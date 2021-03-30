"Любимая "еда" коронавируса - это клетки эпителия дыхательных путей и легких", - врач-инфекционист Гайдук

ПЦР и антигенные тесты методом ИФА и экспресс для поиска коронавируса и диагностирования COVID-19 проводятся мазком из носоглотки. А вот антитела - иммуноглобулины, которые указывают на то, что человек переболел COVID-19 в прошлом, ищут в крови.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщил врач-инфекционист Игорь Гайдук.

"Любимая "еда" коронавируса - это клетки эпителия дыхательных путей и легких. Поэтому в крови вирус бывает очень коротко, и чтобы выявить его там недостаточно концентрации. Еще много других белков, которые его "прикрывают". Поэтому наиболее обильно и много коронавируса в поверхностных дыхательных путях. А в крови вырабатываются лимфоциты - "фабрики" синтеза антител. Они после того, как организм познакомится с вирусом, начинают вырабатывать антитела против каждого возбудителя, как "ключик", - пояснил Гайдук.

Инфекционист отметил, что ИФА-тесты на антитела не стоит делать для диагностирования COVID-19,поскольку это не эффективно. Тем более, что в Украине есть различные методы обнаружения коронавирусной болезни - ПЦР-метод, отечественный ИФА-тест на антиген и даже экспресс-тест на антиген.

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Напомним, уникальный ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген разработали и запатентовали украинские ученые "Диапроф-Мед". Эксперты советуют использовать его для диагностики COVID-19 у бессимптомных больных или контактных, ведь он показывает точный результат еще за 7 дней до появления первых симптомов.