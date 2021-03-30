Вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 эффективны на 90%, - Центр по контролю и профилактике заболеваний США
Вакцины Pfizer и Moderna против COVID-19 оказались эффективными на уровне 90%. Соответствующее исследование в США было проведено с середины декабря 2020 года до середины марта 2021 года.
Такой вывод содержится в отчете, опубликованном Центром по контролю и профилактике заболеваний США (СDC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК Украина.
"Результаты показали, что после второй дозы вакцины (рекомендуемое количество доз) риск заражения уменьшился на 90% за две и более недель после вакцинации. После приема одной дозы любой вакцины риск инфицирования участниками (исследования - ред.) снизился на 80 процентов спустя две и более недель после вакцинации", - говорится в отчете.
Отмечается, что после получения каждой дозы вакцины требуется около двух недель для выработки организмом антител, защищающих от инфекции.
"Люди считаются частично вакцинированными" через две недели после первой дозы вакцины и "полностью вакцинированными" через две недели после второй дозы", - отмечается в докладе.
Эти новые результаты по эффективности вакцин соответствуют данным клинических испытаний третьей фазы исследования вакцины.
В исследовании приняли участие 3 950 работников медицинского персонала и сотрудники скорой помощи из шести штатов США. Они получили прививку вакциной Pfizer или Moderna с середины декабря 2020 года до середины марта 2021 года.
Пожалуйста, подождите...
А по теме та же Астразенека/Ковишилд имеет схожие показатели эффективности.
При этом она вполне доступна и производится в значительных количествах. Чего не скажешь про Файзер и Модерну
Канада приостановила использование вакцины против https://inforesist.org/tag/koronavirus/ коронавируса производства Oxford-AstraZeneca для людей в возрасте до 55 лет в связи с риском образования тромбов. Об этом со ссылкой на решение Национального консультативного комитета по иммунизации сообщает https://inforesist.org/goto/https://apnews.com/article/canada-panel-astrazeneca-vaccine-pause-under-55-06dde56d2db78d72c5bb9bcb97be4d5a AP .
https://inforesist.org/kanada-ogranichila-ispolzovanie-vakcziny-astrazeneca-iz-za-riska-obrazovaniya-trombov/