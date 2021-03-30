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Новости Будни полиции
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изнасилование (909) Нацполиция (16199) Сумская область (2702)

Толкнул на землю и начал раздевать: на Сумщине прохожая спасла школьницу от изнасилования, злоумышленник задержан. ФОТО

На Сумщине в городе Кролевец полиция задержала юношу за попытку изнасилования школьницы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.

"Злоумышленник повалил девушку на землю, пытался снять со школьницы джинсы и осуществить с ней сексуальные действия насильственного характера. Старшеклассница неистово сопротивлялась и кричала. Ее крики о помощи услышала женщина, которая проходила неподалеку, поэтому насильник бросился наутек.

Прохожие помогли девушке вызвать полицию. Школьница чуть придя в себя, описала полицейским приметы неизвестного. По ее словам, он был молодой, в грязной одежде, и почему-то в крови", - говорится в сообщении.

Толкнул на землю и начал раздевать: на Сумщине прохожая спасла школьницу от изнасилования, злоумышленник задержан 01

Отмечается, что на поиск подозреваемого в нападении были ориентированы наряды полиции города, и уже через час правоохранители заметили на одной из улиц похожего по приметам молодого человека. Полиция остановила парня и доставила его в отделение. Школьница опознала злоумышленника.

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Им оказался 19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера.

Толкнул на землю и начал раздевать: на Сумщине прохожая спасла школьницу от изнасилования, злоумышленник задержан 02
Фото: сайт полиции

Молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.15 "Покушение на преступление" ч.3 ст.152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за изнасилование несовершеннолетней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Следствие продолжается.
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Топ комментарии
+48
Можливо це майбутній депутат від слуги народу.
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30.03.2021 13:07
+25
ага, помічником васі вірастюка буде.
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30.03.2021 13:14
+20
спасибо прохожей !!!
падло озабоченное напугало школьницу...
еще раз - спасибо неравнодушной прохожей !!!
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30.03.2021 13:25
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Правила форума Совет форумчан
Что же это за насильник, что его даже прохожая нахлобучила
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30.03.2021 13:06 Ответить
а ты видел ту прохожую
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30.03.2021 13:10 Ответить
Нет. А шо там, какой-то бугай как Кличко?
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30.03.2021 13:16 Ответить
ну вы не догнали это был перфоманс.. театральная постановка... а вообще пора бы бабам выучить что ударив коленом в напрженный детоделающий орган типа скота сразу получите... скрученного от "Аргазма" насильника потом можете ему хоть уши вырывать живьем....
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30.03.2021 13:27 Ответить
ось вона де чарівна кнопочка!
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30.03.2021 13:43 Ответить
Вот она
https://censor.net/ru/news/3256498/***************************************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/5#comment_75963972
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30.03.2021 23:39 Ответить
Электорат ЗЕ. Трусливый и наглый
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30.03.2021 13:16 Ответить
На насильника посмотрите, у него плечи, чуть шире головы, дистрофик какой то.
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30.03.2021 13:54 Ответить
Так потому и насильник, что любая приличная девка, глядя на него только плюется. Взялся насильничать, но и тут не повезло...
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30.03.2021 20:20 Ответить
Можливо це майбутній депутат від слуги народу.
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30.03.2021 13:07 Ответить
Далеко піде з такими задатками 😩
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30.03.2021 13:09 Ответить
ага, помічником васі вірастюка буде.
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30.03.2021 13:14 Ответить
Зачем помощником? В Раде сидит насильник Иванисов, который затащил в папину Волгу несовершеннолетнюю и там её, это, ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины. Отсидел своё и в депутаты "Слуги Народа", там таким рады.
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30.03.2021 20:24 Ответить
Вважаю, шо в нього є більше шансів стати помічником не Васі, а будь-кого із сексуально заклопотаних "слуг" - Богдана "Анал табу" Яременка, гвалтівника Іванісова або Сашка "Баба да" Корнієнка.
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30.03.2021 20:43 Ответить
Судя по неоднократно судимый в 19 лет, напоминает парней из другой партии.
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30.03.2021 13:19 Ответить
Правая рука Кивы.
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30.03.2021 14:38 Ответить
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30.03.2021 20:44 Ответить
100 пудов, к бабке не ходи
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31.03.2021 06:05 Ответить
19 лет парню...
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30.03.2021 13:09 Ответить
"19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый"
интересно, когда его выпустили в последний раз?
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30.03.2021 13:18 Ответить
Судячи по стану шкіри на кистях рук - нарік, "зі стажем"... Бачив таких, неодноразово... Так що, якщо потрапить у тюрму - проживе на кілька років більше...
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30.03.2021 13:44 Ответить
якщо не помре від ломки
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30.03.2021 13:51 Ответить
А тобі жаль буде?
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30.03.2021 13:54 Ответить
Я поганий християнин, тому скажу - однозначно ні
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30.03.2021 13:58 Ответить
- когда его выпустили в последний раз?
- Гадаю, років шість тому.
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30.03.2021 20:46 Ответить
это вам не россия , где врача с Коммунарки били азиаты , а друзья и прохожие смотрели
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30.03.2021 13:09 Ответить
Клеймо на лбу надо выжигать.
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30.03.2021 13:09 Ответить
Угу, "ЗЕ".
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30.03.2021 13:16 Ответить
а рыло этого выродка зачем закрываете?
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30.03.2021 13:18 Ответить
Та може ему еще балотироваться.
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30.03.2021 13:21 Ответить
Як показує багаточисельна практика, більшості електорату насрати на судимість кандидата. Так що могли би і не ховати. Може навпаки, в очах певної частини мудрого наріда ще б додаткової уважухи отримав.
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30.03.2021 13:25 Ответить
спасибо прохожей !!!
падло озабоченное напугало школьницу...
еще раз - спасибо неравнодушной прохожей !!!
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30.03.2021 13:25 Ответить
Будущий депутат от слуги народа
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30.03.2021 13:25 Ответить
порохоботы даже сюда умудрятся зеленского приплести))
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30.03.2021 13:27 Ответить
Важка в них праця, на знос працюють.
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30.03.2021 14:01 Ответить
Почему сразу Зеленского? Исключительно партию "Слуга народа", которая выдвинула в депутаты Верховной Рады насильника Иванисова, который как раз по ч.3 ст.152 Уголовного кодекса Украины и сидел. За изнасилование несовершеннолетней. Так что видно этот парень решил пойти в большую политику, в "Слугу Народа" таких радушно берут, нужные люди.
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30.03.2021 20:27 Ответить
Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано - Цензор.НЕТ 3943
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30.03.2021 20:47 Ответить
Ранее судимый за имущественные преступления...Адвокат будет настаивать что речь не шла об изнасиловании,а хотел украсть джинсы и продать
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30.03.2021 13:29 Ответить
Обмовляють людину... )))
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30.03.2021 13:36 Ответить
