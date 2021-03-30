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Новости Агрессия России против Украины
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льготы (517) маршрутки (517) Черкассы (822) Национальный корпус (393)

Мать погибшего героя Украины Сергея Амброса высадили из маршрутки посреди дороги в Черкассах, мотивируя якобы отсутствием льготы, - Нацкорпус. ВИДЕО

В Черкассах 29 марта водитель маршрутки № 20 высадил из салона мать погибшего участника российско-украинской войны, народного героя Украины Сергея Амброса, объясняя это тем, что она якобы не является представителем льготной категории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального корпуса.

Более того, водитель и кондуктор высадили женщину не на остановке, а посреди дороги. Свое поведение они объясняют тем, что, мол, в автобусе есть только два льготных места, и те уже были заняты.

Заступиться за женщину и провести воспитательную беседу с перевозчиком и водителем пришли боевые побратимы погибшего воина.

"Больше всего поразило то, что из всех присутствующих в маршрутке за женщину никто не вступился. Но водитель и кондуктор, по словам директора предприятия, уже уволены. Мы это проверим. Я хочу предупредить всех перевозчиков да и вообще всех: если вдруг вам кажется, что можно вести себя как откровенно мерзко и не нести за это наказание - так не будет. В Украине идет война, и родственники погибших героев - это те, кто заслуживают наибольшего уважения. Поэтому, если такие случаи будут повторяться, - наука будет безжалостной ", - написал руководитель Черкасского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук в Телеграм-канале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Льготники продолжат пользоваться общественным транспортом Киева на обычных условиях, - КГГА

