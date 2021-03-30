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РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак

РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак

По общей с Украиной границе РФ усиливает военный контингент - в Брянской, Воронежской областях и оккупированном Крыму.

Об этом с трибуны парламента сообщил главнокомандующий ВСУ, генерал-полковник Руслан Хомчак, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, ожидается до 20 десантных групп.

"С 2014 года, за время оккупации Крыма Россией реализовано наращивание межвидового объединения войск РФ, которое на сегодня составляет 32 тысячи 700 военнослужащих. При этом враг отрабатывал высадку десанта, а после учений личный состав был оставлен на полигоне. Дополнительно происходит наращивание тактических групп", - уточнил Хомчак.

По его словам, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей развернуты 1 и 2 армейские корпуса в составе 14 боевых бригад, полков и подразделений численностью около 38 тысяч человек.

"Они действуют при поддержке российских регулярных войск, на руководящих должностях находятся кадровые офицеры Российской Федерации. Также российские военные готовят разведчиков ОРДЛО.На территории Ростовской области дополнительно содержатся около 12 батальонно-тактических групп со сроком готовности до 1-2 суток", - отметил Хомчак.

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Он добавил, что они нацелены на реагирование на случай военных действий со стороны Украины.

Кроме этого Хомчак уточнил, что с территории РФ продолжается логистическая поддержка оккупационных режимов.

"Только с начала года на территорию ОРДЛО перемещено около 19 тыс. тонн топлива, танки, реактивные системы залпового огня", - заявил главнокомандующий ВСУ.

Хомчак подчеркнул, что, невзирая на перемирие, противник наращивает огневую активность с использованием запрещенного Минскими соглашениями оружия.

В частности, он напомнил об обстреле группы разминирования 26 марта, вследствие чего погибли 4 украинских воина.

Хомчак выразил соболезнования семьям погибших воинов и призвал депутатов почтить минутой молчания их память.

