По факту аварии поезда "Интерсити" в Днепропетровской области начато уголовное производство, - Нацполиция

29 марта около 14:35 в районе поселка Славгород Синельниковского района во время движения сошли с рельсов шесть последних вагонов скоростного поезда "Интерсити" № 732 сообщением "Киев -Запорожье". По факту аварии начато уголовное производство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Нацполиции Днепропетровской области.

"Сейчас принимаются меры по ликвидации последствий аварии. По данному факту следственным Синельниковского районного управления полиции открыто уголовное производство по ст. 276 (нарушение правил безопасного движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Работники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - отмечается в сообщении.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в 50 км от Запорожья с рельсов сошли 6 из 9 вагонов поезда "Интерсити+". Никто не пострадал, всех пассажиров доставили в Запорожье резервным поездом. "Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины аварии.







