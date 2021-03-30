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госбюджет (1185) дефицит (300) МВФ (3281) налоги (3204) Люнгман Йоста (35)

Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман

Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман

Дефицит государственного бюджета Украины должен вернуться на допандемический уровень, как только возобновится экономика и завершится пандемия.

Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Как только пандемия прекратится и экономика возобновится, фискальный дефицит должен будет вернуться на допандемический уровень. Это важно для обеспечения доверия к экономике Украины и сокращению потребностей Украины в заимствованиях", – сказал он.

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Люнгман подчеркнул, что сильная фискальная позиция дает Украине возможность обеспечить бюджетный стимул в случае будущего спада.

"Так что вопрос должен состоять не в том, должна ли Украина уменьшить фискальный дефицит, а в том, когда это нужно сделать. И для этого уже сейчас нужно иметь четкий план, как это будет происходить, в том числе при помощи хорошо продуманных налоговых мер", – указал Йоста Люнгман.

Автор: 
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Топ комментарии
+11
Хочу нагадати, що падіння економіки почалось значно раніше ніж почалась пандемія. Тому коректніше було б сказати - дозелебобний рівень.
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30.03.2021 13:04
+8
Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 7712
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30.03.2021 13:10
+6
Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 5075
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30.03.2021 13:13
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Хочу нагадати, що падіння економіки почалось значно раніше ніж почалась пандемія. Тому коректніше було б сказати - дозелебобний рівень.
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30.03.2021 13:04 Ответить
У Вови-ЛОХА є план Б,В і аж до Я. Він нас спасьот.
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30.03.2021 13:08 Ответить
Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 7712
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30.03.2021 13:10 Ответить
ЗЕ бєєєє.
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30.03.2021 13:12 Ответить
Україні вже зараз потрібно мати чіткий план повернення дефіциту держбюджету на допандемічний рівень, - глава представництва МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 941
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30.03.2021 13:56 Ответить
Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман - Цензор.НЕТ 5075
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30.03.2021 13:13 Ответить
А каг нсчьод возвращєнія ВВП на дорівалюционний?
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30.03.2021 13:22 Ответить
МВФ реально полагает, что вирастюки и лизки-бобрихи знают такие слова???

Нутупыыые...
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30.03.2021 13:25 Ответить
Понятно.. очередной план власьтимущих как бы ободрать собственное население! Пилять, нет что бы предложить план развития реального сектора экономики, под чутким руководсвтом государства, создание государтсвенных предприятий, национализация стратегически важных, экспортных предприятий (энергорынок, металлургия, химия и т.д. которые были построены на раодные деньги и куплены преступным путем за бесценок) Но нет же.. мы будем доить население.. ублюдки!
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30.03.2021 13:28 Ответить
денех захотели???
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30.03.2021 13:41 Ответить
"Как только пандемия прекратится и экономика возобновится"
Источник: https://censor.net/ru/n3256448

Экономика САМОвозобновиться, что-ли?
В Мельбурне последний локдаун был в феврале, хрена лысого экономика "возобновилась"
На улице High Street Road (район Ashburton) на одной стороне улицы (протяженность 300 м) 6 закрытых магазинов, сдаются в аренду, да что-то никто не снимает.
На Malvern Road (район Malvern у Tooronga Road) ситуация еще хуже, порядка 8 пустующих магазинов.
Как Мамай прошелся.
И что же это они не самовозобновляются, неужто покупательная потребность населения упала?
Но это еще цветочки, выплаты федералов по ковиду только закончились, и дальше будут ягодки.

А w Украине нечему возобновляться, эти ЗЕленые *бланы при власти убили почти все, что могли.
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30.03.2021 13:42 Ответить
план не простий, а дуже простий-терміново поміняти владу разом з президентом. бо вони нічого не роблять, тільки крадуть.
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30.03.2021 13:43 Ответить
Добровільно вони не звалять. Стільки кланом каламойші вбухано, щоб здобути ту владу, й піти, не відбивши затрат, не отримавши гешефта... Не по "богоізбранному". Та й інші клани кепкувати будуть, як з лохів
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30.03.2021 17:34 Ответить
т.е. как бы МВФ намекает зелебобу и зелебобам шо.. извините, денег нет но вы держитесь... и главное - хорошего всем настроения (с) (особенно поприколистам)
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30.03.2021 13:43 Ответить
тюю....просто заменить пенсии на 10 кг картошки и всё...сопливые, не благодарите за идею. (сарказм)
хотя, думаю, что то такое они и придумают
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30.03.2021 13:44 Ответить
Четкий, вернее забористый план у зели несомненно есть!
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30.03.2021 14:22 Ответить
И никакого другого!
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30.03.2021 14:36 Ответить
как только украинская булава "позеленела" ,дефицит бюджета Украины медленно но увнренно входит в дефолтный бенин тупик ,
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30.03.2021 14:23 Ответить
Конечно есть план - выпускать бесконечно ОВГЗ - покуда пирамида не рухнет.
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30.03.2021 14:40 Ответить
Розпечиними ножицями причандали каламойші - і все повернулося
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30.03.2021 17:30 Ответить
Добровільно вони не звалять. Стільки кланом каламойші вбухано, щоб здобути ту владу, й піти, не відбивши затрат, не отримавши гешефта... Не по "богоізбранному". Та й інші клани кепкувати будуть, як з лохів
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30.03.2021 17:34 Ответить
 
 