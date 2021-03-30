СБУ проводит обыски у людей, имевших отношение к движению Медведчука "Украинский выбор". ФОТОрепортаж (обновлено)

СБУ в нескольких областях Украины поводит обыски у граждан, некогда имевших отношение к общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с главой политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает нардеп ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"После проведённых на прошлой неделе обысков в офисе "Украинского выбора" сегодня с самого утра сотрудники СБУ в нескольких областях Украины проводят обыски у граждан, некогда имевших отношение к этой общественной организации", - говорится в сообщении.

По его словам, людей, у которых проводят обыск, подозревают в сепаратизме и терроризме.

"Их подозревают в сепаратизме, терроризме и прочих, ставших уже традиционными в Украине преступлениях против "основ национальной безопасности". Украина стремительно превращается в полицейское государство, использующее правоохранительные и судебные органы в целях, далеких от задач уголовного судопроизводства", - добавил Кузьмин.

СБУ сообщила, что сегодня у руководства и представителей этой организации было проведено 20 обысков. Соответствующие мероприятия осуществляются с целью документирования противоправной деятельности указанных лиц.

Следственные действия происходили в более чем 10 регионах страны. Изъятая доказательная база добавлена к материалам дела.

В ходе досудебного расследования проверяется их содействие проведению в марте 2014 незаконного "референдума" и "выборов" в оккупированных АР Крым и в городе Севастополь.

Напомним, 25 марта СБУ провела обыски в офисах движения "Украинский выбор", которое возглавляет Виктор Медведчук. Офис Генпрокурора объявил о подозрении в госизмене за содействие оккупации Крыма руководителям движения Медведчука "Украинский выбор" Слюсаренко, Синявскому и Комелову.

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