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Топ комментарии
+34
РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9962
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30.03.2021 14:46
+15
Всякое Государство имеет полное право защищать свою территорию любыми средствами, из этого и исходите. А все остальное просто треп.
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30.03.2021 14:53
+11
А что предлагает товарищ Кац?
РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3121
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30.03.2021 14:55
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РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9962
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30.03.2021 14:46 Ответить
І вся соя залайкала висер кацапа.
Браво!!!
Я й не сумнівався, що кацапи та соя однаково ненавидять українців та Україну.
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30.03.2021 14:53 Ответить
главное шоб при наступлении сосиян зелупелло не сикнул дать приказ шмальнуть нептуном по крысиному мосту
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30.03.2021 14:55 Ответить
Нептун не подужає міст
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30.03.2021 15:41 Ответить
А что предлагает товарищ Кац?
РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак - Цензор.НЕТ 3121
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30.03.2021 14:55 Ответить
Ви вже по суті третій рік Україну щодня тут кацапам здаєте з гвалтом "України большє нєт!".
Не заморились ще?
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30.03.2021 15:01 Ответить
Ты что то попутал дядя, я войска не отводил, и пуйлу глаза не заглядывал.
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30.03.2021 15:14 Ответить
А хто ж дав команду вивести війська з пустого Донецьку, залишивши його оркам і з соплями "заглядав пуйлу в глаза":https://www.google.com/amp/www.pravda.com.ua/news/2014/12/11/7047135/index.amp Порошенко - Путіну: "Будь ласка, виведіть війська з моєї території" ?
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30.03.2021 15:40 Ответить
Ты все после Порошенко штаны отстирать не можешь? Так то давно было, 2014 год., армии не было, добробаты на трофейных танках воевали, а сейчас 2021 й. на дворе, проснись.
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30.03.2021 16:57 Ответить
Досить непогано саме ти зараз спробував відіпрати обісрані штани Порошенко.
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30.03.2021 17:28 Ответить
Каждый отвечает только за себя, но недоноскам и это трудно, они всегда пеняют на соседа.
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30.03.2021 17:38 Ответить
Много войск на Харьковском ,Сумском направлениях.
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30.03.2021 14:48 Ответить
Точку У повернуть на Ростов, и уведомить об этом Путиноидов, поставив условие: рыпнуца - останутся без Ростова. Вот и все.
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30.03.2021 15:10 Ответить
Маловато точки У, для того, чтобы остаться без Ростова - максимум разворотит пол-квартала и повышибает стекла в соседних. Раз 100 пальнуть нужно, а это не дешево
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30.03.2021 15:20 Ответить
да там по вертолітному заводу треба шмальнути та по мостах через Дон.
Хоча в міст вона наврядчи влучить
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30.03.2021 15:43 Ответить
Почему не попадет? Смотря какую ракету зарядят с оптической головкой около 50м (до 15 метров) с инерциальной около 100м. Ширина Крымского моста 23м., высота 70м, про длину молчу...(т.е. вероятность поражения поднимается процентов до 70) .С учетом того что площадь поражения 2-3 га (грубо говоря 150м*150м), даже если и промажет метров на 20, а после этого мост устоит, то будут получены такие структурные повреждения, что даже ходить по нему будет опасно и после первого же шторма рухнет
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30.03.2021 16:14 Ответить
Ну ви самі ж і написали - точність 50-100м, а потрібна 12м.
А так да - якщо попасти - то максимум по ньому можна буде ходити.
А якщо промаже - то вибух у воді навряд чи зможе суттєво мосту нашкодити
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30.03.2021 18:18 Ответить
Вы забываете про остальные размеры моста. Для примера подумайте: вам одинаково легко будет попасть РПГ с 300 метров (это далеко не снайперское оружие если что) в квадрат 3*3 и например в поезд высотой те же 3 метра но длиной в пару сотен метров?
Кстати вода, практически несжимаемая субстанция и взрыв в воде в десятке метре от цели будет мало отличаться от прямого попадания! Думаете глубинные бомбы попадают по подводным лодкам?
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30.03.2021 18:42 Ответить
Харьков первым отберут, если что. К тому же в нём сепарни немеряно. Удивляет, что в этом городе, который у самой границы с рашкой, расположены военные стратегические предприятия, в частности бронетанковое производство. В случае чего, они моментально попадут в руки врага, и руководство страны ничего не сделало за эти годы, чтобы перенести производство куда-нить в глубь страны.
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30.03.2021 16:09 Ответить
ну так керівництво тільки і чекає привід щоб здатися
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30.03.2021 18:19 Ответить
Пока сраный поток 2 не построят - полномасштабного вторжения не будет, так шо можно булки расслабить...
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30.03.2021 14:49 Ответить
ради захвата территории Украины, они готовы не только закрыть глаза на сев. поток 2, но даже к отключению от международной платежной системы.
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30.03.2021 14:53 Ответить
Всё правильно он говорит, пока поток 2 не достроен путлер будет очковать открытой войны.
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30.03.2021 14:57 Ответить
можна подумати, що якщо навіть добудують та запустять цей "потік", його не зможуть відімкнути у разі відкритої повномаштабної війни з боку свинособачого лаптєстану
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30.03.2021 14:59 Ответить
Кто его будет отключать?
Пока он не достроен Украина имеет козырь в виде своей ГТС. Она может его физически взорвать и перекрыть поток газо-долларов. Как только будет готов СП-2 Украина такую возможность потеряет.
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30.03.2021 15:02 Ответить
ну так, сподіватися, що бюргери та жабоїди добровільно відмовляться від парашенського газу у разі нападу на Україну не можна..
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30.03.2021 15:09 Ответить
може зможуть, може ні.
Йухло сподівається, що Європа засцить залишитись без їхнього газу.
Хоча як на мене він може залишитись і зовсім без газового експорту в цьому випадку
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30.03.2021 15:45 Ответить
С Рашкой под боком, расслаблять булки нельзя, даже если нет никакой видимости агрессии
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30.03.2021 15:21 Ответить
_ВСУ может и готовы, но хомчаки и прочие зелёные черти будут всячески саботировать и мешать отпору врагу, это понятно. Просто из шкуры выпрыгнут!
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30.03.2021 14:52 Ответить
Готовы как же! Чтобы ВСУ были готовы, должна быть готова инфраструктура, гаубицы должны быть уже на прицепах, а танки погружены на вагоны и ждать отмашку. Максимум, что т.н. "главнокомандующий" вместе с "верховным главнокомандующим" могут сделать для подготовки отражения нападения, так это раздать в ВСУ белые флаги - на другое они не способны
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30.03.2021 15:25 Ответить
"..на другое они не способны" - Во-первых другого они не хотят! Именно сдать Украину врагу их цель и задача.
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30.03.2021 15:27 Ответить
Всякое Государство имеет полное право защищать свою территорию любыми средствами, из этого и исходите. А все остальное просто треп.
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30.03.2021 14:53 Ответить
ото таке, хомяк же ж тілько-но казав, що не спостерігається підготовки лаптєстану до вторгнення. Що, доктрина змінилася?
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30.03.2021 14:53 Ответить
А то путен нападе, шоу масТ го он)))
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30.03.2021 14:55 Ответить
ти дурень?
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30.03.2021 15:47 Ответить
РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак
менше доби тому:
https://censor.net/ru/news/3256286/seyichas_genshtab_ne_fiksiruet_podgotovki_rossii_k_otkrytomu_voennomu_konfliktu_s_ukrainoyi_homchak

