь лахтинская - впихаешь невпихуемое? Твой ФирташЬ, сплетет для Лубянки и лохов, что угодно со словом "Порошенко". Нашел авторитета, бот паршивый!
Порошенко много накосячил. Но, он единственный, при ком Украина развивалась. Это все, что можна сказать о Порошенко, сейчас по крайней мере.

Получай еще, прономерованный!
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30.03.2021 15:50 Ответить
Палай далі, ти такий кумедний!)))
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30.03.2021 18:40 Ответить
кому заявил?
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30.03.2021 17:42 Ответить
Не переймайся- то не твоє!)
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30.03.2021 18:41 Ответить
да тебе просто ответить нечего
все ваши построения и конспирологии сыпется на логических связках.
поэтому ты гавкнуло и в кусты когда тебя ловишь на нестыковках. поэтому вы и обсираетесь уже два года

завтра советую тебе нажраться по случаю того что два года назад ты двинул во власть то что сейчас сидит на банковой. надеюсь тебе хоть немного стало лучше чем было до 31 марта 2019 года.
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30.03.2021 18:44 Ответить
Знову не вгадав. Бо сперечатись з казковим свідком секти 8 відсотків- дурне марнування часу. Тебе 7 років частують лайном, а тобі все одно чоколят!
А нажертись- то твоя парафія, бо твій хазяїн скоро тебе перестане годувати!)))
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30.03.2021 18:55 Ответить
да я не гадаю. я знаю
вас овец не надо каждого изучать. вы одинаково тупые. достаточно препарировать одного чтобы понять что вы все жрете
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30.03.2021 19:07 Ответить
Як же ти про себе самокритично! Молодець!)
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30.03.2021 19:09 Ответить
ну я же говорю - вы одинаково тупые
в другой теме один из вас назвал себя "критическим логиком"
один в один как ты
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30.03.2021 19:26 Ответить
Молодець- визнаєш свої вади, чи ти бажаєш сказати, що Австрійському суду можна збрехати?
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30.03.2021 19:36 Ответить
меня больше интересует вопрос другой пока
если ты говоришь про суд, то вопрос, на который фирташ дал ответ "Главное, что мы получили (от встречи - ред.) то, что хотели: Порошенко - президент, Кличко стал мэром", то мне просто интересно - а кто же в суде мог задать ему такой вопрос и в связи с чем? судья? адвокат?
как ты думаешь?
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30.03.2021 19:46 Ответить
попробую пояснить так как сам ты вряд ли допрыгаешь до того о чем я пытаюсь тебе сказать

в суде по конкретному уголовному делу обвиняемого и свидетелей спрашивают по обстоятельствам именно этого дела. их не спрашивают об обстоятельствах и событиях которые не имеют прямого или косвенного отношения к уголовному делу. фирташа в австрии был суд по экстрадиции фирташа в штаты вот по такому обвинению

"Власти США предъявили обвинения в даче взятки шести иностранцам, в том числе Д.Фирташу, по делу о подкупе индийских чиновников для получения разрешения на добычу полезных ископаемых. По информации Минюста США, обвиняемые пытались дать взятку в размере $18,5 млн, надеясь получить $500 млн прибыли от продажи титана, добытого в индийском штате Андхра-Прадеш."

и у меня возникает вопрос - а каким боком суд австрии к вероятным встречам фирташа в феврале 2014 года с кем бы то нибыло? кто в австрийском суде мог задать такой вопрос?
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30.03.2021 19:50 Ответить
ЗЕбіло, перший на затримання - чмо Качура!!! ВІн в мертветчука працював до останнього
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30.03.2021 12:31 Ответить
Завдяки цьому інструменту. Петро повернув більш за 3000 полонених, без шкоди державним інтересам. Не рахуючи Савченко.
Блазень на це не здатний.
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30.03.2021 12:47 Ответить
100500 полонених!!! Чому ти зменшуєш досягнення свого хазяїна?
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30.03.2021 18:42 Ответить
Поцікався питанням для початку.
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31.03.2021 06:48 Ответить
не чіпав...

СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір" - Цензор.НЕТ 4347
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30.03.2021 16:37 Ответить
СРЕЛОК..здравствуйте...слушайте...я в этом ну как называется шоке..Журналист АНТОН ГУРАпоказал Полтавскую Харьковскую и еще какую то область УКРАИНЫ...где сост или лежат...как правильно не знаю...вышки НЕФТи и ГАЗА...и ети нефть и газ идут в ЕВРОПУ через ГАЗПРОМ РОССИИ..Вы не знаете...наверное брешет...ну не может быть такого шобы ни один президент УКРАИНЫ не знал про такое...Теперь я не сопротивляюсь---МЫ ---РОССИЯ....да он говарит шо деньги за добытый газ з Украины в ЕВропу...ПОЛУЧАЕТ РОССИЯ....!!!нифигасе...дурак наверное
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30.03.2021 11:32 Ответить
смотрел я этот ролик. мое мнение - бред высосанный из пальца
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30.03.2021 11:54 Ответить
почитайте о нем
https://www.depo.ua/rus/politics/bloger-kvartalivets-i-eksukrop-khto-takiy-anton-gura-shcho-khaypanuv-na-litaku-infikovanikh-z-milanu-202003131130389
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30.03.2021 11:54 Ответить
Вот интересно получается. Обыски проводят у Медведчука,а арестовывают только патриотов.
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30.03.2021 11:25 Ответить
Поведение клоуна по отношению к медведчуку напоминает поведение дурня, который хочет повесить картину на стену. Вместо того, чтобы взять молоток , вбить гвоздь в стену и повесить картину, он начинает молотком хер@чить стену возле того места, где должен быть вбит гвоздь. В результате: стена разбита, дурень в мыле, картина в шкафу.
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30.03.2021 11:27 Ответить
дурня он просто изображает для настоящих, зеленых дурней.
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30.03.2021 13:35 Ответить
Все это клоунада от 95, держат народ за лохов
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30.03.2021 11:28 Ответить
Ага, зате при попередниках з Медведчуком боролись потужно і рішуче.
Правда, на словах. І то не завжди.
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30.03.2021 11:39 Ответить
Рюзьгє насмоктало на американське проксі)
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30.03.2021 11:44 Ответить
Та мені пох на попередніх, це вже історія. босман, твої методички застарілі вже, придумай щось нове))))
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30.03.2021 11:50 Ответить
Дуже добре. То хто, на твою думку, здатен боротись з Медведчуком "так як треба"?
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30.03.2021 12:27 Ответить
В наших реалиях наверно только марсиане
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30.03.2021 12:36 Ответить
похоже, Василь Стус работает секретарем у Боженьки..
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30.03.2021 11:29 Ответить
Не тот выбор.
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30.03.2021 11:34 Ответить
Т.е. у депутатов СН тоже проводят обыски?
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30.03.2021 11:34 Ответить
А Качуру слабо за жабры взять. Эта гниль с Медведчуком до 2020 года работала и с5ейчас хорошо себя чувствует в "Слуге ЗЕ". И справно гавкает от ЗЕ!
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30.03.2021 11:36 Ответить
К движению Мертвечуку,а самого Мертвечука не нужно за яйца брать и садить в тюрьму?
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30.03.2021 11:37 Ответить
Это ХОРОШАЯ новость ,но этого мало ,ВЕСНА уже пришла и пора САЖАТЬ .
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30.03.2021 11:42 Ответить
Всі аплодують! Во який зеля маладєц, як він того медведчука!
Але ніхто не каже що то звичайний перділ в смоій ОПЗЖ!
Московскій сцар заслаб оті пішов дерибан його кума!
СБУ проводить обшуки в осіб, які мали стосунок до руху Медведчука "Український вибір" - Цензор.НЕТ 7290
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30.03.2021 11:44 Ответить
Лесик, Харьков, медведчуковский ********! - на бутылку
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30.03.2021 12:18 Ответить
зайвий раз підтверджує, що "укр.вибір" і "опзжд" - одна контора під назвами-синонімами
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30.03.2021 13:04 Ответить
Що ж таке робиться? При Петрові такого не було...
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30.03.2021 13:05 Ответить
да при Петре так в глазоньки вам не ссали)
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30.03.2021 13:36 Ответить
Надеюсь, что и к Качуре не забыли заглянуть???
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30.03.2021 13:07 Ответить
ОПЗЖ - пята колона путлера . ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню.
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30.03.2021 13:20 Ответить
Всех согнать в одно большое стадо и отправить на рудники (урановые)
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30.03.2021 13:33 Ответить
У мертвчука обшуки проводьте, чи ви його вже в Швейцарію провели з хлібом сілю? Імітація, окозамилювання разводять лохторат как катят.... Виродки.
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30.03.2021 13:39 Ответить
- Доктор, вы мне опять вырвали не тот зуб!
- Ничего, потерпите! Мы и до него когда-нибудь доберёмся!
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30.03.2021 16:21 Ответить
А чо эт в избе половицы некрашены, телефоны старинны и морды дебильны))
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30.03.2021 13:59 Ответить
а чому квартальне чючєло з фамілією баканов не проводе обискі у мертвечюка?
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30.03.2021 14:20 Ответить
Клоуны СБУшные, Медведчук обвиняеться по статье терроризм....при этом его самого не арестовуют, а ловят каких то левых шестерок медведчука.
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30.03.2021 15:37 Ответить
Негусто.Ноут,планшет,чотири старих мобіли і півпуда макулатури.Бензину на більшу суму спалили.
Піплу такі шоу все важче згодовувати.
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30.03.2021 17:07 Ответить
 
 