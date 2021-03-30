Возвращайте украинскую армию на позиции: хватит заглядывать Путину в глаза, - Порошенко

Вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года, снова вывести на передовую контрснайперские группы, восстановить разведку и беспилотники требует лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент Петр Порошенко.

Об этом он заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады, передаент Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко прежде всего выразил благодарность украинским воинам за мужество и призвал власти к решительным действиям.

"Спасибо украинским воинам за мужество в противодействии агрессору. И за ту выдержку, когда порой трудно понять маневры Зеленского, который в течение двух лет заглядывает в глаза Путину. Пришло время посмотреть правде в глаза. И фитиль войны, и ключи от мира - в Москве. И тезис о мире, когда достаточно просто прекратить стрелять и о том, что только премирьем можно обеспечить мир, - ошибочный", - констатирует Порошенко.

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"Об этом надо заявлять. Путин - убийца. Об этом мы говорили с 2014 года. Сейчас об этом говорит весь мир: от Байдена до Трюдо. Я надеюсь, Владимир Александрович, что и вам удастся выжать из себя это определение", - призвал пятый Президент.

"Нужны решительные действия. Воплотить в жизнь совместную инициативу Украины, Германии и Франции о дорожной карте Минска по принципу "сначала безопасность", на котором мы совместно с немцами и французами акцентировали на Нормандском берлинском саммите в 2016 году", - напомнил лидер "Европейской Солидарности".

Он также отметил о необходимости немедленной реализации требует инициатива введения миротворческой миссии на оккупированный Донбасс, в соответствии с мандатом Совета Безопасности ООН, потому что упущены два года.

"Наша команда твердо убеждена, что позиции Киева ослабляет отсутствие прямого диалога между президентом США и президентом Украины. Причины очевидны - защита Зеленским интересов Коломойского", - отметил Порошенко.

"Я твердо убежден, что отсутствие борьбы с коррупцией, свертывание реформ - тут и спрятан пинкод для этого телефонного разговора", - констатирует пятый Президент.

"О действиях на фронте, следует вернуть подразделения на позиции, с которых они были отведены за два года. На переднюю линию - снова вывести контрснайперские группы, потому что большинство из двадцати шести воинов погибли от снайперского огня. Следует снять ограничения на деятельность разведывательных групп. Возобновить деятельность дронов, артиллерийской разведки и контрбатарейную борьбу", - перечислил Порошенко.

Лидер "Евросолидарности" также в очередной раз заявил о необходимости ВСК для расследования "вагнергейта", которое блокирует монобольшинство. "Мы не позволим власти ни одной дымовой завесой из видосиков и лжи прикрыть вагнергейт и государственную измену", - говорит пятый Президент.