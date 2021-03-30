РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8728 посетителей онлайн
Новости
1 858 11
МВФ (3281) НКРЭКУ (478)

Преодоление кризиса на энергорынке, который не замечает НКРЭКУ, является одним из условий кредита МВФ, - представитель Фонда

Преодоление кризиса на энергорынке, который не замечает НКРЭКУ, является одним из условий кредита МВФ, - представитель Фонда

Решение проблем энергетического рынка является одним из условий выделения Украине очередного транша финансовой поддержки Международным валютным фондом.


Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".
"Финансовые дисбалансы в электроэнергетическом секторе вызывают беспокойство. Но, возможно, стоит разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс, с одной стороны, и долгосрочная энергетическая безопасность Украины, с другой", - заявил представитель МВФ.


Он отметил, что сейчас существует насущная необходимость в определении дополнительных финансовых ресурсов для электроэнергетического сектора.
"Важной частью этого является мобилизация фактических источников доходов. Просто позаимствовать больше не является жизнеспособным решением текущего дисбаланса. Сейчас Украина использует устаревшую инфраструктуру производства электроэнергии, большая часть которой является наследием советских времен. Переориентация и модернизация производства электроэнергии является необходимой. Но это требует планирования с целью усиления энергоснабжения и энергобезопасности Украины", - добавил представитель МВФ в Украине.


Ранее председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк также в интервью "Интерфакс-Украина" опровергал наличие кризиса на энергетическом рынке. По его словам "это ошибочное впечатление и миф".
Напомним, в 2020 году государственные энергетические компании "Энергоатом" и "Укрэнерго" получили рекордные за всю историю убытки. Причиной убытков и возникновения долгов, по информации временной следственной комиссии парламента, стала неэффективная работа НКРЭКУ. По словам народного депутата Михаила Волынца, в частности руководством НКРЭКУ к началу 2020 году была организована схема "торговли воздухом", которая приводила к ежемесячным убыткам АЭС в размере 1 млрд грн.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
какие вы нудные... там в МВФ.)))
с такими зарплатами (от 200 000 грн) и премиями (раз в квартал -100 000) оно...НКРЭКУ... ваще ничего не замечает... оно ему надо???
показать весь комментарий
30.03.2021 14:48
+3
Руководителя НКРЭКУ назначил Зеленский.
Он и в ответе за действия этой конторы. Иначе, поменял бы Тарасюка на кого-то другого.
ЗЕ-бригада.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:58
+1
Да. Проще уже не бывает
показать весь комментарий
30.03.2021 14:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Да. Проще уже не бывает
показать весь комментарий
30.03.2021 14:50 Ответить
Не покупать электроэнергию у паРаши и Лукашенко.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:01 Ответить
какие вы нудные... там в МВФ.)))
с такими зарплатами (от 200 000 грн) и премиями (раз в квартал -100 000) оно...НКРЭКУ... ваще ничего не замечает... оно ему надо???
показать весь комментарий
30.03.2021 14:48 Ответить
Руководителя НКРЭКУ назначил Зеленский.
Он и в ответе за действия этой конторы. Иначе, поменял бы Тарасюка на кого-то другого.
ЗЕ-бригада.
показать весь комментарий
30.03.2021 14:58 Ответить
Данилова энергетическая безопасность Украины не волнует, как и его зеленого шефа.

"Финансовые дисбалансы в электроэнергетическом секторе вызывают беспокойство.
Но, возможно, стоит разделить этот вопрос на два: текущий финансовый дисбаланс, с одной стороны, и долгосрочная энергетическая безопасность Украины, с другой", - заявил представитель МВФ.

Источник: https://censor.net/ru/n3256490
показать весь комментарий
30.03.2021 15:00 Ответить
Цена электроэнергии на завтра 1172.18 грн за МВт*час (1,17 грн за кВт час)
а Беня купил по 1,4 грн за кВт*час
показать весь комментарий
30.03.2021 15:01 Ответить
та само собой...за тарифы ответят пиндосы по любэ,а не голодающие голуби мира коболевы с витренками...вы ещё коболеву молоко за вредность должны...
показать весь комментарий
30.03.2021 15:08 Ответить
Молоко Кобелеву - монетизовать по ценам аллигаторов !
показать весь комментарий
30.03.2021 17:10 Ответить
и хай сам доит крокодила...
показать весь комментарий
30.03.2021 17:17 Ответить
Так у них только одно решение существует по выходу из рынка - задрать цены. Нахрен такое МВФ *** нужно - пошли они нахрен.
показать весь комментарий
30.03.2021 16:49 Ответить
 
 