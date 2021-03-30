РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8902 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
953 16
карантин (16728) Новая почта (55) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

"Новая почта" выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах

Компания выделила еще 10 млн грн на борьбу с COVID-19 и хочет направить их на помощь больницам в небольших населенных пунктах и благотворительным фондам, которые оказывают адресную помощь больным. На эти средства будет приобретено кислородное оборудование и другие медицинские средства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сейчас мы видим, что количество заболеваний снова растет, а в больницах остро стоит вопрос с нехваткой медицинского оборудования, которое обеспечивает подачу кислорода больным. Поэтому мы выделили дополнительно средства и уже закупили для них кислородные подушки и концентраторы, чтобы поддержать города", - отметила Инна Поперешнюк, соучредитель "Новой почты".

В конце прошлой недели "Новая почта" уже закупила и доставила первую партию помощи. 120 кислородных концентраторов и 100 кислородных подушек доставлены благотворительным фондам в Киеве (БФ "Свои"), Одессе ( "Корпорация монстров") и Львове ( "Крылья надежды"). Они предоставляют кислородное оборудование в бесплатное пользование всем, кто в этом нуждается, особенно людям на дому.

Читайте: Еще шесть больниц получили от "Новой почты" помощь для борьбы с коронавирусом

"Людей массово выписывают из больниц" долечиваться "дома. Госпитализации затягиваются. Скоре едут по несколько часов. Каждый день мы выдаем около 30 штук. И никаких запасов не хватит на то, что надвигается на нас. Новенькие концентраторы выстраиваются красивым строем, но к концу дня их станет намного меньше", - комментирует председатель благотворительного фонда "Свои" Леся Литвинова.

"Мест в стационарах уже не хватает. Берут только тяжелых больных. А значит, еще больше людей будут нуждаться в нашей помощи и кислороде, чтобы дышать. Только за один день мы выдали 35 концентраторов. Это наш рекорд. Поэтому мы благодарны команде "Новой почты" за невероятную поддержку и помощь", - прокомментировала Екатерина Ножевникова, председатель БФ "Корпорация монстров".

председатель БФ "Крылья Надежды" Наталья Липская сообщила, что фонд получил целых 40 новеньких кислородных концентраторов для выдачи нуждающимся в кислородной поддержке: "Сегодня эти аппараты разъедутся по всей Львовской области, чтобы каждый день спасать чью-то жизнь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Новая почта" обеспечит интернет-аптеки термобоксами для пересылки лекарств

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
А скільки виділив 95 квартал?
показать весь комментарий
30.03.2021 14:02
+3
"Новая почта" выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах - Цензор.НЕТ 546
показать весь комментарий
30.03.2021 14:03
+3
судя по тому, как они разворовывают посылки, эти десять лимонов капля в море. за полдня окупят.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки виділив 95 квартал?
показать весь комментарий
30.03.2021 14:02 Ответить
"Новая почта" выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах - Цензор.НЕТ 546
показать весь комментарий
30.03.2021 14:03 Ответить
"Новая почта" выделила 10 млн грн на борьбу с COVID-19 в сельских больницах - Цензор.НЕТ 1979
показать весь комментарий
30.03.2021 14:09 Ответить
судя по тому, как они разворовывают посылки, эти десять лимонов капля в море. за полдня окупят.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:07 Ответить
все шо разворовали - все и выделили )))) ну себе на упаковку только оставили ))))
показать весь комментарий
30.03.2021 14:07 Ответить
молодцы! укрпочта так та себе из разворованного всё оставляет, включая упаковки ))
показать весь комментарий
30.03.2021 14:17 Ответить
Капец, какие вы дряни конченные. Ты , падло, хоть копейку свою дал на борьбу с короновирусом????? Вы, падлы, только обсирать по своей балалечной привычке можете, как в вашем мухосранске все воруют, и вы в том числе, так и вы всех такими считаете. Создайте сами, твари, хоть что-то, дайте работу 34000 людей, да хоть будку, уроды постройте сами для собаки . А вы все людей обсираете, самое страшное- незаслужено, потому что гниды вы. Больше всего обсирают нормальных людей те, кто из себя сам ничего не представляет от слова вообще.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:27 Ответить
сьеш печеньку. заработал ))
показать весь комментарий
30.03.2021 14:40 Ответить
А ты мразь еще говнеца у своих кумиров из очка подсоси, я смотрю тебе сильно нравится, прям захлебываешься от удовольствия.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:46 Ответить
ага. такие вот жополизы власти и её верного ворья всегда прикольно смотрятся. а теперь о честных таможенниках исчо расскажи, на пару с почтарями берущими добро )))
показать весь комментарий
30.03.2021 14:49 Ответить
Жополиз у власти это, падаль, ты. Новая почта к власти никакне относится, а ты конченное дерьмо и брехло , и место твое у параши))))
показать весь комментарий
30.03.2021 20:57 Ответить
)) ну с тобой всё давно ясно.
показать весь комментарий
30.03.2021 21:06 Ответить
КРУТЫЕ!!! Уважуха!
показать весь комментарий
30.03.2021 14:09 Ответить
национальный оператор почтовой связи також нэ дримайе... - "підвищення тарифів АТ "Укрпошта" на доставку пенсій в 2021 році становитиме 11%."
показать весь комментарий
30.03.2021 14:12 Ответить
Респект!!!
показать весь комментарий
30.03.2021 15:24 Ответить
Дякую. А скільки направив 95 квартал і Шефіри?
показать весь комментарий
30.03.2021 16:26 Ответить
 
 