я навіть не знаю як коментувати.. який тут діагноз зрозуміло і так..
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30.03.2021 14:55 Ответить
Так ще вчора у фейсбук проскочила інфо від нього, що нічого критичного на сході нема, а сьогодні вже загроза! Він вже вакцинувався чи дозу разом із зелоботом нюхнув? Сєпар паршивий
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30.03.2021 14:55 Ответить
конечно пифдец.. там наращивают армию, а наше военное руководство находится в Киеве подальше от реальной обстановки! Вы пан Хомчак, и все ваши подлизалы в погонах, должны как командующий находиться на фронте, а не отсиживаться в глубоком тылу.. хотя о чем я, после Иловайска, когда вы сбежали бросив своих солдат, гражданских.. о каком фронте можно говорить... армией по сути управляет трус, что можно ожидать от такого офицера, думаю одно - чемоданы у него уже сложены , самолет заправлен.....
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30.03.2021 14:56 Ответить
у него жена молодуха, ему не до этого
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30.03.2021 14:57 Ответить
по моему ему ему ни до чего не стоит акромя себя
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30.03.2021 14:59 Ответить
Почему не ведется со стороны Украины пропаганда на территорию россии!!!! Россияне должны нас слышать!!!
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30.03.2021 14:56 Ответить
росийское общество больно Русизмом
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30.03.2021 14:59 Ответить
Хотя бы у себя прикрыли россиянскую пропаганду
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30.03.2021 15:10 Ответить
у нас есть ракеты средней дальности 400-500км. еслб на их коньчиках были головки хотя бы с бактериологичесской ззаразой не говоря за ядерную, с нами бы разговаривали с уважением или боязнью. а так, мы лошары, благодаря политике наих сраных правителей!!!!!!!!!!!!!
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30.03.2021 14:56 Ответить
Когда было у нас ядерное оружие, так разговаривали с нами как с Ираком.
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30.03.2021 14:59 Ответить
ирак хочет иметь а мы имели... читай новости чаще, пивной иннокентий
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30.03.2021 15:04 Ответить
До тебя смыслы плохо доходят, еще и хамишь.
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30.03.2021 15:32 Ответить
если нахамил, извини. пиши более понятно. а то у зели смисл вроде правильный а везде больая афроамериканская .....опа
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30.03.2021 18:52 Ответить
Если бы Ирак имел ЯО, то и сейчас там бы Саддам правил. Товарищ Ким сделал в своё время выводы и сейчас почти на равных с США общается
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30.03.2021 15:13 Ответить
Хочешь в КНДР? Жрать нечего, но зато с ЯО?
Просчет Кравчука в том что он отдал всё ЯО. Но тогда на Западе все были в припадке кацаполюбия - perestroyka, gorby, glasnost.
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30.03.2021 15:35 Ответить
У товариша Кіма є вихід у світовий океан - у нас нема. Так шо у нас так не вийде
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30.03.2021 15:49 Ответить
Цю бадягу повторюють вже восьмий рік.
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30.03.2021 14:56 Ответить
за это время четверть территорий потеряли
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30.03.2021 15:07 Ответить
7%
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30.03.2021 15:22 Ответить
ну Зебилы за Крым и невспоминают
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30.03.2021 15:59 Ответить
Тяжело наверное так жить?

