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Беларусь (7771) СБУ (19472) шпионаж (1350)

Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался и его освободили от уголовной ответственности

Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался и его освободили от уголовной ответственности

Гражданин Беларуси, которого ранее задержала СБУ, добровольно прекратил шпионскую деятельность и сообщил о своей вербовке в Службу безопасности Украины до того, как его заподозрили в преступлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радые Свабода".

Отмечается, что все материалы он передал в СБУ.

Учитывая все эти обстоятельства, суд освободил гражданина Беларуси от уголовной ответственности и вернул ему мобильные телефоны.

В решении суда об освобождении белоруса от уголовной ответственности не говорится о том, что от него требовалось организовать каналы для перевозки оружия и предметов двойного назначения через государственную границу.

Напомним, ранее Контрразведка СБУ разоблачила и прекратила шпионскую деятельность агента КГБ Беларуси: должен был наладить каналы переправки оружия.

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30.03.2021 13:30
+9
Гражданин Беларуси, которого ранее задержала СБУ, добровольно прекратил шпионскую деятельность
Нє, ну це прекрасно.
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30.03.2021 13:48
+4
как обычно ....
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30.03.2021 13:26
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Правила форума Совет форумчан
как обычно ....
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30.03.2021 13:26 Ответить
та это понятно. весна, а у агента на даче картошка не сажена, грибные грядки в пуще не ухожены, зимний личный навоз по саду не разбросан,..... а зима придёт, чем питаться? ))
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30.03.2021 13:26 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html «Пробный шар»: выборы предателю Украины слили «Слуги народа» - источник 30 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался и его освободили от уголовной ответственности - Цензор.НЕТ 2087 Все эти понты от СНБО - чисто отвлекающий маневр. Одной рукой показываем, какие мы патриоты, другой - заводим сепаратистов в ВР.https://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%88%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8.html#more-128623 Читать далее
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30.03.2021 13:30 Ответить
беларусы вписались в подготовку к вторжению парашки? схроны тут делают
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30.03.2021 13:30 Ответить
филиал фсб - аферисты, жулики и имитаторы
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30.03.2021 13:31 Ответить
Так шо, наградили?
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30.03.2021 13:35 Ответить
даже телефоны с порнушкой в избранном вернули!)))
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30.03.2021 13:38 Ответить
Допитайте його з пристрастю, він - подвійний агент. Зуп дайу.
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30.03.2021 13:39 Ответить
я уж подумал шо огенда коротких,он же малюта,он же боцман фсбу за бейцы схватило железной клешнёй...
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30.03.2021 13:43 Ответить
Гражданин Беларуси, которого ранее задержала СБУ, добровольно прекратил шпионскую деятельность
Нє, ну це прекрасно.
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30.03.2021 13:48 Ответить
это не первый раз такой бред проскакивает. наверное или пьяный пишет или малолетка необразованная. плюс видимо на должности редактора экономят
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30.03.2021 18:22 Ответить
Товарищ капитан, возвращайтесь домой скорее, работы очень много и дома.
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30.03.2021 14:28 Ответить
І підпис."БАЦЬКА"...
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30.03.2021 16:39 Ответить
Вы или крестик снимите или трусы наденьте. Или разоблачили или он добровольно сдался до того как заподозрили.
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30.03.2021 14:33 Ответить
Разоблаченный СБУ агент КГБ Беларуси добровольно сдался и его освободили от уголовной ответственности

- ага, шпійон, ми СБУ і ми тебе затримали..
- тоді оформлюйте як "явка з повинной"..
- ну добре, і.. ти - вільний, а ми молодці..
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30.03.2021 14:39 Ответить
Какой то нонсенс, разоблаченный шпион добровольно сдался? Так он таки был разоблаченный или добровольно сдася? Разоблаченных расстреливают, а добровольных садют в тюрягу.
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30.03.2021 14:44 Ответить
И шо, даже не отстреливался?
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30.03.2021 14:46 Ответить
..а Антоненко продолжает сидеть ни за что.. - эпоха справедливости Зели Премудрой
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30.03.2021 14:55 Ответить
похоже очередной флешмоб от режиссеров зеленого шапито... его разоблачили, но внезапно нахлынувший приступ совести заставил его добровольно сдаться... ампула с цианидом, спрятанная в каблуке его вьетнамок так и осталась неиспользованной и сейчас выставляется в галерее шпионских девайсов ...
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30.03.2021 15:06 Ответить
Это что за хрень,блдь?
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30.03.2021 15:08 Ответить
не зрозуміло - він викритий і потім здався, чи здався і тому викритий?
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30.03.2021 20:45 Ответить
Правильно !!! И вместо него посадила Семена Семенченко за то, что защищал Украину. Вот и всё, что нужно знать о "смешном зеле"
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21.09.2021 21:49 Ответить
 
 