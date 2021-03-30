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авария (1080) Бондарев Константин (45) поезд (1022)

Скоро ездить по рельсам станет вообще опасно, - нардеп Бондарев об аварии поезда "Интерсити"

Скоро ездить по рельсам станет вообще опасно, - нардеп Бондарев об аварии поезда

Состояние железных дорог критическое, эксплуатация отдельных участков уже опасна. Без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти.

 Об этом заявил народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев, комментируя схождение с рельс поезда "Интерсити".

"На сегодняшний день более 60% полотна железнодорожного требует ремонта. К сожалению, эксплуатация этого полотна, еще и в таких тяжелых условиях при использовании высокоскоростных поездов, вообще небезопасна", - сказал Бондарев. По его словам, "Укрзализныця" срочно нуждается в реформировании, но этот процесс тормозит Наблюдательный совет компании, который до сих пор не утвердил план действий и не сформулировал задачи для менеджмента УЗ. "Пока не будет наведен порядок и пока не будет конкретной разработанной программы действий именно со стороны Наблюдательного совета, мы будем видеть такие, к сожалению, ужасные вещи, как аварии на железной дороге, разворовывание и коррупцию", - считает Бондарев.

Он подчеркнул: Наблюдательный совет "Укрзализныци" не справился со своими функциями, поэтому нет никаких оснований продлевать с ними контракт (каденция набсовета УЗ подходит к концу). "Наблюдательный совет получает заработную плату, погрязая все дальше и дальше в коррупционных схемах… Продлевать всем этим персоналиям никакие контракты не нужно, гнать их нужно оттуда в шею. За 3 года они не сделали ничего",- подытожил Бондарев.

Напомним, 29 марта поезд №732 Интерсити сообщением Киев – Запорожье сошел с рельсов в Запорожской области. С рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах к конечной станции – Запорожье. Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. УЗ создала комиссию, которая расследует причины аварии. На данный момент известно лишь, что машинист поезда прибег к экстренному торможению, потому что заметил, что "с путями что-то не так". Ранее в Европейской Бизнес-Ассоциации призвали власть к скорейшему реформированию Укрзализныци и напомнили о критическом состоянии железнодорожных путей. По подсчетам экспертов Ассоциации, в ближайшие 5 лет необходимо ремонтировать до 1000 км путей в год, что требует значительных инвестиций. Ранее депутат Алексей Устенко заявил, что проблемы "Укрзализныци" можно решить только путем реформирования компании и внедрения понятной кадровой политики. А экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что "Укрзализныця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.
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Топ комментарии
+8
Нада просто пєрєстать єздіть
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30.03.2021 12:06
+4
уберите льготные тарифы для перевозки грузов самым "нуждающимся": ахметову, пинчуку, и пр. и пр. и жизнь начнет налаживаться...
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30.03.2021 12:13
+3
В 2019 році на спеціальність "Залізничний транспорт" в вищі навчальні заклади було подано 478 заяв при середньому балі атестату 135.5. Не думаю, що в 2020 було більше.
Просте питання: як скоро закінчаться інженери на залізниці?
Хоча на журналістику було подано 30500 заяв при середньому балі атестату 162.1.
Замінимо інженерів журналістами?
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30.03.2021 13:05
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Нада просто пєрєстать єздіть
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30.03.2021 12:06 Ответить
Нада проста пєрєсєсть на кубікі, рейнж ровєри, бехи, вєлосіпєди.
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30.03.2021 12:10 Ответить
Ну ета ви погорячілісь.Скарєй всєго как альтернатіва-всєх пєрєсадят на конку.
Скоро ездить по рельсам станет вообще опасно, - нардеп Бондарев об аварии поезда "Интерсити" - Цензор.НЕТ 9431
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30.03.2021 12:32 Ответить
Пропоную проводити засідання КМУ, ОПи, РНБО, правління "Укрзалізниці" і далі по списку, в потягах з установко світових рекордів на швидкість. Подивимося на якій хвилині вовандер-нарколига поміняє памперс
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30.03.2021 12:26 Ответить
уберите льготные тарифы для перевозки грузов самым "нуждающимся": ахметову, пинчуку, и пр. и пр. и жизнь начнет налаживаться...
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30.03.2021 12:13 Ответить
А кто и кого посадил в наб.совет Укрзализныци? Лещенку 350 тыс в месяц не жмет?
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30.03.2021 12:15 Ответить
мало платят потому и закономерно катастрофы...
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30.03.2021 12:33 Ответить
як тільки почнуть сходити з рейок вантажні потяги з продукцією ахмєтова чи пінчука чи подібних істот так зразу почнуть рейки лагодити.
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30.03.2021 12:19 Ответить
Олігархи вижимають з українських підприємств останні "соки", скоро будемо їздити на волах.
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30.03.2021 12:20 Ответить
Если наши будут рельсы перекладывать, то по ним тоже опасно ездить. Японцев с китайцами звать надо.
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30.03.2021 12:22 Ответить
у нас таких денег нету
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30.03.2021 12:26 Ответить
"По его словам, "Укрзализныця" срочно нуждается в реформировании, но этот процесс тормозит Наблюдательный совет компании, который до сих пор не утвердил план действий и не сформулировал задачи для менеджмента УЗИ"

а за что сережа лещенко 700 штук получает?
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30.03.2021 12:26 Ответить
Явно ж не за прокладку рельсів, прилаштували на "тепле місце" за заслуги в боротьбі з режимом бариги.
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30.03.2021 12:35 Ответить
Верните Бальчуна!
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30.03.2021 12:38 Ответить
"Наблюдательный совет компании, который до сих пор не утвердил план действий и не сформулировал задачи для менеджмента УЗ."

Получается, что наблюдательный совет компании управляет УЗ вместо руководства (менеджмента) УЗ. Неужели журналист С. Лещенко теперь управляет железной дорогой Украины? Никакая реформа УЗ, если сохранится порядок, что начальство получает 350 тыс. грн/мес., а обходчик или ремонтник путей меньше 7 тыс. грн/мес., ничего не даст.
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30.03.2021 12:42 Ответить
В 2019 році на спеціальність "Залізничний транспорт" в вищі навчальні заклади було подано 478 заяв при середньому балі атестату 135.5. Не думаю, що в 2020 було більше.
Просте питання: як скоро закінчаться інженери на залізниці?
Хоча на журналістику було подано 30500 заяв при середньому балі атестату 162.1.
Замінимо інженерів журналістами?
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30.03.2021 13:05 Ответить
НАГЛЯДОВА РАДА , в т.ч. Лєщенко , мають ПОВЕРНУТИ ЗАХМАРНІ ВИПЛАТИ
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30.03.2021 13:09 Ответить
Реформи в Україні: Звільнити чужих, поставити своїх (часто таких що не розуміють чим керують), оптимізувати персонал, підняти тарифи. Все.
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30.03.2021 13:31 Ответить
Европейская Гвинея неспособна к высокотехнологичным системам.
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30.03.2021 16:33 Ответить
 
 