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Бывшую военнослужащую Нацгвардии приговорили к 8 годам лишения свободы за шпионаж в пользу "ДНР"

Бывшую военнослужащую Нацгвардии приговорили к 8 годам лишения свободы за шпионаж в пользу

Бывшую-военнослужащую воинской части 3057 осудили за "слив" информации боевикам "ДНР".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс 0629.com.ua, об этом указывают документы в реестре судебных решений.

Досудебным расследованием установлено, что мариупольчанка - военнослужащая Национальной гвардии воинской части 3057 передавала боевикам "ДНР" секретную информацию. Женщина действовала по идеологическим мотивам. В 2015 году она вступила в преступную связь с разведкой сепаратистов из "9 отдельного мото-стрелкового полка".

В ее задачи входила передача секретной информации о личном составе воинской части и технике. Посредством социальной сети "ВКонтакте" она пересылала документы и файлы. Передавала шпионка данные в том числе и о добровольцах "Азова", которые в тот момент вели активные боевые действия в Широкино.

Предательница проходила специальные инструктажи и придерживалась мер конспирации. Ничего не подозревающие сослуживцы были с ней в хороших отношениях.

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Позже женщину уволили по служебному несоответствию. Она была вынуждена устроиться бухгалтером. Примерно в то время, в 2019 году, шпионку и разоблачили.

Учитывая тяжесть ее преступлений и опыт службы в армии, женщину осудили по ст. 258 ч. 3. (Создание и поддержка террористической группы) и приговорили к 8 годам лишения свободы. Также за проведение экспертиз она заплатит более 10 тысяч гривен.
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Топ комментарии
+19
ЗЕнаркоман обменяет эту падлу на донецких таксистов.
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30.03.2021 12:24
+9
8 это мало. Таких идейных пожизненно.
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30.03.2021 12:28
+7
**** продажна!!!
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30.03.2021 12:35
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ЗЕнаркоман обменяет эту падлу на донецких таксистов.
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30.03.2021 12:24 Ответить
А где фото виновницы торжества? Почему страна не знает своих "героев"? 4 года "работы" шпионки многовато для военной контрразведки, тем более с использованием таких помоек, как вконташа и "разведкой" таких алкашей и хронических нэвдах, как "9-й полк" Лугандона
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30.03.2021 12:27 Ответить
8 это мало. Таких идейных пожизненно.
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30.03.2021 12:28 Ответить
Да тут радоваться нужно что вообще посадили, у нас обычно для сепаров и террористов условные сроки, тем более что и на работе хорошие характеристики и вообще они чистосердечно раскаиваются во всем.
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30.03.2021 13:52 Ответить
При сралине таких ставили к стенке !
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30.03.2021 12:31 Ответить
Таки да-эту суку по законам военного времени было бы справедливо к стенке поставить.
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30.03.2021 12:37 Ответить
**** продажна!!!
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30.03.2021 12:35 Ответить
после отсидки отправить это на родину: КОЛЫМУ - ЧУКОТКУ и как бонус магадан.
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30.03.2021 12:36 Ответить
я надеюсь что кадровика и контрика, которые брали эту мата хари на службу, тоже посадили на кичу? или обять умнас всё за бабло - заплатил и служи?
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30.03.2021 12:39 Ответить
Экс-альфовец обвинил команду Порошенко в убийстве «Лесника» из ГУР Минобороны.
Спецназовец с опытом службы в элитных частях разных силовых ведомств Украины, подполковник ЦСО «А» в отставке Андрей Дубовик сделал громкое заявление по поводу убийства в 2015 году сотрудника ГУР Минобороны Олега Мужчиля. По словам Дубовика, 49-летнего разведчика ликвидировали по указанию из Администрации президента Порошенко.(с)
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30.03.2021 12:50 Ответить
Гуру був мутним типом.
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30.03.2021 13:05 Ответить
я не знаю мутным не мутным, но то что Он был Патриотом и любил Украину это я знаю точно !!
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30.03.2021 13:09 Ответить
Перечитав я інтерв'ю Дубовика. Там нема жодного слова про Порошенка.
Ти гниле брехло.
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30.03.2021 13:12 Ответить
А от те як він там розповідає як особисто вбивав беркутівців і розстріляв машину з водометом- то вже подарунок Скабєєвой з Соловйовим.
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30.03.2021 13:15 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d1%8d%d0%ba%d1%81-%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d1%84%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%86-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%83-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd.html#more-128609
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30.03.2021 13:18 Ответить
Сайт Саакашвілі? Відкрив я, подивився. Кацапська брехня так і пре.
Чого варті заголовки.
Колишню військовослужбовицю Нацгвардії засудили до 8 років позбавлення волі за шпигунство на користь "ДНР" - Цензор.НЕТ 2133
Справжнє інтерв'ю тут:https://www.facebook.com/hrom.sektor.euromaidan/posts/1092588350780097/
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30.03.2021 13:24 Ответить
Чого ти так?). Дуже цікаво. Там ще цікавіше є.
https://www.economics-prorok.com/2019/12/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5.html

