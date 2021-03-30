РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9137 посетителей онлайн
Новости
15 033 9
россия (93025) ФСБ (1908) шпионаж (1350) Bellingcat (139) Христо Грозев (55)

Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев

Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев

Некоторых раскрытых киллеров из спецслужб России высылают на работу в Сибирь или отправляют на пенсию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LIGA.net рассказал журналист-расследователь Христо Грозев.

По его словам, раскрытые Bellingcat отравители из ФСБ и убийцы из Главного разведуправления (ГУ ГШ РФ), "которые ездили по миру, убивая людей", больше никогда не смогут покинуть Россию: "Некоторые из киллеров были отправлены на работу в Сибирь. Да, это не то возмездие, которого заслуживают их жертвы, но, по крайней мере, мир безопаснее".

Журналист добавил, что рекруты подумают дважды, прежде чем согласиться на работу, которая рано или поздно сделает их "невыездными" навсегда.

"Большинство из них (раскрытых шпионов. - Ред.) теряют работу - они не могут работать под прикрытием, поэтому бесполезны в своей первоначальной карьере. Почти никто из них не наказан, но всем им дают госработу где-то в другом месте. Как я уже говорил, некоторых из них отправляют в отдаленные места России в качестве, например, "государственных инспекторов". Других отправляют на пенсию", - добавил Грозев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Bellingcat установила ключевых военных преступников в донецкой тюрьме "Изоляция" - это россияне Кривонос, Бутенко и Ерёмичев. ФОТО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
окремим видають пропуск в госдуру
показать весь комментарий
30.03.2021 14:27 Ответить
Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 8305
показать весь комментарий
30.03.2021 14:27 Ответить
https://youtu.be/7jv5EtF7owE - Вас отправят убирать снег в Сибирь?

https://youtu.be/7jv5EtF7owE - Весь?

https://youtu.be/7jv5EtF7owE - Да. Там его много

Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 2091
показать весь комментарий
30.03.2021 14:27 Ответить
Некоторых разоблаченных шпионов из РФ отправляют в Сибирь, - расследователь Bellingcat Грозев - Цензор.НЕТ 9154
показать весь комментарий
30.03.2021 14:38 Ответить
в качестве удобрений для йолок.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:41 Ответить
Siberia, gulag, balalaika, vodka.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:00 Ответить
Деяких викритих шпигунів із РФ відправляють до Сибіру. У вигляді добрив.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:38 Ответить
Они там на сибирские шпили смотрят
показать весь комментарий
30.03.2021 16:52 Ответить
А декого призначають двійником президента.
показать весь комментарий
01.04.2021 09:45 Ответить
 
 