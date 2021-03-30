РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9401 посетитель онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 097 3
карантин (16728) Минздрав (4883) статистика (2310) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Эпидзонирование Украины: в 21 регионе превышен уровень госпитализации, в Киеве самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, - Минздрав

Эпидзонирование Украины: в 21 регионе превышен уровень госпитализации, в Киеве самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, - Минздрав

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 20 регионах и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 10 областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Согласно им, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Хмельнитчине загружены свыше 94% коек для больных коронавирусом, - ОГА

Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Так, при определенном показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель, по состоянию на 28 марта, составил 108,4. Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 118,5 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 115,6, в Хмельницкой области - 116,2.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 28 марта, в Киеве - 86,5%, Житомирской области - 76, Киевской - 75,6%, Львовской - 70,1%, Николаевской - 69,8%, (при определенном показателе 65%).

Эпидзонирование Украины: в 21 регионе превышен уровень госпитализации, в Киеве самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, - Минздрав 01
Эпидзонирование Украины: в 21 регионе превышен уровень госпитализации, в Киеве самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, - Минздрав 02
Эпидзонирование Украины: в 21 регионе превышен уровень госпитализации, в Киеве самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, - Минздрав 03

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо по майдану с хвакеламы пройтись, должно помочь!
показать весь комментарий
30.03.2021 13:32 Ответить
вместо того чтобы делать места с кислородом, зелебобы дали заработать кому-то на асфальте из ковидного фонда...
показать весь комментарий
30.03.2021 13:34 Ответить
20 декабря, 2018 13:23
В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.
показать весь комментарий
30.03.2021 19:11 Ответить
 
 