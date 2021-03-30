Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и решить проблему дисбаланса в электроэнергетике, - МВФ

Возврат к контролю над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности, считает глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Существует - и будет существовать - значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства - идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Люнгман уточнил, что этот инструмент поддержки существует в форме программы субсидий домохозяйствам. "Мы поддерживаем эту программу", – отметил глава представительства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВФ о предложенной Зеленским налоговой амнистии: Это часто вредит взысканию налогов в долгосрочной перспективе

Он добавил, что другой вопрос является структурным - о том, какой самый эффективный способ организации газового рынка. "Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа как на оптовом, так и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но вполне функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одной из многих необходимых мер", – сказал Люнгман.

Говоря об электроэнергетическом секторе, глава представительства отметил, что финансовые дисбалансы в нем вызывают беспокойство, но предложил разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс и долгосрочная энергетическая безопасность Украины.

По его словам, существует насущная необходимость в определении дополнительных финансовых ресурсов для электроэнергетического сектора. "Важной частью этого является мобилизация фактических источников доходов. Просто позаимствовать больше не является жизнеспособным решением текущего дисбаланса", – подчеркнул Люнгман.

Он добавил, что существует более широкий вопрос долгосрочной модели электроэнергетики в Украине, так как сейчас Украина использует устаревшую инфраструктуру производства электроэнергии, большая часть которой является наследием советских времен. "Переориентация и модернизация производства электроэнергии является необходимой и возможной. Но это требует планирования с целью усиления энергоснабжения и энергобезопасности Украины", – считает глава представительства МВФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин продлил до 1 мая фиксированную цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн за кВт-ч, - постановление

Как сообщалось, в условиях роста мировых цен на газ правительство Украины установило на февраль-март 2020 года предельную цену газа в 6,99 грн/куб. м для бытовых потребителей, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительных кооперативов и религиозных организаций.

На апрель это ограничение продлено не было, однако с газотрейдерами были проведены переговоры, и большинство из них сохранили цены до 7 грн/куб. м. С мая ожидается запуск годовых контрактов, однако цена их пока неизвестна.

Помимо того началась дискуссия о возможности продлить режим спецобязательств "Нафтогаза" для предприятий теплокоммунэнерго, завершение которого 1 мая этого года является одним из условий программы сотрудничества с МВФ.

В сфере электроэнергетики правительство в декабре 2020 года сохранило до 31 марта 2021 года режим спецобязательств для "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" и цену для населения 1,68 грн/кВт-ч, отменив ранее действовавший льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц 0,9 грн/кВт-ч. В конце марта такое ограничение было продлено еще на месяц.

Правительство также установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.