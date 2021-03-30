Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии и поручил главе МИД обсудить с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
Во время онлайн-совещания относительно механизмов, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать другими странами в период пандемии Шмыгаль заявил: "Мы активно наблюдаем, к каким действиям прибегают европейские страны в этом направлении. Изучаем, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризму и не только. Этот изученный опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру".
Премьер-министр поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.
По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы приобщиться к подобной работе, и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.
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Что ты для этого сделал, ублюдок? Ни-че-го. Наоборот, ты лично сделал все, чтобы украинцы по миру не путешествовали.
Знает ли он что в Великобритании запрет на не срочный и без уважительной причины выезд из страны карается штрафом в 5000£. При том что уже провакцинировано более половины населения что составляет около 34 млн.и в день делают по 350-400000 вакцин.
Хот посмотри что нормальные страны делают если своих мозгов нет отродясь.И глянь статистику как в Великобритании пошли все показатели резко вниз результаты на лицо Олухи.
Нищете путешествовать
И привозить новые штаммы вируса.