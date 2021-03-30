РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8996 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 885 14
вакцина (3777) карантин (16728) США (24862) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 эффективны на 90%, - Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 эффективны на 90%, - Центр по контролю и профилактике заболеваний США

Вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 оказались эффективными на уровне 90%. Соответствующее исследование в США было проведено с середины декабря 2020 года до середины марта 2021 года.

Такой вывод содержится в отчете, опубликованном Центром по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина.

"Результаты показали, что после второй дозы вакцины (рекомендуемое количество доз) риск заражения уменьшился на 90% за две и более недель после вакцинации. После приема одной дозы любой вакцины риск инфицирования участниками (исследования - ред.) снизился на 80 процентов спустя две и более недель после вакцинации", - говорится в отчете.

Отмечается, что после получения каждой дозы вакцины требуется около двух недель для выработки организмом антител, защищающих от инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов анонсировал поставки COVID-вакцины из США: "На днях услышите про подписание договоров"

"Люди считаются частично вакцинированными" через две недели после первой дозы вакцины и "полностью вакцинированными" через две недели после второй дозы", - отмечается в докладе.

Эти новые результаты по эффективности вакцин соответствуют данным клинических испытаний третьей фазы исследования вакцины.

Также читайте: Вакцина AstraZeneca меняет название на Vaxzevria: Переименование не влечет за собой каких-либо других изменений

В исследовании приняли участие 3 950 работников медицинского персонала и сотрудники скорой помощи из шести штатов США. Они получили прививку вакциной Pfizer или Moderna с середины декабря 2020 года до середины марта 2021 года.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Украина не увидит ни то, ни другое, потому что квартал 95 перепродаёт населению индийское и китайское гавно. Клоун - тварь последняя.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:30
+7
не бывает прививок с эффективностью 99%. от того, что ты напишешь бред жирным, он не перестанет быть бредом.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:39
+1
мудрий наріт вибирає воду з Гангу , а не оце все буржуйське
показать весь комментарий
30.03.2021 14:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украина не увидит ни то, ни другое, потому что квартал 95 перепродаёт населению индийское и китайское гавно. Клоун - тварь последняя.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:30 Ответить
К чему єтот пропагандистский высер? Где модеры с банхаммером? Кацапы здесь как на работе.
А по теме та же Астразенека/Ковишилд имеет схожие показатели эффективности.
При этом она вполне доступна и производится в значительных количествах. Чего не скажешь про Файзер и Модерну
показать весь комментарий
30.03.2021 15:47 Ответить
мудрий наріт вибирає воду з Гангу , а не оце все буржуйське
показать весь комментарий
30.03.2021 14:34 Ответить
І це найкращі з вакцин.... 90% Якщо вакцина має ефективність нижче 99% та ще й побічні дії, які є не менш небезпечніші ніж наслідки самої хвороби, то це не вакцина, а бізнес. Бізнес на заляканих приматах. Бізнес і соціальний експеримент.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:34 Ответить
не бывает прививок с эффективностью 99%. от того, что ты напишешь бред жирным, он не перестанет быть бредом.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:39 Ответить
Возможно он думает что если пишет жирным то ему больше заплатят за этот бред...
показать весь комментарий
30.03.2021 14:43 Ответить
Та ти що?! Що ви взагалі знаєш про вакцини? Ну, добре якщо ти не хочеш, щоб в тебе були такі вакцини з ефективныстю 99%, то не менше 95% Так тобы буде легше примат? Якби не було таких вакцин, то ми б і досі вмирали від оспи. Согласно имеющимся наблюдениям, после введения вакцины "Варилрикс", формируется напряженный и стойкий иммунитет. У детей в возрасте младше 12 лет эффективность составляет 98%, а у лиц старше 13 лет защитный уровень антител определяется почти в 100%. Вакцина против бешенства предупреждает возникновение заболевания в 96-98%. Три дозы живой ослабленной вакцины OPV производят защитные антитела ко всем трём серотипам полиовируса у более чем 95 % реципиентов.Эффективность вакцинации в предотвращении кори очень высока (около 97% после получения двух порций). Изготовитель инъекционной вакцины против вируса Эбола (Ervebo) - компания Merck (за пределами США и Канады известная как MSD). По результатам предварительного исследования эффективность вакцины составляет 97,5% и т.д.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:12 Ответить
Музчина, судя по тому что Вы пишете, Вы мало того что дурно воспитаны, Вы ещё и мало развиты. Не разводите, пожалуйста, это мракобесие!
показать весь комментарий
30.03.2021 15:19 Ответить
Мракобесіє розводять примітивні панікери примати, які не знають що таке справжня пандемія і війна..... А страх завжди ходить з гріхом, а "благі" наміри відомо куди ведуть...
показать весь комментарий
30.03.2021 15:31 Ответить
Не стоит постоянно демонстрировать свою невоспитанность и безграмотность. Оскорбление окружающих ещё никого не красили
показать весь комментарий
30.03.2021 15:39 Ответить
А як по іншому, коли по нормальному не доходить?
показать весь комментарий
30.03.2021 15:45 Ответить
К сожалению, Вы пытаетесь убедить людей в том что земля плоская, употребляя при этом не очень корректные эпитеты. К сожаление многие люди не готовы в это верить т.к. намного умнее Вас. Не распространяйте фейки и не проверенную информацию а найдите себе более достойное занятие за которое Вам будут платить деньги.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:51 Ответить
В Україні, поки що немає вакцин ні Pfizer ні Moderna
показать весь комментарий
30.03.2021 14:45 Ответить
Канада ограничила использование вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов

Канада приостановила использование вакцины против https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавируса производства Oxford-AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет в связи с риском образования тромбов. Об этом со ссылкой на решение Национального консультативного комитета по иммунизации сообщает https://inforesist.org/goto/https://apnews.com/article/canada-panel-astrazeneca-vaccine-pause-under-55-06dde56d2db78d72c5bb9bcb97be4d5a AP .



https://inforesist.org/kanada-ogranichila-ispolzovanie-vakcziny-astrazeneca-iz-za-riska-obrazovaniya-trombov/


показать весь комментарий
30.03.2021 15:44 Ответить
 
 