Толкнул на землю и начал раздевать: на Сумщине прохожая спасла школьницу от изнасилования, злоумышленник задержан. ФОТО
На Сумщине в городе Кролевец полиция задержала юношу за попытку изнасилования школьницы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Сумской области.
"Злоумышленник повалил девушку на землю, пытался снять со школьницы джинсы и осуществить с ней сексуальные действия насильственного характера. Старшеклассница неистово сопротивлялась и кричала. Ее крики о помощи услышала женщина, которая проходила неподалеку, поэтому насильник бросился наутек.
Прохожие помогли девушке вызвать полицию. Школьница чуть придя в себя, описала полицейским приметы неизвестного. По ее словам, он был молодой, в грязной одежде, и почему-то в крови", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на поиск подозреваемого в нападении были ориентированы наряды полиции города, и уже через час правоохранители заметили на одной из улиц похожего по приметам молодого человека. Полиция остановила парня и доставила его в отделение. Школьница опознала злоумышленника.
Им оказался 19-летний житель одного из сел Конотопского района, ранее неоднократно судимый за совершение преступлений имущественного характера.
Молодой человек задержан в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст.15 "Покушение на преступление" ч.3 ст.152 "Изнасилование" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за изнасилование несовершеннолетней предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Следствие продолжается.
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интересно, когда его выпустили в последний раз?
- Гадаю, років шість тому.
падло озабоченное напугало школьницу...
еще раз - спасибо неравнодушной прохожей !!!
И нет, несоблюдение законов теми, кто их по идее должен свято соблюдать и требовать соблюдения от других, никак не влияет на так называемую бытовую преступность. По крайней мере, в мире много примеров стран с разной степенью соблюдения законности, от скандинавских стран и Англии до Сомали и Йемена, и между ними нет явной зависимости, что, мол, тут власть лучше законы соблюдает, поэтому меньше изнасилований.
Да здравствует наше кривосудие, самое гуманное по отношению к преступникам в мире. В 19 лет у нас можно быть уже неоднократно судимым рецидивистом и при этом - уже быть на свободе!
Треба б йому конотопську відьму Вітренчиху таво, - може б вона його задовольнила. )))
Усім би був профіт.
До речі, на Конотопщині живе дуже багато етнічних кацапів, - це один з нечисельних районів України, де кацапи не із понаєхавших за останні 80 років, а жили там доволі давно.