Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался и его освободили от уголовной ответственности

Гражданин Беларуси, которого ранее задержала СБУ, добровольно прекратил шпионскую деятельность и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радые Свабода".

Отмечается, что все материалы он передал в СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны.

В решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы для перевозки оружия и предметов двойного назначения через государственную границу.

Напомним, ранее Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента КГБ Беларуси: должен был наладить каналы переправки оружия.

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