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В ВСУ зафиксировали еще 2 смерти от COVID-19, за сутки выявили 199 новых случаев, - Командование Медсил

В ВСУ зафиксировали еще 2 смерти от COVID-19, за сутки выявили 199 новых случаев, - Командование Медсил

По состоянию на 10.00 30 марта в Вооруженных силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2, болеет 2 625 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает Командование Медсил ВСУ.

"К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений вызванных острой респираторной болезнью COVID-19 (всего 59). Так один из работников ВС Украины с 01.03.2021 находился на стационарном лечении в Центральной городской клинической больницы Ивано-Франковского городского совета, а другой с 17.03.2021 в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Несмотря на проводимую терапию состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Биологическая смерть одного из них была зафиксирована 28.03, а другого 29.03. Информация об указанных случаях поступила к Командование Медицинских сил Вооруженных Сил вечером 29.03.2021 года. Выражаем соболезнования близким и родным", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки зарегистрировано 199 новых случаев заболевания COVID-19 в ВСУ. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 6 человек.

С начала прививочной кампании в ВСУ 19 858 человек получили первую дозу вакцины, из них 2 249 военных медиков. Так, за минувшие сутки прививку от COVID-19 получили 1157 человек.

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Чо там кстати с призывом будет? Вроде первого апреля начинается. Давайте всех на медкоммисию, шоб толпились по корридорам и разносили вирусняк...
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30.03.2021 11:45 Ответить
умерли скорее всего после принудительной вакцинации индийским шмурдяком
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30.03.2021 12:21 Ответить
 
 