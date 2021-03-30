МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе
Международный валютный фонд (МВФ) скептически относится к идее налоговых амнистий в целом, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов.
Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Хотя льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься с радостью теми, кто будет платить меньше налогов, это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговых амнистий в целом", – сказал Люнгман.
"Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе, поскольку они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем", – добавил он.
Как подчеркнул глава представительства Фонда в Украине, ключевой целью МВФ является возобновление устойчивой фискальной политики, что потребует ограничения расходов и сохранения уровня доходов на нынешнем уровне.
"Но если проводится налоговая амнистия, государственные служащие и их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под его действие. Также чрезвычайно важно не позволить использование амнистии как средства отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией, и избежать злоупотреблений, которые предоставили амнистию доходам от преступной деятельности", – отметил Йоста Люнгман.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (законопроекты №№5153-5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.
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Интересно он сам узнал про налоговую амнистию или пацаны в подъезде подсказали?
Рейдери.
Ре́йдерство (в Україні) - вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо)
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
В Британии реальную стоимость приватизированных компаний вычисляли как среднюю чистую прибыль этих компаний за первые четыре года после приватизации, умноженную на некий коэффициент (лейбористы рассчитали его в размере 9,3). В итоге казна Соединенного Королевства пополнилась на 5,2 млрд фунтов стерлингов (8 млрд долл.).
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2012/5703f39d9a7947ac81a6522e
Лучше скажи в Молдавии ещё вино делают?
Ну типа алб де масе?
Тогда сперва ответь на мой вопрос, а ПОТОМ задавай свой.
"Лучше скажи в Молдавии ещё вино делают?
Ну типа алб де масе?
Это была ложная видимость - болезнь не отступила.