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Топ комментарии
+31
І скажіть, що цю паскуду за кермом "нада панять у него дети".
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30.03.2021 14:14
+18
Скоты и мрази!!!
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30.03.2021 14:18
+13
Обидва і начальник і водій призовного віку,тож відправити на донбас за пільгами.
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30.03.2021 14:24
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І скажіть, що цю паскуду за кермом "нада панять у него дети".
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30.03.2021 14:14 Ответить
І ще ображаємося на вислів "хахли -малоруси"! А як ще назвати цих уй@бків?
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30.03.2021 15:37 Ответить
ну так майе чымось гордится буба перед портновыми с медведчукчами...
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30.03.2021 14:15 Ответить
При попрошенку такого не було? Було і буде продовжуватись поки не змусять всіх виконувати закони.
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30.03.2021 14:22 Ответить
и на фига ты сюда приплело петруху?
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30.03.2021 14:27 Ответить
А до чого тут буба,портнови і мудачуки?
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30.03.2021 14:30 Ответить
сам связи офиса на мендельштрассэ нэ прорахуйеш?
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30.03.2021 14:34 Ответить
Ти кацапчик якщо не знаєш української то не пнись бо всересся.
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30.03.2021 14:38 Ответить
це,звичайно,дуже смішно...жидоугробуряти на українському сайті намагаються українців обзивати кацапами...
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30.03.2021 14:50 Ответить
Знайшов у гуглі перекладача пацак?
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30.03.2021 15:12 Ответить
А хто сказав що з України вже вивели всіх ************** шпигунів і зрадників.Вас мудачуківців дуже багато бо завозились дуже довго.
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30.03.2021 15:22 Ответить
зэсрань в дзэркало...
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30.03.2021 15:27 Ответить
Дійсно розвелось вакс пацакскої срані.
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30.03.2021 15:32 Ответить
Денег им не нужно за проезд, это делается специально, это игнор и показывают на сколько прилетают украинцев и их защитников
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30.03.2021 14:18 Ответить
Скоты и мрази!!!
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30.03.2021 14:18 Ответить
кажуть, що 100500 бесід не матимуть більшого ефекту ніж одна згорівша маршрутка
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30.03.2021 14:23 Ответить
Як говорить американське прислів'я, що добре слово і кольт діють набагато краще, ніж просто добре слово...
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30.03.2021 14:44 Ответить
Давно пора пускать этих мразей по миру. Зажрались.
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30.03.2021 17:29 Ответить
Дуже багато тут цих "за кермом" хахлярів,стара гнида з відомого виразу.Позиція керівника порадувала.
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30.03.2021 14:24 Ответить
Обидва і начальник і водій призовного віку,тож відправити на донбас за пільгами.
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30.03.2021 14:24 Ответить
Взагалі-то всі подібні пільги треба скасувати. І надати пільги у вигляді монетизованих. Але справедливо монетизованих, щоб пільговик отримував реальну компенсацію витрат. Хоча: це не з цією зебільною владою... Вони, наприклад, мої пільги мені не доплачують, дурять.
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30.03.2021 14:31 Ответить
То не скигли, а звертайся до потужнореформованого Петром суду
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30.03.2021 14:37 Ответить
Одразу як зеля реформує... Усе олігархічне ла...но тобі аплодує стоячи(в тому числі і медвечук). Воно ще ніколи так не ставало багатшим як при зе...
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30.03.2021 15:12 Ответить
А я ПРОТИВ !
Так как монетизация изначально не может быть "упрощением" этих процессов. Наоборот...
Количество проблем только возрастёт !
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30.03.2021 19:01 Ответить
Цього водія мобілізувати і вислати на фронт. Якщо вижеве то може щось зрозуміє
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30.03.2021 14:41 Ответить
Я підтримую такі дії.В нашій державі не працює половина інституцій.Дії таких водіїв залишаються безкарними.Немає кому на них поскаржитись.Тільки таким чином поки що ми можемо впливати на такі процеси і вчинки.Слава Україні і героям які її захищають від москалів.
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30.03.2021 14:47 Ответить
"за те, що висадив маму вашого загиблого героя"
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30.03.2021 14:48 Ответить
Якісь моральні уроди маршрутчики і їхні хазяїва.
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30.03.2021 14:54 Ответить
Це те, що з Українців робили століттями (І З ДЕЯКИХ-ТАКИ ЗРОБИЛИ) - продажних, злодюжних, боягузливих хахлів. Один з таких на екрані, класичний, "калірований".
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30.03.2021 15:00 Ответить
от вам хлопці робота,не стіни малювати і вікна бити,а займатись конкретними справами,а є набагато серйозніші!!!
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30.03.2021 15:27 Ответить
Нац. корпус ті ще "патріоти". ОПЗЖ і "Слуги" їм не заважають, а інших політиків вони поливають лайном і влаштовують провокації за командою Авакова. Хоча звісно і водії маршруток переважно махрові ватники.
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30.03.2021 15:47 Ответить
На городі бузина а в Києві дядько.До чого тут зажопники з вазилиновими і іншим лайном.То вони висадили?
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30.03.2021 15:54 Ответить
Свино-рылый ублюдок...
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30.03.2021 16:16 Ответить
Та кінець то кінцем у мене запитання до Авакова і Херащенко, скільки будуть прості громадяни і ветерани АТО наводити елементарний порядок? А скільки у вас поліцейських і яка в них зарплата, що вони не виконують своїх обов'язків - захищати людей а не Бень, президентів і авакових? Що Херащенко до цього часу зайнятий дверями Зелі і носиться з ними по Києву, як дерень зі ступою?
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30.03.2021 16:18 Ответить
Поліцаї охороняють "суди" від людей, які хочуть бути присутніми на численних судилищах над захисниками України.
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30.03.2021 17:06 Ответить
всех сжесь всех в труху и парк спалить..гулять так гулять нацжонки весенние)идите спасайте семенченко с зоны))или дурки
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30.03.2021 16:46 Ответить
Всі пільги слід монетизувати.
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30.03.2021 16:55 Ответить
Поясніть мені, в чому проблема ВР, щоб прийняти закон хоча б про адміністративну відповідальність для таких баранів, як той водій ?! Та й взагалі для усіх, хто ігнорує пільги громадян, надані їм державою. Порушив -- отримуй 30 000 грн. штрафу ! І зникне проблема. А це, що шеф його звільнить -- це тільки відмазка. Через місяць побачите його знову в тій самій маршрутці !...
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30.03.2021 17:06 Ответить
Приклад ставлення до ветеранів докотився із Банкової униз.
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30.03.2021 17:06 Ответить
Совкобидло рулить
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30.03.2021 17:24 Ответить
ВАШЕГО героя!!!!
Государство - ты где?????? Они НАШИ ГЕРОИ или им просто делать нечего?
Да!!!! Вроде война - а вроде и всем фиолетово!!!!
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30.03.2021 17:57 Ответить
Испанский стыд. Живет мурло на украинской земле и кроме как брюхо набить, поср.ать, поспать ничего знать не хочет.
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30.03.2021 18:33 Ответить
 
 