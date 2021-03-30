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Новости Агрессия России против Украины
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Возвращайте украинскую армию на позиции: хватит заглядывать Путину в глаза, - Порошенко

Возвращайте украинскую армию на позиции: хватит заглядывать Путину в глаза, - Порошенко

Вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года, снова вывести на передовую контрснайперские группы, восстановить разведку и беспилотники требует лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

 Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады, передаент Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко прежде всего выразил благодарность украинским воинам за мужество и призвал власти к решительным действиям.

"Спасибо украинским воинам за мужество в противодействии агрессору. И за ту выдержку, когда порой трудно понять маневры Зеленского, который в течение двух лет заглядывает в глаза Путину. Пришло время посмотреть правде в глаза. И фитиль войны, и ключи от мира - в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто прекратить стрелять и о том, что только премирьем можно обеспечить мир, - ошибочный", - констатирует Порошенко.

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"Об этом надо заявлять. Путин - убийца. Об этом мы говорили с 2014 года. Сейчас об этом говорит весь мир: от Байдена до Трюдо. Я надеюсь, Владимир Александрович, что и вам удастся выжать из себя это определение", - призвал пятый Президент.

"Нужны решительные действия. Воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минска по принципу "сначала безопасность", на котором мы совместно с немцами и французами акцентировали на Нормандском берлинском саммите в 2016 году", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".

Он также отметил о необходимости немедленной реализации требует инициатива введения миротворческой миссии на оккупированный Донбасс, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН, потому что упущены два года.

"Наша команда твердо убеждена, что позиции Киева ослабляет отсутствие прямого диалога между президентом США и президентом Украины. Причины очевидны - защита Зеленским интересов Коломойского", - отметил Порошенко.

"Я твердо убежден, что отсутствие борьбы с коррупцией, свертывание реформ - тут и спрятан пинкод для этого телефонного разговора", - констатирует пятый Президент.

"О действиях на фронте, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию - снова вывести контрснайперские группы, потому что большинство из двадцати шести воинов погибли от снайперского огня. Следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийской разведки и контрбатарейную борьбу", - перечислил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также в очередной раз заявил о необходимости ВСК для расследования "вагнергейта", которое блокирует монобольшинство. "Мы не позволим власти ни одной дымовой завесой из видосиков и лжи прикрыть вагнергейт и государственную измену", - говорит пятый Президент.

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Топ комментарии
+62
Возвращайте украинскую армию на позиции: достаточно заглядывать Путину в глаза, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7072
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30.03.2021 14:26
+57
цей переляканий потерпілий нічого про ***** не скаже, він ще від козлойоба кадирова не відійшов
Возвращайте украинскую армию на позиции: достаточно заглядывать Путину в глаза, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2620
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30.03.2021 14:30
+52
Золотые слова, пан Гетьман!
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30.03.2021 14:28
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Страница 4 из 4
Нардеп від ЄС Віка Сюмар долучилася до флешмобу Байдена, Науседи та Пороха.
Але вона виявилася ще крутішою!

Повертайте українське військо на позиції: годі зазирати Путіну в очі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3133
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30.03.2021 23:25 Ответить
О-о-у. https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/syumar-nazvala-putina-hlom-z-tribuni-verhovnoi-radi-video.htm Там вже майже 8 тис. фейсбучних лайків.
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31.03.2021 11:22 Ответить
Самому Меньшому Пороху, Медведчуковскому крестнику, Мишутке Петровичу как-никак двадцаточка в этом году стукнет (или уже стукнула). Может, заразившись папкиным патриотизмом, пора бы и поддаться зову (в смысле - призову) беззаветной любви к Незалежной Отчизне - на себя примерить казённые солдатские сапожища? А то оно как-то так получается, что весь патриотизм папки-Пороха какой-то такой узконаправленный - для лохмандеев из малообеспеченных семей. А сынам истинных патриотов Незалежной Отчизны сподручнее патриотствовать в Ландоне, распевая (и распивая тоже) хором с сиротинушками расейских (типа, из страны-агрессора) олигархов.

P.s. Детушки лучше всех вместе взятых троллей не по-детски жёстко "палят" своих родаков, беспощадно вскрывая их потаённую истинную сущность. Стоит только чуть-чуть присмотреться, призадуматься и сразу всё просто и понятно - "грош цена"© столь старательно и тщательно возводимомому витринному фасаду, когда на заднем дворе - одно сплошное зловонное гавнище.
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31.03.2021 12:31 Ответить
Поціновувачі таланту найпрогресивнішого п'ятого президента-реформатора і великого патріота України Петра Олексійовича Порошенка - об'єднуйтеся!
Надвеликих льодяників "Рошен" на патичках зі збільшеним вмістом висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості вистачить на всіх.
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31.03.2021 12:36 Ответить
Зато стадо зелёных баранов все еще доверяет зеленскому)) может пора им всем валить нах из этой страны наконец?
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01.04.2021 20:15 Ответить
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