В Раде собрали более 150 подписей для внеочередного заседания по событиям на Донбассе, - "слуга народа" Устенко

Народные депутаты собрали более 150 подписей для проведения еще одного внеочередного заседания ВР во вторник для принятия заявления об обращении к международным организациям и иностранным государствам в связи с гибелью четырех военнослужащих на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко.

"Да, собрали более 150 подписей", - отметил депутат.

Ожидается, что распоряжение о проведении заседания будет выдано после 13.00 во вторник.

Планируется, что во время этого заседания выступит главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак и будет принято заявление об обращении к иностранным государствам и международным организациям с просьбой усилить давление на Россию в связи с гибелью четырех военнослужащих ВСУ.

26 марта в результате обстрела боевиками позиций в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области четверо украинских военных погибли, еще двое получили ранения.