Не адвокат, поэтому уточняю, это грабеж, а не кража. Кража, это если бы джинсы рядом лежали на скамеечке. А тут повалил и снимал, значит уже минимум статья 186 часть вторая, от 4 до 6. При этом не дай бог он говорил "снимай, иначе убью, падла", тогда это уже совсем другой расклад, это уже статья 187 "Разбой". Короче, для адвоката сложная задача, таким путем не отмазать от изнасилования, что так от пяти до семи, что эдак
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30.03.2021 20:38 Ответить
Чому зразу спроба згвалтування??? Може джинси знімав з корисливою метою, тобто продати, а гроші пропити... Тобто може мати місце грабіж, а не згвалтування...
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30.03.2021 13:35 Ответить
Что так, что так, минимум ему от 4 до 6 светит, даже если это грабеж, а не разбой. Потому что есть ещё ст.187 "Разбой", и если он применял или угрожал применить насилие, опасное для жизни и здоровья, то ему всё равно, пойдет он по 153-й за изнасилование или по 187-й за разбой, срок будет один и тот же.
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30.03.2021 20:44 Ответить
так вони його не на місці затримали, а першого якого спопєшили. оце сидівший буде шляться після такого по сусіднім вулицям.
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30.03.2021 13:45 Ответить
Судя по его биографии,этот дятел заедет обязательно,а там куда он попадет,сидят много людей у которых дети школьницы,сестры,внучки.спросят там с него,поверьте.
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30.03.2021 13:52 Ответить
Хотел джинсы отобрать..Попал под изнасилование..Да ему просто ходить не в чем..
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30.03.2021 14:05 Ответить
убогому щастя не хватало і баби не давали
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30.03.2021 14:25 Ответить
Биомусор. И это в 19 лет.
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30.03.2021 14:33 Ответить
Виновато государство.Парню 19 лет! Скорее всего из неблагополучной бедной семьи, водка , нищета.И этот парень тоже человек, заботилось бы государство о своих гражданах.были бы возможности у таких детей изменить жизнь.А так , что?Психика сломлена, загнанный зверь.Но государству дела нет, и общество нос воротит от таких семей. и вырастатют дети никому не нужные
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30.03.2021 15:05 Ответить
Государство никому ничего не должно, уймитесь уже. Никто вообще никому не должен. Чья жопа, того и проблемы. Государство нужно только для порядка и уравновешивания и без того плачевного состояния. А то что дурак не в курсе что нужно учиться и быть полезным, это не значит что ему должны.
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30.03.2021 15:19 Ответить
https://censor.net/ru/user/431415Вот именно, поэтому Украина и сидит в жопе и нищете., что государства нет, а есть сборище никомуничего не должных.Паханы и рабы.Государство не просто должно, а обязано.Открой Конституцию.
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30.03.2021 15:33 Ответить
Я тебе повторять, никто тебе ничего не должен. Чхать я хотел на конституцию, как хотели чхать на мои права другие. Не ужели не ясно, что все зависит только от самих себя. Никто косточку в зубах не принесет и не должно. Научились совки что все вместо них делают, а так же думают. У меня в этой жизни было два выбора, или взяться за голову или пойти по кривой. Вот и все. Почему , я допер как в мире все устроено, а ты не можешь? Бери табличку, иди под раду, скандируй что тебе должны, посмотрим кто тебе хоть что то даст, кроме как ботинком по спине.
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30.03.2021 16:00 Ответить
Вы не правы ,есть конституция и законы,действительно,вам дали хороший,полезный совет,почитайте ,а вот то что у нас ни первое ни второе не соблюдаеться,это уже другая история.
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30.03.2021 16:59 Ответить
Советом сыт не будешь. Где вы у нас справедливость видели? Люди наивные какие то. Тот факт что законы есть и конституция есть, никак не защищает простого смертного своим наличием. В конечном итоге все зависит от суммы предложенной судье. Думаете этому молодому дураку вокруг роботу совали? Пристроить пытались? Да никому он не сдался. От чувства личного достоинства только мозолей больше на руках да разочарования. Пока честный дурак пустыми законами прикрывается да вкалывает, хитрый дурак уже давно себе нажил хоть что то. И в мире нигде нельзя выжить не нажив. Ну нету ни у кого справедливой доли. Кто о чем, а вшивый о бане.
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30.03.2021 17:18 Ответить
Конституция и законы никак не обязывают никого как-то помогать каждому наркоману, да и вообще задача государства не "помогать", а создавать справедливые условия для каждого. Не равные условия, а именно справедливые, причем даже не в понятии граждан, а в понятии самого государства. И это везде так, ну кроме разве что самых захудалых восточных деспотий, где отсутствие свободного общества и контроль за каждым компенсируется попыткой уложить каждого в стандартную клетку, что многими воспринимается как благо.
И нет, несоблюдение законов теми, кто их по идее должен свято соблюдать и требовать соблюдения от других, никак не влияет на так называемую бытовую преступность. По крайней мере, в мире много примеров стран с разной степенью соблюдения законности, от скандинавских стран и Англии до Сомали и Йемена, и между ними нет явной зависимости, что, мол, тут власть лучше законы соблюдает, поэтому меньше изнасилований.
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31.03.2021 09:19 Ответить
Дрыщь-задрот...
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30.03.2021 16:11 Ответить
у меня один и тот же вопрос, а какого хрена наша система тюремная из воров и жуликов делает маньяков насильников и моральных уродов, а потом выпускает их на наши улицы? это диверсия какая то, разве их не должны перевоспитывать там?
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30.03.2021 16:29 Ответить
весенний секс от деда гоблина карлика
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30.03.2021 16:45 Ответить
" 19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый"

Да здравствует наше кривосудие, самое гуманное по отношению к преступникам в мире. В 19 лет у нас можно быть уже неоднократно судимым рецидивистом и при этом - уже быть на свободе!
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30.03.2021 20:26 Ответить
Наркоман мабуть - для таких законів немає...
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31.03.2021 01:23 Ответить
Безмозглий жевжик з Конотопського району.
Треба б йому конотопську відьму Вітренчиху таво, - може б вона його задовольнила. )))
Усім би був профіт. Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано - Цензор.НЕТ 7491
До речі, на Конотопщині живе дуже багато етнічних кацапів, - це один з нечисельних районів України, де кацапи не із понаєхавших за останні 80 років, а жили там доволі давно.

Штовхнув на землю і почав роздягати: на Сумщині перехожа врятувала школярку від зґвалтування, зловмисника затримано - Цензор.НЕТ 6186
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31.03.2021 12:47 Ответить
 
 