А то уйло-многоходовочка. Вот це многоходовочка).
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30.03.2021 14:11 Ответить
Ти сам то уважно прочитав це?
Отже підсумовую.
1. Лісник був у ПС під прикриттям по завданню ГУР.
2. Лісник віддав наказ у Мукачево стріляти по мєнтам і сбушникам , виходить, по наказам ГУР.
3. ГУР мало конспіративну квартиру у Києві з маленькою дитиною.
4. Лісник перекидав зброю у Киів по наказу ГУР.
5. Лісник бачив, як пов'язали господаря квартири, не зв'язався с своїм керівництвом у ГУР, і приготувався до бою.
6. Після того, як він убив Кузьменка, Альфа зв'язалась із своїм керівництвом, передала слова Лісника, що він є офіцером ГУР, і отримала наказ на ліквідацію офіцера ГУР.
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30.03.2021 14:04 Ответить
*** !!! какой ***** бред !!! Лесник никогда не был в ПС - он был только в ДУКе , и у него была своя команда и воевали они сами по себе - он не доверял никому !! а все остальное - БРЕД !!!
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30.03.2021 20:23 Ответить
Звичайно маячня. Але це висновки зі статті, в яку ти свято віриш. Так що ти віриш в маячню.

І до речі. Яка повна назва ДУК? Нагадати?
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31.03.2021 16:43 Ответить
быть в ПС необязательно быть в ДУКе или наоборот.. и я знаю о чем я говорю..и кста Лесник всегда говорил что ПС - это ловушка для патриотов, а с ДУКом он воевал и создал в нем отдельную группу(и кста за все время и столько выходов у него с группы только ОДИН был 300-й и не одного 200-того, он умел планировать выходы и берег пацанов..) ..
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31.03.2021 18:11 Ответить
Не знаю , як зараз, але влітку 2014 року "бути в бойовому крилі ПС" означало теж саме, що "бути в ДУК". Але це все таке. Ти головне скажи:
Мужчіль на момент смерті був діючим офіцером ГУР чи ні? Які там горщики розбили Стемпіцький і Мужчіль - то малоцікаво і не принципово.
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01.04.2021 04:53 Ответить
то что он сотрудничал я знаю точно - он готовил теракты на тер. кацапии..
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01.04.2021 13:04 Ответить
6 лет в себе держал, и вот решился???

ЗЫ: Это Порох сделал до убийства брата или после?
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30.03.2021 13:11 Ответить
Команду альфе на ликвидацию дает лично през..тогда был кто ?! да именно он..
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30.03.2021 13:19 Ответить
Ох і в тебе фантазії). Прям таки і особисто.
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30.03.2021 13:44 Ответить
ну наверное ты не знаешь как работает этот спецотряд.. понимаю..поправимо..
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30.03.2021 20:26 Ответить
ты тоже туповат !? визирует ликвидацию только през !!! крапка *** ..
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31.03.2021 00:18 Ответить
Ню-ню. Дубовік звинувачував керівництво Альфи в безграмотному плануванні операції.
З інтерв'ю:
Штурм был организован безграмотно. Неизвестные люди вошли в квартиру, где проживал «Лесник». Открыли дверь своим ключом. Он увидел вооруженных людей без опознавательных знаков и открыл огонь. Погиб офицер «Альфы» Андрей Кузьменко, «Лесник» был ранен. Он сдался, сложил оружие. После этого его добили. Я знал обоих этих мужчин - и скорблю за каждым из них. Андрей был настоящим офицером. «Лесника» знаю еще с Майдана как добровольца и патриота. То, что патриот убил патриота и был застрелен сам - это результат безграмотного планирования операции.


https://antikor.com.ua/articles/98134-uvoljnjajusj_iz_aljfy_v_znak_protesta_protiv_operatsii_gde_pogibli_andrej_kuzjmenko_i_patriot_lesnik
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30.03.2021 13:42 Ответить
врываются в квартиру (когда пришел сын хозяйки квартиры - то вместе с ним) со стволами.. он действовал правильно - куй его знает кто это мог быть.. потом он посмотрел в окно и увидал движ - он сразу перезвонил в сбу гру и т.д. - ему сказали сдаться.. он сдался - его убили..
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01.04.2021 13:08 Ответить
на костер ведьму!
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30.03.2021 13:12 Ответить
Нарощують обмінний фонд...
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30.03.2021 13:27 Ответить
Якщо вирок вже вступив у силу, то мали б вказати і прізвище.
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30.03.2021 13:35 Ответить
 
 