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амнистия (455) Зеленский (19064) МВФ (3281) налоги (3204) Люнгман Йоста (35)

МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе

МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе

Международный валютный фонд (МВФ) скептически относится к идее налоговых амнистий в целом, поскольку в долгосрочной перспективе они вредят взысканию налогов.

Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Хотя льготные налоговые ставки для определенных групп налогоплательщиков, очевидно, будут восприниматься с радостью теми, кто будет платить меньше налогов, это не обязательно означает, что это надлежащая политика. Мы скептически относимся к налоговых амнистий в целом", – сказал Люнгман.

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"Налоговые амнистии часто вредят взысканию налогов в долгосрочной перспективе, поскольку они демотивируют граждан платить налоги, создавая надежду на еще одну амнистию в будущем", – добавил он.

Как подчеркнул глава представительства Фонда в Украине, ключевой целью МВФ является возобновление устойчивой фискальной политики, что потребует ограничения расходов и сохранения уровня доходов на нынешнем уровне.

"Но если проводится налоговая амнистия, государственные служащие и их ближайшие родственники и связанные лица не должны подпадать под его действие. Также чрезвычайно важно не позволить использование амнистии как средства отмывания доходов, полученных преступным путем и коррупцией, и избежать злоупотреблений, которые предоставили амнистию доходам от преступной деятельности", – отметил Йоста Люнгман.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии (законопроекты №№5153-5156). Они предлагают уплату сбора с денежной стоимости задекларированных активов по таким ставкам: 5% - общая ставка, 9% - в отношении активов, размещенных за рубежом, 2,5% – по ОВГЗ, приобретенных с 1 января 2021 до 20 июня-2022 до подачи декларации.

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Топ комментарии
+3
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии

Интересно он сам узнал про налоговую амнистию или пацаны в подъезде подсказали?
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30.03.2021 11:55
+3
Зелемойские попали и наверное навсегда
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30.03.2021 12:00
+2
Та він же ж послав МВФ в сраку! В нього бабла свого вистачає
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30.03.2021 12:49
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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский зарегистрировал в парламенте пакет законопроектов о налоговой амнистии

Интересно он сам узнал про налоговую амнистию или пацаны в подъезде подсказали?
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30.03.2021 11:55 Ответить
Это такая традиция у каждого президента.
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30.03.2021 12:36 Ответить
хочет беню отмазать!
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30.03.2021 11:56 Ответить
Зелемойские попали и наверное навсегда
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30.03.2021 12:00 Ответить
МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе - Цензор.НЕТ 3946
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30.03.2021 12:01 Ответить
МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе - Цензор.НЕТ 7194 Кучма ,батько української олігархії.Олександр Мороз.2004 рік
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30.03.2021 12:04 Ответить
МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе - Цензор.НЕТ 221
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30.03.2021 12:05 Ответить
старцы-красавцы)
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30.03.2021 12:23 Ответить
Ця гопота плювати хотіла на Україну, не для того вони владу отримали, щоб про нарід думати.
Рейдери.
Ре́йдерство (в Україні) - вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо)

Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
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30.03.2021 12:24 Ответить
". Речь идет о введении в Великобритании в 1997г. так называемого windfall tax - налога на "доходы, принесенные ветром". Этот налог (который только с натяжкой можно назвать налогом) был введен правительством лейбористов во главе с Тони Блэром в отношении владельцев компаний, приватизированных в 1980-е гг. Тогда во время приватизации, проведенной премьер-министром Маргарет Тэтчер, в частную собственность было продано более 30 компаний, среди которых British Airports Authority, British Gas, British Telecom, British Energy, Centrica и др. Впрочем, правые и левые по сути одинаковы везде - одни приватизируют, снижают налоги, другие стремятся отнять и перераспределить материальные блага.

В Британии реальную стоимость приватизированных компаний вычисляли как среднюю чистую прибыль этих компаний за первые четыре года после приватизации, умноженную на некий коэффициент (лейбористы рассчитали его в размере 9,3). В итоге казна Соединенного Королевства пополнилась на 5,2 млрд фунтов стерлингов (8 млрд долл.).

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/22/02/2012/5703f39d9a7947ac81a6522e
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30.03.2021 12:30 Ответить
Полнолуние... Московские консервы палятся ссылками на смисру.
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30.03.2021 12:55 Ответить
Кончай бубнить одно и то же!
Лучше скажи в Молдавии ещё вино делают?
Ну типа алб де масе?
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30.03.2021 16:12 Ответить
Весна! Лепота! Ты,холоп,сельхозработы уже начал?
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30.03.2021 18:52 Ответить
Твоя беда в том, что в силу своей ущербности ты не в состоянии быстро от срача перейти к нормальному общению...
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30.03.2021 18:59 Ответить
Для тупых московских холопов,повторяю нормальный вопрос,-ты сельхозработы уже начал?
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30.03.2021 19:06 Ответить
А вот интересно - ты пытаешься меня оскорбить или по жызни так разговариваешь?
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31.03.2021 10:04 Ответить
Отвечай на вопрос,дуралей! Или уже боишься своей тени,холоп?
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31.03.2021 14:05 Ответить
Попытка осмысленного общения как всегда завершилась неудачей.
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31.03.2021 16:48 Ответить
Ясно! Страх великое дело! Задам тебе другой безобидный вопрос: -Среди твоих предков были композиторы?!
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31.03.2021 19:34 Ответить
Болезнь на мгновение отступила?
Тогда сперва ответь на мой вопрос, а ПОТОМ задавай свой.
"Лучше скажи в Молдавии ещё вино делают?
Ну типа алб де масе?
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01.04.2021 10:03 Ответить
Да-а,трусливый ты,-еще поискать такого трусливого холопа. Насчет вина ищи в интернете,потому что это меня не интересует.
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01.04.2021 11:58 Ответить
Так композиторы были среди твоих предков?
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01.04.2021 11:59 Ответить
Ошибка...
Это была ложная видимость - болезнь не отступила.
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01.04.2021 12:13 Ответить
Да-а,перепуганный ты конечно крепко. Но ты это заслужил. Так музыканты были в роду?
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01.04.2021 12:39 Ответить
Та він же ж послав МВФ в сраку! В нього бабла свого вистачає
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30.03.2021 12:49 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-30-03-21.html Преложенные Зеленским законопроекты № 5153 и 5155 по поводу налоговой амнистии. С точки зрения МВФ - это приведет к снижению дисциплины уплаты налогов в перспективе и станет прикрытием и оправданием теневых схем налогообложения.
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30.03.2021 14:22 Ответить
 
 