РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9766 посетителей онлайн
Новости
3 122 3
авария (1080) Днепр город (3935) железная дорога (1409)

По факту аварии поезда "Интерсити" в Днепропетровской области начато уголовное производство, - Нацполиция

29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщением "Киев -Запорожье". По факту аварии начато уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.

"Сейчас принимаются меры по ликвидации последствий аварии. По данному факту следственным Синельниковского районного управления полиции открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На месте аварии поезда Интерсити "Киев-Запорожье" поднято уже 3 вагона, - "Укрзализныця"

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в 50 км от Запорожья с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити+". Никто не пострадал, всех пассажиров доставили в Запорожье резервным поездом. "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии.

По факту аварии поезда Интерсити в Днепропетровской области начато уголовное производство, - Нацполиция 01
По факту аварии поезда Интерсити в Днепропетровской области начато уголовное производство, - Нацполиция 02
По факту аварии поезда Интерсити в Днепропетровской области начато уголовное производство, - Нацполиция 03
По факту аварии поезда Интерсити в Днепропетровской области начато уголовное производство, - Нацполиция 04
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
На других сайтах пишут:

Правоохранительные органы пообщались с машинистом поезда Халтуриным В.Ф. Он объяснил, что во время движения со скоростью 120 км/ч, при заходе на кривую, увидел возле железнодорожного пути ремонтную машину железной дороги, а также ее сотрудников. Позже во время движения на 1058 км ПК-8 машинист заметил выброс пути и применил экстренное торможение.


То есть что-то там ремонтировали, потом забыли прикрутить на место и уехали. Тупо халатность и разгильдяйство. А может еще и бухалово на рабочем месте...
показать весь комментарий
30.03.2021 12:50 Ответить
Выброс пути? Представляете это сколько зажимов отсутствовало? Это не ремонтники... Они не ангелы, но не до такой степени... Скорей всего металлоломщики...
показать весь комментарий
30.03.2021 13:07 Ответить
Укрзалізниця делает вид, что платит рабочим, а рабочие делают вид, что работают. Хотя билеты стоят недешево. Я не говорю уже о товарных перевозках.
показать весь комментарий
30.03.2021 13:08 Ответить
 
 