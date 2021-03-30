РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8728 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 354 17
карантин (16728) путешествие (98) туризм (1506) Шмыгаль Денис (2596) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии, - Шмыгаль

Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии и поручил главе МИД обсудить с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Во время онлайн-совещания относительно механизмов, которые должны обеспечить гражданам Украины возможность беспрепятственно путешествовать другими странами в период пандемии Шмыгаль заявил: "Мы активно наблюдаем, к каким действиям прибегают европейские страны в этом направлении. Изучаем, какие именно данные они собирают и как используют, чтобы дать новое развитие туризму и не только. Этот изученный опыт мы потом используем в Украине в необходимом формате, чтобы граждане, несмотря на пандемию, могли свободно и безопасно путешествовать по миру".

Премьер-министр поручил министру иностранных дел Дмитрию Кулебе обсудить и проанализировать с международными партнерами все детали сотрудничества в этом вопросе.

По словам вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Михаила Федорова, Украина с технической точки зрения готова к тому, чтобы приобщиться к подобной работе, и активно участвовать в разработке и тестировании таких механизмов.

Также читайте: Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости

Автор: 
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
"Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру".

Что ты для этого сделал, ублюдок? Ни-че-го. Наоборот, ты лично сделал все, чтобы украинцы по миру не путешествовали.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:08
+4
А куда я смогу доехать на пенсию в 2200гр?
показать весь комментарий
30.03.2021 15:09
+4
Как надоели эти "потемкинские деревни", вместо реального плана,как поднять уровень жизни,чтобы люди могли действительно позволить себе это.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сгонять в Турцию и Ехипет это не путешествовать по миру, если чо, граждане зебобы
показать весь комментарий
30.03.2021 15:06 Ответить
"Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру".

Что ты для этого сделал, ублюдок? Ни-че-го. Наоборот, ты лично сделал все, чтобы украинцы по миру не путешествовали.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:08 Ответить
Господи какой феерический идиот Какие путешествия? Вся страна в красной зоне практически, вакцинации нету практически а он путешествует....
Знает ли он что в Великобритании запрет на не срочный и без уважительной причины выезд из страны карается штрафом в 5000£. При том что уже провакцинировано более половины населения что составляет около 34 млн.и в день делают по 350-400000 вакцин.
Хот посмотри что нормальные страны делают если своих мозгов нет отродясь.И глянь статистику как в Великобритании пошли все показатели резко вниз результаты на лицо Олухи.
показать весь комментарий
30.03.2021 16:28 Ответить
А куда я смогу доехать на пенсию в 2200гр?
показать весь комментарий
30.03.2021 15:09 Ответить
Как надоели эти "потемкинские деревни", вместо реального плана,как поднять уровень жизни,чтобы люди могли действительно позволить себе это.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:11 Ответить
Они сами живут хорошо за счет того, что ты живешь плохо. Никаких планов поднять ТЕБЕ уровень жизни у них нет и быть не может в принципе.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:51 Ответить
Свободно путешествовать? А на кой вы тогда локдаунами травите? Сидите не сидите, дышите не дышите. Ну дауны.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:12 Ответить
А ты сделал для этого все, что мог, да, степашка?
показать весь комментарий
30.03.2021 15:13 Ответить
Да это вроде, как Шмыгаль. Впрочем какая разница. Одного разлива.))
показать весь комментарий
30.03.2021 15:28 Ответить
Шмыга высказал в слух переживания правящей зеленой партии о неудобствах созданных пандемией для отдыха в экзотических странах со своими корешами, детьми женами и любовницами. Переживают потому что они уже давно привиты качественными евроамериканскими вакцинами и что им из за каких то карантинов или лоХдаунов по домам сидеть если телки, кокс и офшоры манят и зовут, зовут и манят.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:47 Ответить
З вами наподорожуєш. Епоха бідності і гідності закінчилася одночасно. Наступила епоха виживання, в прямому сенсі цього слова.
показать весь комментарий
30.03.2021 15:53 Ответить
Эпоха выживания также быстро закончится, как и бедности.) Уже на подходе эпоха путешествий и странствий.У власти одни волшебники.
показать весь комментарий
30.03.2021 16:06 Ответить
Эпоха путешествий в понимании власти - это скорейший исход пенсов на кладбище(последнее путешествие),и это у них неплохо получается!
показать весь комментарий
30.03.2021 19:32 Ответить
..один хер...что при баріге,что при шмігалях...
показать весь комментарий
30.03.2021 15:54 Ответить
За какие шышы дебил
Нищете путешествовать
показать весь комментарий
30.03.2021 16:00 Ответить
Украинцы должны иметь возможность свободно путешествовать по миру в период пандемии,
И привозить новые штаммы вируса.
показать весь комментарий
30.03.2021 16:00 Ответить
Должны! Но если дома посидят - не сдохнут.
показать весь комментарий
30.03.2021 16:12 Ответить
 
 