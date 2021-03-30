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МВФ (3281) тарифы (1791) Тарифы на электроэнергию (2141) Тарифы на газ (351) Люнгман Йоста (35)

Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и решить проблему дисбаланса в электроэнергетике, - МВФ

Украине стоит воздержаться от возврата к контролю над ценами на газ и решить проблему дисбаланса в электроэнергетике, - МВФ

Возврат к контролю над ценами на природный газ является не только крайне неэффективным способом субсидирования домохозяйств, но также приводит к злоупотреблению ресурсами из-за коррупции и сдерживанию внедрения энергоэффективности, считает глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

"Существует - и будет существовать - значительная часть украинского населения, которая не может покрыть расходы на газ, тепло, горячую воду и электроэнергию. Самый эффективный способ поддержать эти домохозяйства - идентифицировать их и оказать им финансовую поддержку через бюджет, чтобы они могли оплатить собственные коммунальные счета", – сказал он в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Люнгман уточнил, что этот инструмент поддержки существует в форме программы субсидий домохозяйствам. "Мы поддерживаем эту программу", – отметил глава представительства.

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Он добавил, что другой вопрос является структурным - о том, какой самый эффективный способ организации газового рынка. "Начиная с 2015 года, осуществляются комплексные усилия для перехода к открытому и конкурентоспособному рынку газа как на оптовом, так и на розничном уровне. Достигнут значительный прогресс, но вполне функциональный рынок бытового газа еще не создан. Предоставление домохозяйствам выбора между широким ассортиментом продуктов, включая контракты с фиксированной ценой, является одной из многих необходимых мер", – сказал Люнгман.

Говоря об электроэнергетическом секторе, глава представительства отметил, что финансовые дисбалансы в нем вызывают беспокойство, но предложил разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс и долгосрочная энергетическая безопасность Украины.

По его словам, существует насущная необходимость в определении дополнительных финансовых ресурсов для электроэнергетического сектора. "Важной частью этого является мобилизация фактических источников доходов. Просто позаимствовать больше не является жизнеспособным решением текущего дисбаланса", – подчеркнул Люнгман.

Он добавил, что существует более широкий вопрос долгосрочной модели электроэнергетики в Украине, так как сейчас Украина использует устаревшую инфраструктуру производства электроэнергии, большая часть которой является наследием советских времен. "Переориентация и модернизация производства электроэнергии является необходимой и возможной. Но это требует планирования с целью усиления энергоснабжения и энергобезопасности Украины", – считает глава представительства МВФ.

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Как сообщалось, в условиях роста мировых цен на газ правительство Украины установило на февраль-март 2020 года предельную цену газа в 6,99 грн/куб. м для бытовых потребителей, а также для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД), жилищно-строительных кооперативов и религиозных организаций.

На апрель это ограничение продлено не было, однако с газотрейдерами были проведены переговоры, и большинство из них сохранили цены до 7 грн/куб. м. С мая ожидается запуск годовых контрактов, однако цена их пока неизвестна.

Помимо того началась дискуссия о возможности продлить режим спецобязательств "Нафтогаза" для предприятий теплокоммунэнерго, завершение которого 1 мая этого года является одним из условий программы сотрудничества с МВФ.

В сфере электроэнергетики правительство в декабре 2020 года сохранило до 31 марта 2021 года режим спецобязательств для "Энергоатома" и "Укргидроэнерго" и цену для населения 1,68 грн/кВт-ч, отменив ранее действовавший льготный тариф на первые 100 кВт-ч электроэнергии в месяц 0,9 грн/кВт-ч. В конце марта такое ограничение было продлено еще на месяц.

Правительство также установило цену продажи НАЭК "Энергоатом" электроэнергии ГП "Гарантированный покупатель" в рамках спецобязательств для обеспечения населения в размере 150 грн/МВт-ч, для ЧАО "Укргидроэнерго" оставило на прежнем уровне – 10 грн/МВт-ч.

