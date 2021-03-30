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Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев

Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев

В г. Первомайский Харьковской области складывается сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом: реанимация местной центральной районной больницы переполнена, увеличилась летальность среди пациентов.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр города Николай Бакшеев, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за минувшие выходные в городе зафиксировано пять смертей от коронавируса.

"На кислородной поддержке сейчас находится 45 человек. Это те люди, которые не могут самостоятельно дышать и нуждаются в кислородной терапии. Реанимационное отделение также перегружено. На шесть плановых коек количество госпитализированных достигает до 10 человек", - рассказал он.

По его словам, за сутки в больнице используют 60 баллонов с кислородом для поддержания дыхания.

"Это очень много. Мы не в состоянии обеспечить такой поток", - добавил городской голова.

В связи с этим он призвал местных жителей быть внимательным к своему здоровью, соблюдать противоэпидемические меры, а при первых симптомах ОРВИ обращаться к семейному врачу.

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Топ комментарии
+4
І дороги не рятують ситуацію?
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30.03.2021 12:44
+2
Народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук предложил людям, "которые не верят в Украину", покинуть ее пределы.
Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".
"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.
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30.03.2021 12:35
+2
Зебилье, вас идиотов еще не прибил Covid-19, ну тогда я иду к вам. Дякую

Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев - Цензор.НЕТ 1913
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30.03.2021 12:44
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хай везуть до буковелю
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30.03.2021 12:31 Ответить
Може краще на Банковій розгорнути Ковідний шпиталь !!!))))
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30.03.2021 12:35 Ответить
І дороги не рятують ситуацію?
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30.03.2021 12:44 Ответить
Зебилье, вас идиотов еще не прибил Covid-19, ну тогда я иду к вам. Дякую

Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев - Цензор.НЕТ 1913
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30.03.2021 12:44 Ответить
думаю из Первомайска никто о Буковеле даже не мечтает , а вот то шо там 70% ватников так это правда...
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30.03.2021 12:45 Ответить
Якщо на первомайському хімзаводі відкрити який резервуар з хлором, то ситуація з вірусом стабілізується. Так само і з ватниками.
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30.03.2021 15:23 Ответить
А тепер нехай пробують звинуватыты Пороха , що назвав цю вакцину гівном!
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30.03.2021 12:34 Ответить
Та я с вами согласен!говнище!
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30.03.2021 12:36 Ответить
"А тепер нехай пробують звинуватыты Пороха , що назвав цю вакцину гівном!"

Реанимация г. Первомайский на Харьковщине забита больными коронавирусом. Мы не в состоянии обеспечить такой поток, - мэр Бакшеев - Цензор.НЕТ 5867
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30.03.2021 12:51 Ответить
Народный депутат партии "Слуга народа" Юрий Камельчук предложил людям, "которые не верят в Украину", покинуть ее пределы.
Об этом он заявил 29 марта в эфире телеканала "Наш".
"Вы не верите в Украину. Я предлагаю вам выехать из неё. Я предлагаю всем, кто не верит в Украину, выезжать", - заявил нардеп Камельчук.
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30.03.2021 12:35 Ответить
Дуже слушна порада кремлівським гнидам !!!)))
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30.03.2021 12:37 Ответить
Я верю,что камельчук-придурок.
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30.03.2021 12:38 Ответить
Куда выехать? В какую Украину?
Сами гражданств понабирали. Кто канады кто австрии кто сша а кто и рашки.
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30.03.2021 15:12 Ответить
вместо того чтобы строить палаты с кислородом, закатали все в пиар зелоха
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30.03.2021 12:48 Ответить
А чому в цій темі не видно Меркави і Сокілко-Дідовика?
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30.03.2021 13:00 Ответить
И где ты там там "заднюю" и оправдания умудрился увидеть? Хотя у ваты конечно же явно неадекватное восприятие реальности, так судя по всему это для тебя норма. Кстати, а ты за какую партию голосовал на выборах в парламент, если ты фанат гепы?
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30.03.2021 15:23 Ответить
Так как уважали,и любили гепу,как провожали его в последний путь,доказывает лояльность харьковчан к нему .а голосовал я к сожалению за зеленского,как и многие в харькове,но ошибочка вышла,не надо было.теперь жалею,а ты?
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30.03.2021 16:22 Ответить
В том то и проблема харьковчан (впрочем не только их), что они уважают и любят жидовских ублюдков грабивших их последние 15лет и ненавидящих все украинское, и едва не приведших в их дома войну и кацапских оккупантов, а значит есть все основания считать их быдлом. Ошибочку за зельцмана ты собираешься "исправить" голосованием за мертветчуковсий жоппоблок или за петушарика??? Ну а я голосую всегда за националистов.
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30.03.2021 18:50 Ответить
Я смотрю это у тебя проблнмы.есть только твоё мнение и все!так не бывает,не было и не будет.
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31.03.2021 00:39 Ответить
Готов выслушать твое мнение о "достижениях" гепы, которые заставили быдло толпами во время карантина ломится к его гробу. Ну и ты не ответил, кто же твои нынешние кумиры после разочарования в зельцмане.
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31.03.2021 01:57 Ответить
Дискусии,не получается ,т.к.ты переходишь на личности и не хочешь ,видить и слышать другое мнение.в тебе слишком много зла,оно тебя поглотит.
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31.03.2021 03:27 Ответить
А вот тут как раз чистейший воды попытка соскочить с темы, я тебе задаю прямой вопрос о "достижениях" жида гепы (за что-то же должны были его фанаты его любить и уважать), а в ответ рассказы про другое мнение и всепоглощающее зло. Так вот хочется выслушать доводы в пользу твоего мнения, ну и есть гносеологическая потребность в изучении политических симпатий фанатов гепы, тот вопрос с которого ты опять таки соскакиваешь.
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31.03.2021 17:58 Ответить
Харківщина така ж багата, як і Дніпрянщина, поступаючись хіба що Києву. Тож якщо грошей на додаткові місця у лікарнях чи на створення тимчасових польових лікарень немає, то це означає ОДНЕ - гроші банально розікрали. Що й не дивно, зважаючи на тотальне засилля у владі Харківщини євреїв-гепінців. Карма, вона така, інколи повертається і навертає по потилиці.
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30.03.2021 13:47 Ответить
не обеспечить, а окучить. поток сам себя обспеч ивает.
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30.03.2021 13:49 Ответить
Нехай відправляють Ляшку. Він же сказав, що немає проблем до 24К хворих у день, а зараз менше.
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30.03.2021 14:28 Ответить
А ведь ещё той весной была ситуация почти завальная по городу и чуть по области. Но повезло---проскочили. Но так не бывает два раза. Давно пора ввести прямое президентское правление в городе. Полностью разогнать гор-исполком и облисполком. Выборы отложить на год. Полное уголовное расследование провести следствием из других городов следаками. Только в прошлом году на фонтаны ушло до 100 лимонов, За зоопарк счёт на лярд, сколько на другое разное стырено растрачено--так аудит только международный надо провести. Если вылезет раскопается хоть половина---страна в обморок ляжет!
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30.03.2021 15:29 Ответить
 
 