Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман
Дефицит государственного бюджета Украины должен вернуться на допандемический уровень, как только возобновится экономика и завершится пандемия.
Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Как только пандемия прекратится и экономика возобновится, фискальный дефицит должен будет вернуться на допандемический уровень. Это важно для обеспечения доверия к экономике Украины и сокращению потребностей Украины в заимствованиях", – сказал он.
Люнгман подчеркнул, что сильная фискальная позиция дает Украине возможность обеспечить бюджетный стимул в случае будущего спада.
"Так что вопрос должен состоять не в том, должна ли Украина уменьшить фискальный дефицит, а в том, когда это нужно сделать. И для этого уже сейчас нужно иметь четкий план, как это будет происходить, в том числе при помощи хорошо продуманных налоговых мер", – указал Йоста Люнгман.
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Источник: https://censor.net/ru/n3256448
Экономика САМОвозобновиться, что-ли?
В Мельбурне последний локдаун был в феврале, хрена лысого экономика "возобновилась"
На улице High Street Road (район Ashburton) на одной стороне улицы (протяженность 300 м) 6 закрытых магазинов, сдаются в аренду, да что-то никто не снимает.
На Malvern Road (район Malvern у Tooronga Road) ситуация еще хуже, порядка 8 пустующих магазинов.
Как Мамай прошелся.
И что же это они не самовозобновляются, неужто покупательная потребность населения упала?
Но это еще цветочки, выплаты федералов по ковиду только закончились, и дальше будут ягодки.
А w Украине нечему возобновляться, эти ЗЕленые *бланы при власти убили почти все, что могли.
хотя, думаю, что то такое они и придумают