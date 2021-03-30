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У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов

У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов

У Украины есть договоренности и контракты на поставку более 22 млн доз вакцин от коронавирусной болезни COVID-19 от различных мировых производителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы сделаем все от нас зависящее и защитим украинцев от мировой пандемии COVID-19. Для этого мы имеем договоренности и контракты на более чем 22 млн доз вакцин от различных мировых производителей", - заявил Степанов.

Он добавил, что это все мировые компании AstraZeneca, Pfizer, Novovax и Sinovac.

"Дальше мы будем продолжать заключать контракты и получать вакцины, в том числе от других производителей", - отметил он.

Министр отметил, что это как прямые контракты, так и контракты в рамках мировой инициативы COVAX.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые типы вакцин от коронавируса потребуются миру в течение ближайших 12 месяцев, - ученые

Напомним, 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Во время первого этапа прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, бригады скорой помощи, сотрудники лабораторий, которые тестируют на COVID-19, жильцы и персонал домов престарелых, военнослужащие, проходящие службу в районе проведения ООС.

В Украине в настоящее время прививки делают вакциной CoviShield, произведенной в Индии в Институте сыворотки крови по лицензии компании AstraZeneca.

С начала кампании по вакцинации от коронавируса привились 212 тыс. 898 людей.
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Топ комментарии
+7
Дайте йому ще 100 днів. Кожного дня від Ковіду помирає близька 300 людей. Ціна питання - 30 000 життів.
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30.03.2021 12:41
+5
все є ,але вакцин нема )))
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30.03.2021 12:37
+5
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов - Цензор.НЕТ 6421
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30.03.2021 12:39
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хватит пукать в воду, лучше напиши где мне уколоться.
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30.03.2021 12:37 Ответить
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов - Цензор.НЕТ 8030
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30.03.2021 12:43 Ответить
оно, цуко, не бесплатно старается.
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30.03.2021 13:11 Ответить
В Израиле уже завершили вакцинацию, а Степанов все еще составляет договоренности на поставку вакцин.
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30.03.2021 15:04 Ответить
А они не пукают они жонглируют словами "договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19"
Главное теперь уточнить на какое количество вакцин (из этих 22 млн) есть реальные контракты, а на какое договоренности непонятно кого непонятно с кем. Как-бы не оказалось, что контракт есть на несколько сот вакцин, исключительно для вакцинации ОП
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30.03.2021 12:47 Ответить
уже вакцинируется Африка и племена Папуа новая Гвинея, а степашка пукает и закупает лекарства для оптовой базы любимой жены, сразу появляется вопрос на какие деньги закупаются лекарства и откуда деньги на брэндовые партки у этого идиота.
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30.03.2021 12:52 Ответить
Закупка курток, это часть зе-стратегии борьбы с вирусом, вам не понять! Не наш это уровень мышления, куда нам!
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30.03.2021 12:56 Ответить
все є ,але вакцин нема )))
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30.03.2021 12:37 Ответить
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов - Цензор.НЕТ 6421
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30.03.2021 12:39 Ответить
Дайте йому ще 100 днів. Кожного дня від Ковіду помирає близька 300 людей. Ціна питання - 30 000 життів.
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30.03.2021 12:41 Ответить
вообщем 1000 доз пфайзера и 20миллионов китайского дерьма -ну надо же как то куртку за 25 тыс. долларов покупать
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30.03.2021 12:39 Ответить
на куртку он напилил уже давно. с 1999-го года старается
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30.03.2021 12:42 Ответить
З дитинства ,на шкільних сніданках економив !!!))
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30.03.2021 12:44 Ответить
не. в 99-м он стал замом главы гос компании, которая в нафтогаз входит. вот тут то у него дела и поперли
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30.03.2021 12:47 Ответить
Одне одному не суперечить!!!))
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30.03.2021 12:48 Ответить
это да...
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30.03.2021 12:51 Ответить
рука набита
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30.03.2021 12:49 Ответить
Якби я розробляв заходи щодо вакцинації, у мене перший пункт виглядав так:
1.Гнати Стєпанова стяними тряпками і піддупниками допоки його модна курточка не перетвориться на лахміття.
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30.03.2021 12:40 Ответить
когда сделаете - приходите

завтра вторые роковини у величайшего лидера современности
завтра два года назад украинцы выбрали это....
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30.03.2021 12:41 Ответить
У Украины есть договоренности и контракты на поставку более чем 22 млн доз вакцин от COVID-19,- Степанов - Цензор.НЕТ 1129
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30.03.2021 12:41 Ответить
Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2130
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30.03.2021 13:03 Ответить
не верю
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30.03.2021 12:41 Ответить
Вакцини і шмурдяк типу вакцини, це різні речі !!!)))
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30.03.2021 12:43 Ответить
Как в других странах прививаются без договоренностей и контрактов? Надо к ним степашку послать он их научит.
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30.03.2021 12:44 Ответить
все эти мировые компании стоят щас в очередь к степашке и слёзно просят " ну купи меня! купи!" )
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30.03.2021 12:44 Ответить
В Польше свыше 2 млн человек получили две дозы вакцины от коронавируса, у нас - всего двое украинцев.