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Топ комментарии
+4
Абиж то.
"Всі олігархи підтримували ВАЗеленського на виборих",- бабломойський.
30.12.2020
"Центренерго" продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собівартості
29.03.2021
"Інтерпайп" Пінчука викупив всю електроенергію державної "Укргідроенерго" зі знижкою 18%"
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30.03.2021 12:37
+3
А про дисбаланс між цінами на газ і зарплатами/пенсіями МВФ і не чув.
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30.03.2021 12:22
+3
_Правильно, геноцидить украинцев - так по полной! Пусть плятят за газ по мировым ценам несмотря на то, что сама Украина добывает достаточно газа для покрытия нужд населения и он - гораздо дешевле мировых цен. Дави укрианцев на радость МВФ!
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30.03.2021 12:24
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Проблема дисбалансу в електриці одна - дтек.
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30.03.2021 12:08 Ответить
Абиж то.
"Всі олігархи підтримували ВАЗеленського на виборих",- бабломойський.
30.12.2020
"Центренерго" продало всю електроенергію фірмі Коломойського за ціною нижче від собівартості
29.03.2021
"Інтерпайп" Пінчука викупив всю електроенергію державної "Укргідроенерго" зі знижкою 18%"
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30.03.2021 12:37 Ответить
Огромный зелёный тариф. Солнечная энергетика должна быть для собственных нужд или по общим ценам
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30.03.2021 12:39 Ответить
Йоу, Йоста! Долой финансовые дисбалансы! Даешь газ/электроэнергию по 20 грн. за куб/кВт
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30.03.2021 12:21 Ответить
Правильно Пошло в жопу - это МВФ , там ещё в звр 23 млрд долларов осталось которые при барыге накопили , но а дальше великий мудрый нарид пусть деньги для покупок в магазинах на тачках возит как в Зимбабве 🙂
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30.03.2021 12:32 Ответить
_Не так чтобы правильно. Но ещё менее правильно (!) - геноцидить украинцев в пользу олигархов и международных ростовщиков.
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30.03.2021 12:34 Ответить
Извините а что народ не сам себя геноцидид когда выберает во власть тех кто им больше на обещает ?
Пы сы ещё не один уряд Украины не выполнил все установки МВФ в отличие от Польши
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30.03.2021 12:40 Ответить
А про дисбаланс між цінами на газ і зарплатами/пенсіями МВФ і не чув.
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30.03.2021 12:22 Ответить
_А это ростовщиков - не интересует абсолютно, они на украинский народ не работают и народом не избирались работать на Украину! Им лишь важно получить назад свои деньги с процентами.
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30.03.2021 12:26 Ответить
А вы когда в банк за кредитом приходите , у вас что банк не интересуется , сколько вы зарабатываете и как потом деньги отдавать будете ?
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30.03.2021 12:37 Ответить
Ніколи не брав кредитів. Боже збав зв"язатись з ними.
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30.03.2021 12:44 Ответить
Правильно и я также , но страна как человек у которого может случиться форс мажор
Только у Украины эти форс мажоры практически все 30 лет благодаря мудрому нариду который мечтает о халяве
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30.03.2021 12:48 Ответить
_Всё бы так, но! МВФ рассказывает байки будто все выдвигаемые им условия направлены на благо (т. е. улучшение жизни) народов, что должны эти условия выполнить. Так что мимо.
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30.03.2021 13:43 Ответить
Це питання до тих, хто скуповує, на шару, електроенергію і газ в Україні, а не до МВФ.
Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ - Цензор.НЕТ 5958
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30.03.2021 12:40 Ответить
Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ - Цензор.НЕТ 4669
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30.03.2021 12:41 Ответить
_Правильно, геноцидить украинцев - так по полной! Пусть плятят за газ по мировым ценам несмотря на то, что сама Украина добывает достаточно газа для покрытия нужд населения и он - гораздо дешевле мировых цен. Дави укрианцев на радость МВФ!
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30.03.2021 12:24 Ответить
Украине стоит послать вас упырей на ХЕР ... будете тут падлы тарифы устанавливать ,пенсии и зарплаты европейские установите говнюки .
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30.03.2021 12:24 Ответить
Так они сильно и не переживают куда их пошлют , доедайте звр который от барыги остался и переходите на лабоду 🙂
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30.03.2021 12:34 Ответить
То есть, возвратить контроль монополисту с непонятными структурами типа НКРЭКУ? Свято место пусто не бывает.
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30.03.2021 12:25 Ответить
а контроль у монополиста никто и не отбирал, антимонопольный комитет ведь бутафорский у нас
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30.03.2021 12:48 Ответить
НКРЕКП було створено для захисту споживача. Захищати споживача воно перестало при ПОП. Привіт порохолюбам.
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30.03.2021 13:27 Ответить
"Не по словам, но по делам твоим судим будешь." И чьим же указом была создана неконституционная НКРЭКУ?
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30.03.2021 13:47 Ответить
Олігархів-глитаїв необхідно терміново жорстко усунути від української економіки, в тому числі і від енергетичного сектору.
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30.03.2021 12:47 Ответить
если у власти постоянно либо их ставленники либо "друзья", то кому отстранять ?
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30.03.2021 12:50 Ответить
_Тому единственному кто в этом заинтересован, для кого это вопрос выживания: народу Украины. Всех остальных всё устраивает.
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30.03.2021 13:38 Ответить
Ну уже открытым текстом вам говорят - прекратите издеваться над Энергоатомом и завязывайте с импортом с Беларуси............. Может хватит уже слепо/глухими прикидываться.
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30.03.2021 13:57 Ответить
Вот читаешь такие новости про то как нам мвф указывает какие цены на газ и электроэнергию у нас должны быть, какой пенсионный возраст и что мы обязаны продать (ЗЕМЛЮ, окончательно прихватизировать энергетику, облэнерго и т.д), а потом нам начинают втирать что никакого внешнего управления нет, все это выдумки ваты и т.д. Ну если это не внешнее управление, то что же тогда таковым является, осталось только чтобы мвф прислало нам генерал-губернатора ( в смысле регионального менеджера) вместо президента, тогда может до вышиваты дойдет, что тут что-то не так и ярмо от наших западных "друзей" мало отличается от кацапского ярма.
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30.03.2021 14:14 Ответить
пока в украине жестко не перевесят всю эту
щваль толку не будет
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30.03.2021 15:00 Ответить
 
 