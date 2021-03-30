Эпидзонирование Украины: в 21 регионе превышен уровень госпитализации, в Киеве самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, - Минздрав
Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 20 регионах и в Киеве, на красном уровне находятся столица и 10 областей.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
Согласно им, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области.
Показатель госпитализаций больных с COVID-19 превышен в 21 регионе - в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Так, при определенном показателе уровня госпитализаций в 60 на 100 тыс. населения, в Киеве этот показатель, по состоянию на 28 марта, составил 108,4. Самый высокий показатель госпитализаций в Винницкой области - 118,5 на 100 тыс. населения, в Житомирской области - 115,6, в Хмельницкой области - 116,2.
Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом, по состоянию на 28 марта, в Киеве - 86,5%, Житомирской области - 76, Киевской - 75,6%, Львовской - 70,1%, Николаевской - 69,8%, (при определенном показателе 65%).
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В Украине нет эпидемии гриппа и ОРВИ, однако эпидемиологические пороги превышены в девяти областях.
Об этом говорится на сайте Министерства здравоохранения.
Эпидемиологические пороги превышены в 9 областях: Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Одесской.
В Минздраве отмечают, что превышение эпидемиологического порога не означает эпидемию.
За прошедшую неделю, 10-16 декабря, в Украине гриппом и ОРВИ заболели 213 084 человека. Из них 66,5% - это дети до 17 лет.