Это все что нужно знать о Степанове и его работе.
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30.03.2021 12:48 Ответить
до 2025 года?)))
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30.03.2021 12:50 Ответить
За два года "Слуги" НАВРАЛИ БОЛЬШЕ, чем все остальные партии за всё время существования Украины!
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30.03.2021 12:54 Ответить
Чем больше контрактов тем "теплее" куртка.
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30.03.2021 12:55 Ответить
Есть ли у вас план містер Фікс?
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30.03.2021 12:59 Ответить
как уже задолбал этот балабол.
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30.03.2021 13:01 Ответить
Договоренности то ЕСТЬ - но вакцины то НЕТ.
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30.03.2021 13:02 Ответить
Давай, бухти мне, как космические корабли бороздят...Большой Театр

Україна має домовленості і контракти на поставку більш ніж 22 млн доз вакцин проти COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 4581
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30.03.2021 13:09 Ответить
на понятном это звучит так: "мы подписали меморандум (понимание), что Украине нужна вакцина" (её, возможно, не будет, но я же не зря тут рот роззявляю).
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30.03.2021 13:14 Ответить
И все договора заключены с Гришей с Привоза, и все - коммерческая тайна. Почем Гриша и у кого купить - вам не надо и низзя...
Блин, страна удобренного дебилами чернозема...
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30.03.2021 13:19 Ответить
Ми зробимо все від нас залежне та захистимо українців від світової пандемії COVID-19 Джерело: https://censor.net/ua/n3256440
в якому сенсі оці "зробимо", "захистимо"?
чи він живе в якійсь іншій Україні в якій коронавірусу досі нема, в якій українці не вмирають від коронавірусу, в якій підприємці не згортають підприємницьку діяльність через неефективні але карантинні обмеження, в якій місця в лікарнях відведені для ковід-хворих вже чи не всі заповнені?

в якій країні мешкають ті українці, які все ще не зазнали наслідків світової пандемії й яких можна "захистити" колись в майбутньому?
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30.03.2021 13:21 Ответить
Напоминаю ЗЕбилам, что КРОМЕ КОВИДА ЕСТЬ И ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ.

Так, у соседей, тетка УМЕРЛА ОТ БЕШЕНСТВА после укуса домашней кошки, но ТЕТКА СЧИТАЛА, ЧТО У НЕЕ КОВИД!

'Жительница Новоаннинского района Волгоградской области умерла в инфекционной больнице спустя полтора месяца после укуса домашней кошки, заразившейся бешенством, сообщает областной комитет здравоохранения. Женщина обратилась к врачам 23 марта и пожаловалась на затрудненное дыхание. Она думала, что заразилась коронавирусом.
Но анализ показал, что пациентка заражена бешенством. 25 марта она умерла.
У волгоградки в доме жили кошка и собака. В определенный момент кошка стала вести себя агрессивно и укусила хозяйку в предплечье. Женщина самостоятельно промыла рану, а обращаться к врачам не стала. Она даже не забила тревогу, когда вскоре умерла ее собака, а кошку пришлось усыпить из-за агрессивного поведения."
(выделено мной)

Не уподобляйтесь дебильным соседям, помните, что есть и иные заболевания, кроме ковида, заболевания, от которых умирают,
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30.03.2021 13:30 Ответить
Что скажу:
моя бабушка, по отцу, много лет проработала хирургом.
Врачи рассказывают за столом своей семье истории, делятся пережитым с родственниками, так сказать.
У моей бабушки были две истории из ее опыта, которые она мне рассказала, ибо они ее потрясли особенно сильно:
- никогда не облизывать край конверта языком, потому что один из ее пациентов так отрезал себе кусок языка
- о смерти человека от бешенства, потому что он поздно обратился к врачу, и его нельзя было ничем спасти, ибо смерть от бешенства очень тяжелая.

Не уподобляйтесь дебильным соседям на востоке и помните, что бешенство, в отличие от ковида, на территории постсоветского пространства эндемично.
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30.03.2021 13:35 Ответить
Степанов, с*ка, как обстоят дела с другими заболеваниями в Украине?
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30.03.2021 13:36 Ответить
ну бумашки то підписані, але схоже у черзі на поставки самі крайні.
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30.03.2021 13:41 Ответить
брехня!
это даже не смешно уже!
да они там все сидеть должны за то что происходит щас в Украине
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30.03.2021 14:53 Ответить
Когда заткнут эту ложную харю. Вот когда будет 22 млн доз уже в Украине, ОНО может тявкать! А так мудак не добитый!
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30.03.2021 15:27 Ответить
Новый вид вакцинации населения - с помощью договоренностей и контрактов.
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30.03.2021 15:31 Ответить
 
 