Площадь Крыма 27 тыс кв. км
Площадь ОРДЛО 18 тыс кв. км
Площадь Украины 603,5 тыс. кв. км
(27+18)/603 * 100% ≈ 7,4%
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30.03.2021 16:09 Ответить
Это мало? или много?
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30.03.2021 16:35 Ответить
Это ≈7% а не четверть. Вы оскорбляете других, называя Зебилом, при этом не в состоянии произвести элементарные вычисления.
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30.03.2021 16:42 Ответить
рапортувати кремлівським вилупкам про готовність лишнє..
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30.03.2021 14:58 Ответить
"ВСУ готовы к эскалации со стороны врага"

В чем проявляется твоя конкретная готовность? Готов отвести войска еще на 20 километров? Или на 200? Зеленый ублюдок.
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30.03.2021 15:00 Ответить
Попробуйте по ним в....ть першими,щоб слідуючих сім років тільки скавчали і докучі збиралися й "наращувалісь".
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30.03.2021 15:00 Ответить
шо ви гаварітє!!!! а Зе знає??? він же мир в очку путіна бачив, а єто вам нє єто!!!
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30.03.2021 15:01 Ответить
по всему видать к перемирию готовятся...
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30.03.2021 15:04 Ответить
Русня может полномасштабно не пойдет убиваться, но они очень хотят нанести Калибрами по обьектам ВСУ. Хомчак чем ответиш на Калибры?
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30.03.2021 15:06 Ответить
То ти ж вчора казав, що в Багдаде все спокойно....!? Ти нам казки не розказуй, а давай на передову, ворога зупиняти.
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30.03.2021 15:17 Ответить
Где зебилы, которые ржали, не верили что на востоке война и думали что ее можно остановить за день? Почему клоун не остановил?
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30.03.2021 15:41 Ответить
...баріга -то же...
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30.03.2021 15:57 Ответить
РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак - Цензор.НЕТ 9829
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30.03.2021 16:16 Ответить
"Путін - х**ло": знаменитому українському хіту виповнилося сім років
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30.03.2021 16:18 Ответить
Хамчак мы в тебя верим!...
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30.03.2021 16:35 Ответить
B-2 Spirit Stealth перекинули на Азори. Радіус їх дії перекриває межі українсько російських кордонів. США показує московії, що любі дії по відношеню до України буд мати адекватну відповідь. Цей хід з боку США заради безпеки, проти агресивних дій РФ у Європі.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/39833/b-2-stealth-bombers-and-b-1b-lancers-team-up-for-arctic-show-of-force U.S. Air Force B-2 Spirit stealth bombers joined a pair of B-1B Lancer bombers for a mission off the coast of Iceland yesterday, taking part in what the Air Force described as "long-range integration in the High North." The Spirits had flown from their base in the United States to the Azores, a Portuguese archipelago in the North Atlantic, before joining up with the Lancers that are currently on a first-time deployment to Norway, also a NATO member, which you can read all about here.

РФ нарощує війська поблизу кордону України. ЗСУ готові до ескалації з боку ворога, - Хомчак - Цензор.НЕТ 1353
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30.03.2021 21:25 Ответить
Обдолбанная зелень и "маладой" папашка хомчак в Киеве, под юбками у жен. Страшно подумать, как эти тормоза будут морозиться, если наступит час Х.
Это же не Порох, который знает ЧТО делать, какие приказы отдавать и КОМУ звонить.

Но может это нас и спасет, военные вынужденно возьмут власть и весь этот балаган закончится.
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31.03.2021 00:39 Ответить
 
 