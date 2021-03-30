РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак
По общей с Украиной границе РФ усиливает военный контингент - в Брянской, Воронежской областях и оккупированном Крыму.
Об этом с трибуны парламента сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, ожидается до 20 десантных групп.
"С 2014 года, за время оккупации Крыма Россией реализовано наращивание межвидового объединения войск РФ, которое на сегодня составляет 32 тысячи 700 военнослужащих. При этом враг отрабатывал высадку десанта, а после учений личный состав был оставлен на полигоне. Дополнительно происходит наращивание тактических групп", - уточнил Хомчак.
По его словам, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты 1 и 2 армейские корпуса в составе 14 боевых бригад, полков и подразделений численностью около 38 тысяч человек.
"Они действуют при поддержке российских регулярных войск, на руководящих должностях находятся кадровые офицеры Российской Федерации. Также российские военные готовят разведчиков ОРДЛО.На территории Ростовской области дополнительно содержатся около 12 батальонно-тактических групп со сроком готовности до 1-2 суток", - отметил Хомчак.
Он добавил, что они нацелены на реагирование на случай военных действий со стороны Украины.
Кроме этого Хомчак уточнил, что с территории РФ продолжается логистическая поддержка оккупационных режимов.
"Только с начала года на территорию ОРДЛО перемещено около 19 тыс. тонн топлива, танки, реактивные системы залпового огня", - заявил главнокомандующий ВСУ.
Хомчак подчеркнул, что, невзирая на перемирие, противник наращивает огневую активность с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия.
В частности, он напомнил об обстреле группы разминирования 26 марта, вследствие чего погибли 4 украинских воина.
Хомчак выразил соболезнования семьям погибших воинов и призвал депутатов почтить минутой молчания их память.
Пожалуйста, подождите...
Браво!!!
Я й не сумнівався, що кацапи та соя однаково ненавидять українців та Україну.
Не заморились ще?
Хоча в міст вона наврядчи влучить
А так да - якщо попасти - то максимум по ньому можна буде ходити.
А якщо промаже - то вибух у воді навряд чи зможе суттєво мосту нашкодити
Кстати вода, практически несжимаемая субстанция и взрыв в воде в десятке метре от цели будет мало отличаться от прямого попадания! Думаете глубинные бомбы попадают по подводным лодкам?
Пока он не достроен Украина имеет козырь в виде своей ГТС. Она может его физически взорвать и перекрыть поток газо-долларов. Как только будет готов СП-2 Украина такую возможность потеряет.
Йухло сподівається, що Європа засцить залишитись без їхнього газу.
Хоча як на мене він може залишитись і зовсім без газового експорту в цьому випадку
менше доби тому:
https://censor.net/ru/news/3256286/seyichas_genshtab_ne_fiksiruet_podgotovki_rossii_k_otkrytomu_voennomu_konfliktu_s_ukrainoyi_homchak
я навіть не знаю як коментувати.. який тут діагноз зрозуміло і так..
Просчет Кравчука в том что он отдал всё ЯО. Но тогда на Западе все были в припадке кацаполюбия - perestroyka, gorby, glasnost.
Площадь Крыма 27 тыс кв. км
Площадь ОРДЛО 18 тыс кв. км
Площадь Украины 603,5 тыс. кв. км
(27+18)/603 * 100% ≈ 7,4%
В чем проявляется твоя конкретная готовность? Готов отвести войска еще на 20 километров? Или на 200? Зеленый ублюдок.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39833/b-2-stealth-bombers-and-b-1b-lancers-team-up-for-arctic-show-of-force U.S. Air Force B-2 Spirit stealth bombers joined a pair of B-1B Lancer bombers for a mission off the coast of Iceland yesterday, taking part in what the Air Force described as "long-range integration in the High North." The Spirits had flown from their base in the United States to the Azores, a Portuguese archipelago in the North Atlantic, before joining up with the Lancers that are currently on a first-time deployment to Norway, also a NATO member, which you can read all about here.
Это же не Порох, который знает ЧТО делать, какие приказы отдавать и КОМУ звонить.
Но может это нас и спасет, военные вынужденно возьмут власть и весь этот балаган закончится.