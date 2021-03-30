"Любимая "еда" коронавируса - это клетки эпителия дыхательных путей и легких", - врач-инфекционист Гайдук
ПЦР и антигенные тесты методом ИФА и экспресс для поиска коронавируса и диагностирования COVID-19 проводятся мазком из носоглотки. А вот антитела - иммуноглобулины, которые указывают на то, что человек переболел COVID-19 в прошлом, ищут в крови.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщил врач-инфекционист Игорь Гайдук.
"Любимая "еда" коронавируса - это клетки эпителия дыхательных путей и легких. Поэтому в крови вирус бывает очень коротко, и чтобы выявить его там недостаточно концентрации. Еще много других белков, которые его "прикрывают". Поэтому наиболее обильно и много коронавируса в поверхностных дыхательных путях. А в крови вырабатываются лимфоциты - "фабрики" синтеза антител. Они после того, как организм познакомится с вирусом, начинают вырабатывать антитела против каждого возбудителя, как "ключик", - пояснил Гайдук.
Инфекционист отметил, что ИФА-тесты на антитела не стоит делать для диагностирования COVID-19,поскольку это не эффективно. Тем более, что в Украине есть различные методы обнаружения коронавирусной болезни - ПЦР-метод, отечественный ИФА-тест на антиген и даже экспресс-тест на антиген.
Напомним, уникальный ИФА-тест DIA®-SARS-CoV-2-Ag-R на антиген разработали и запатентовали украинские ученые "Диапроф-Мед". Эксперты советуют использовать его для диагностики COVID-19 у бессимптомных больных или контактных, ведь он показывает точный результат еще за 7 дней до появления первых симптомов.
Пожалуйста, подождите...
Ступай своей дорогой.
другое дело что кое-кому это совсем не выгодно (на куртку не заработаешь))))
Если ты не будешь бояться - как тобой управлять ? Ведь ты возьмёшь колун и пойдёшь эту владу громить, за всё ****ство которое она уже больше полутора лет творит.
Но, теперь всё в прошлом.
Видать, ветром сдуло.
А вот после Пасхи посмотрю, сколько машин на парковке у станций метро/электрички, а то наши коммуняки штата так активно бизнес убивали, что не скоро оживет он.
Рис. 2. Карта Нидерландов, на которой отмечены заболеваемость корью в 2013 и 2014 годах (слева, размер круга соответствует числу заболевших в данном муниципальном районе), процент привитых людей (в центре, чем темнее оттенок синего, тем меньше привитых, самый темный - <80%, самый светлый - >95%) и количество ортодоксальных протестантских школ (справа, размер круга соответствует числу учащихся, цвет - типу школы).
Ну не дебіл?
Це улюблена "єда" пневмонії вже багато сторіччь, нахрєн ви дебіли виводите цей
штам вірусу у щось окреме від всіх штамів грипу ???
А лдей продовжують ВБИВАТИ У ЛІКАРНЯХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМИ ЛІКАМИ
https://www.vidal.ru/drugs/************************* ГІдроксихлорохІном і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%96%D1%80 Ремдесивіром ЯКІ ВІДКЛЮЧАЮТЬ ДИХАННЯ У ЛЮДЕЙ.
Це парадоксально - зараз краще місяць перехворіти дома ніж два тижні в
лікарні на експериментальних препаратах від яких люди помирають ,
зате фармкомпанії грощі греюуть лопатами.