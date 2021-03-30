Бывшую военнослужащую Нацгвардии приговорили к 8 годам лишения свободы за шпионаж в пользу "ДНР"
Бывшую-военнослужащую воинской части 3057 осудили за "слив" информации боевикам "ДНР".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс 0629.com.ua, об этом указывают документы в реестре судебных решений.
Досудебным расследованием установлено, что мариупольчанка - военнослужащая Национальной гвардии воинской части 3057 передавала боевикам "ДНР" секретную информацию. Женщина действовала по идеологическим мотивам. В 2015 году она вступила в преступную связь с разведкой сепаратистов из "9 отдельного мото-стрелкового полка".
В ее задачи входила передача секретной информации о личном составе воинской части и технике. Посредством социальной сети "ВКонтакте" она пересылала документы и файлы. Передавала шпионка данные в том числе и о добровольцах "Азова", которые в тот момент вели активные боевые действия в Широкино.
Предательница проходила специальные инструктажи и придерживалась мер конспирации. Ничего не подозревающие сослуживцы были с ней в хороших отношениях.
Позже женщину уволили по служебному несоответствию. Она была вынуждена устроиться бухгалтером. Примерно в то время, в 2019 году, шпионку и разоблачили.
Учитывая тяжесть ее преступлений и опыт службы в армии, женщину осудили по ст. 258 ч. 3. (Создание и поддержка террористической группы) и приговорили к 8 годам лишения свободы. Также за проведение экспертиз она заплатит более 10 тысяч гривен.
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Спецназовец с опытом службы в элитных частях разных силовых ведомств Украины, подполковник ЦСО «А» в отставке Андрей Дубовик сделал громкое заявление по поводу убийства в 2015 году сотрудника ГУР Минобороны Олега Мужчиля. По словам Дубовика, 49-летнего разведчика ликвидировали по указанию из Администрации президента Порошенко.(с)
Ти гниле брехло.
Чого варті заголовки.
Справжнє інтерв'ю тут:https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan/posts/1092588350780097/
https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5.html
А то уйло-многоходовочка. Вот це многоходовочка).
Отже підсумовую.
1. Лісник був у ПС під прикриттям по завданню ГУР.
2. Лісник віддав наказ у Мукачево стріляти по мєнтам і сбушникам , виходить, по наказам ГУР.
3. ГУР мало конспіративну квартиру у Києві з маленькою дитиною.
4. Лісник перекидав зброю у Киів по наказу ГУР.
5. Лісник бачив, як пов'язали господаря квартири, не зв'язався с своїм керівництвом у ГУР, і приготувався до бою.
6. Після того, як він убив Кузьменка, Альфа зв'язалась із своїм керівництвом, передала слова Лісника, що він є офіцером ГУР, і отримала наказ на ліквідацію офіцера ГУР.
І до речі. Яка повна назва ДУК? Нагадати?
Мужчіль на момент смерті був діючим офіцером ГУР чи ні? Які там горщики розбили Стемпіцький і Мужчіль - то малоцікаво і не принципово.
ЗЫ: Это Порох сделал до убийства брата или после?
З інтерв'ю:
Штурм был организован безграмотно. Неизвестные люди вошли в квартиру, где проживал «Лесник». Открыли дверь своим ключом. Он увидел вооруженных людей без опознавательных знаков и открыл огонь. Погиб офицер «Альфы» Андрей Кузьменко, «Лесник» был ранен. Он сдался, сложил оружие. После этого его добили. Я знал обоих этих мужчин - и скорблю за каждым из них. Андрей был настоящим офицером. «Лесника» знаю еще с Майдана как добровольца и патриота. То, что патриот убил патриота и был застрелен сам - это результат безграмотного планирования операции.
https://antikor.com.ua/articles/98134-uvoljnjajusj_iz_aljfy_v_znak_protesta_protiv_operatsii_gde_pogibli_andrej_kuzjmenko_i_patriot_lesnik