У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более 22 млн доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 от различных мировых производителей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Мы сделаем все от нас зависящее и защитим украинцев от мировой пандемии COVID-19. Для этого мы имеем договоренности и контракты на более чем 22 млн доз вакцин от различных мировых производителей", - заявил Степанов.
Он добавил, что это все мировые компании AstraZeneca, Pfizer, Novovax и Sinovac.
"Дальше мы будем продолжать заключать контракты и получать вакцины, в том числе от других производителей", - отметил он.
Министр отметил, что это как прямые контракты, так и контракты в рамках мировой инициативы COVAX.
Напомним, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.
В Украине в настоящее время прививки делают вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии компании AstraZeneca.
С начала кампании по вакцинации от коронавируса привились 212 тыс. 898 людей.
Пожалуйста, подождите...
Главное теперь уточнить на какое количество вакцин (из этих 22 млн) есть реальные контракты, а на какое договоренности непонятно кого непонятно с кем. Как-бы не оказалось, что контракт есть на несколько сот вакцин, исключительно для вакцинации ОП
1.Гнати Стєпанова стяними тряпками і піддупниками допоки його модна курточка не перетвориться на лахміття.
завтра вторые роковини у величайшего лидера современности
завтра два года назад украинцы выбрали это....
Это все что нужно знать о Степанове и его работе.
Блин, страна удобренного дебилами чернозема...
в якому сенсі оці "зробимо", "захистимо"?
чи він живе в якійсь іншій Україні в якій коронавірусу досі нема, в якій українці не вмирають від коронавірусу, в якій підприємці не згортають підприємницьку діяльність через неефективні але карантинні обмеження, в якій місця в лікарнях відведені для ковід-хворих вже чи не всі заповнені?
в якій країні мешкають ті українці, які все ще не зазнали наслідків світової пандемії й яких можна "захистити" колись в майбутньому?
Так, у соседей, тетка УМЕРЛА ОТ БЕШЕНСТВА после укуса домашней кошки, но ТЕТКА СЧИТАЛА, ЧТО У НЕЕ КОВИД!
'Жительница Новоаннинского района Волгоградской области умерла в инфекционной больнице спустя полтора месяца после укуса домашней кошки, заразившейся бешенством, сообщает областной комитет здравоохранения. Женщина обратилась к врачам 23 марта и пожаловалась на затрудненное дыхание. Она думала, что заразилась коронавирусом.
Но анализ показал, что пациентка заражена бешенством. 25 марта она умерла.
У волгоградки в доме жили кошка и собака. В определенный момент кошка стала вести себя агрессивно и укусила хозяйку в предплечье. Женщина самостоятельно промыла рану, а обращаться к врачам не стала. Она даже не забила тревогу, когда вскоре умерла ее собака, а кошку пришлось усыпить из-за агрессивного поведения."
(выделено мной)
Не уподобляйтесь дебильным соседям, помните, что есть и иные заболевания, кроме ковида, заболевания, от которых умирают,
моя бабушка, по отцу, много лет проработала хирургом.
Врачи рассказывают за столом своей семье истории, делятся пережитым с родственниками, так сказать.
У моей бабушки были две истории из ее опыта, которые она мне рассказала, ибо они ее потрясли особенно сильно:
- никогда не облизывать край конверта языком, потому что один из ее пациентов так отрезал себе кусок языка
- о смерти человека от бешенства, потому что он поздно обратился к врачу, и его нельзя было ничем спасти, ибо смерть от бешенства очень тяжелая.
Не уподобляйтесь дебильным соседям на востоке и помните, что бешенство, в отличие от ковида, на территории постсоветского пространства эндемично.
это даже не смешно уже!
да они там все сидеть должны за то что происходит щас в Украине