РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9651 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 463 17
карантин (16728) Львов (4507) Садовый (651) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Львов ужесточает карантин: транспорт переходит в режим спецперевозок, детсады - в режим дежурных групп, - Садовый

Львов ужесточает карантин: транспорт переходит в режим спецперевозок, детсады - в режим дежурных групп, - Садовый

В связи с резким увеличением больных COVID-19 и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин во Львове до 12 апреля.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Так, по словам Садового, в связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила:

🔺усиленный карантин продлить до 12 апреля;
🔺транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен;
🔺все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают;
🔺школы продолжают обучение в дистанционном режиме;
🔺магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу;
🔺непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты;
🔺открытие летних площадок откладывается до 12 апреля;
🔺запрещено проведение всех массовых мероприятий;
🔺все заведения общественного питания работают только на вынос и по адресной доставке.
🔴 По отдельному представлению полиции за нарушение карантина комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает работу: магазинов "Эпицентр" (ул. Б.Хмельницкого, 188); "Ева", (ул. Черновола, 1); кафе "МакДональдз",(по ул. Шевченко, 7, "Братыська", (ул. Сечевых Стрельцов), 3;"Гребуче ябко, (ул. Староеврейская), 20;"Йоки", (ул. Гнатюка), 12а;"Малевич", (ул. Черновола, 2).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Британский" штамм коронавируса сегодня фактически терроризирует Украину, - Степанов. ВИДЕО

Садовый также призвал всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Отмена льготных проездов должна быть во всей стране
показать весь комментарий
30.03.2021 13:37
+2
Паску й так будемо святкувати! А за те що хтось відібрав наші права - буде суд ,суд Лінча, найсправедливіший суд на Землі ,після Божого!
показать весь комментарий
30.03.2021 14:33
+1
хочете святкувати паску - посидите на карантині.
показать весь комментарий
30.03.2021 13:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От жеж "Гребуче ябко"... М-да, хорошого мало...
показать весь комментарий
30.03.2021 13:01 Ответить
зато как на выходных отгуляли..)
показать весь комментарий
30.03.2021 13:06 Ответить
Отмена льготных проездов должна быть во всей стране
показать весь комментарий
30.03.2021 13:37 Ответить
хочете святкувати паску - посидите на карантині.
показать весь комментарий
30.03.2021 13:40 Ответить
Паску й так будемо святкувати! А за те що хтось відібрав наші права - буде суд ,суд Лінча, найсправедливіший суд на Землі ,після Божого!
показать весь комментарий
30.03.2021 14:33 Ответить
я маю право не заразитись. я не бачу порушення моїх прав. а ти хочеш порушити мої права на здорове середовище.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:45 Ответить
Ти не бійся ,ти вже заражений ціле життя! Як тільки досягнеш повної стерильності тобі вже ніякі права не здадуться!
показать весь комментарий
30.03.2021 15:14 Ответить
а тебе заражена народила схоже, повне ураження мозку починаючи з ДНКа програми
показать весь комментарий
30.03.2021 16:57 Ответить
Не можеш думати- хами?
Я хоч речення починаю з великої букви ,а ти напевно разом з міністеркою восьвітє вчєвсі?
Мікроелементозні завжди думають що все знають але це внаслідок ефекту Данінгена -Крюгера.
показать весь комментарий
30.03.2021 17:41 Ответить
хаха, воно речення починає хахаха. чо ти як із однієї гебнявох пробірки? вам там усім однакові репілки вижають? бідненьке, на більше мозку не вистачає?
показать весь комментарий
30.03.2021 18:53 Ответить
Вчителі у школі напевно пробували навчити граматики але махнули рукою. Де ці ботоферми таку тупу школоту знаходять?
Я розумію ,мікроелементоз але щоб таких шарікових масово розплоджувати!
показать весь комментарий
30.03.2021 22:15 Ответить
а ми в школі? я ні, а ти схоже все ще. а шо таке, то собаки тіпа тебе чіплялися за російські слова українськими літерами, тепер рознарядка змінилась?
показать весь комментарий
30.03.2021 23:26 Ответить
Чукча чітатєль?
Нє чукча пісятєль!
Це у тебе гормональний фон міняється у підлітковому віці дуже швидко ,тому така бурхлива "розумова діяльність"!
показать весь комментарий
31.03.2021 08:24 Ответить
Такий пародійний "карантин" як в Україні треба нах слати. За кордоном послаблення - це дозвіл збиратися у компанії з 6 чоловік, а у нас - маршрутки на "карантині" трамбують пасажирів як завжди
показать весь комментарий
30.03.2021 14:08 Ответить
А як пошлеш якщо більшість тупі імбецили,вірять в казку з телевізора від стєпашки і решу зеленої швалі.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:17 Ответить
ахахаах лол.
.почему не ковида у нас..а лыжев немае.))))))))))))
показать весь комментарий
30.03.2021 16:43 Ответить
Карантин
Львів посилює карантин: транспорт переходить у режим спецперевезень, дитсадки - у режим чергових груп, - Садовий - Цензор.НЕТ 1238
показать весь комментарий
30.03.2021 17:13 Ответить
 
 