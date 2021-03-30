"Голос" отложил внутренние вопросы и сосредоточился на сегодняшней повестке дня Рады, - Юрчишин

Фракция "Голос" отложила внутренние вопросы и сосредоточилась на сегодняшней повестке дня в Верховной Раде.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Юрчишин.

Вчера состоялось заседание фракции, ответ на письмо 10-ти депутатов, требующих смены руководства партии, на данный момент не получен, отметил Юрчишин.

"Заседание фракции состоялось онлайн, все согласились, что вопросы, которые нынче в повестке дня, важнее. Организационные вопросы решили перенести на очное заседание фракции", - уточнил он.

Напомним, сегодня в повестке дня ВР, в частности ,вопросы обороны и борьбы с коронавирусом.

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