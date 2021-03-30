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Новости Агрессия России против Украины Дело Семенченко и Шевченко
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Суд освободит от ответственности бывшего участника "НВФ" Боровика, давшего показания по делу Семенченко и Шевченко (обновлено)

Суд освободит от ответственности бывшего участника

"Незаконное вооруженное формирование" ("НВФ"), которое фигурирует в уголовном производстве против экс-нардепа Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко, еще в январе "сдал" один из бывших его участников - Вадим Боровик. За это его освободили от уголовной ответственности.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, по данным следствия, уроженец Барышевки Киевской области с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе "незаконного вооруженного формирования". Он добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года.

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Также сообщается, что он рассказал следствию о создании и работе "НВФ" ООО "Донкорп Украина" и "Donbass Battalion corporation", а также предоставил информацию об активных членах "НВФ".

С учетом того, что показания помогли в разоблачении этого "НВФ", Печерский райсуд освободил мужчину от ответственности.

"Украинская правда" пишет, что речь идет об экс-участнике АТО Вадиме Боровике. 18 января 2021 года Боровик написал заявление на организацию в правоохранительные органы. 1 марта 2021 экс-бойцу объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании. 5 марта суд по ходатайству прокурора освободил мужчину от ответственности.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. Семенченко в этот же день отправили в СИЗО без права внесения залога. На следующий день адвокат Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали.

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Топ комментарии
+11
На мій погляд, усе це туфта, зведення рахунків та лицемірство, особливо щодо Шевченка.
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30.03.2021 15:08
+7
Зараз багато хто захоче дізнатися прізвище цієї благородної людини
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30.03.2021 15:07
+7
и заметьте, как мощно молчит Михуил Саакашвило.. и палатки "Михомайдана" не стоят на Банковой..
зацените, какая выдержка у горного орла!
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30.03.2021 15:11
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30.03.2021 15:05 Ответить
На це наш народ іще у 1937 році відпрацював заспокійливе пояснення:
"У нас просто так не арестовьівают".
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30.03.2021 17:18 Ответить
Мутно очень
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30.03.2021 15:06 Ответить
Зараз багато хто захоче дізнатися прізвище цієї благородної людини
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30.03.2021 15:07 Ответить
На УП уже назвали. Все очень мутно и неубедительно.
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30.03.2021 15:10 Ответить
На мій погляд, усе це туфта, зведення рахунків та лицемірство, особливо щодо Шевченка.
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30.03.2021 15:08 Ответить
Чому ж на захист Грішина не вийшли тисячі його прихильників та сотні соратників чи поплічників?
Це ж ті, що голосніше за всіх кричали "если шо, мы снесем зеленскага!".
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30.03.2021 15:26 Ответить
Хм. Так Грішин, начеб-то і був за Зеленського-Коломойського. Якось не з руки.
Та, і, взагалі, порушень уже стає стільки, що певна частина супільства починає сприймати це як норму і реагує тільки на самі значущі чи самі розпіарені.
Стосовно "знесення Зеленського", відверто, то я у це не вірив, та і знесення не можна запланувати. То, йому треба сильно постаратися, щоб вивести наш мудрий нарід з летаргічного стану
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30.03.2021 15:51 Ответить
Був за зеленського-коломойського. До останніх подій продовжував гнати виключно на Порошенка. А воно он як повернулось...
Одне із можливих пояснень чому прийшли по Грішина:

https://www.youtube.com/watch?v=i_Zmuap6oD0
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30.03.2021 16:13 Ответить
Подивився це відео. На скільки мені відомо, Семенченко іще нікого нікуди не встиг відправити за кордон на "роботу", тому приходилося перебиватися участю в акціях Коломойського проти Смолія, Нацбанку, забудов і т.і. Ну, а пасаж про Шевченка, що достаньо йому було дати грошей, і той усе б розповів, мене повністю налаштувало проти автора
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30.03.2021 16:35 Ответить
Дивно. Ви не чули хоча би про пригоди Грішина і Ко в Грузії?
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30.03.2021 16:40 Ответить
2018 - 6 людей - то "ПВК"?

Що вони могли? Так, дрібниці. Та, і оцінки там доволі суперечливі
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30.03.2021 17:06 Ответить
Не пам'ятаю 6 чи більше, але зрозуміло, що всі сотня-півтори разом туди не поїхали.
Євген Шевченко писав, що в Грішина є "охоронна фірма".
Судячи з то, що її членів звинувачують в злочинах в Україні, плюс Грузія, СБУ називає ще Сирію та Афган, то діяльність "охоронної фірми" явно не відповідає заявленому профілю.

https://censor.net/ru/video_news/3255785/*************************************************************************************
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30.03.2021 17:21 Ответить
Є різні юридичні юридичні особи. В Україні - охоронна фірма, за кордоном, у Польщі - ПВК.
Що так заборонено?
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30.03.2021 17:40 Ответить
а Семенченко щас лежит в больничке под теплым пледиком и "умирает" от переедания от сытого обеда..
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30.03.2021 15:09 Ответить
и заметьте, как мощно молчит Михуил Саакашвило.. и палатки "Михомайдана" не стоят на Банковой..
зацените, какая выдержка у горного орла!
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30.03.2021 15:11 Ответить
Ця мразота сепарська заспіває все що скаже сбу, це і дурням зрозуміло
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30.03.2021 16:00 Ответить
І так врешті-решт ветерани у тюрмі, а от 24 березня викрали, катували і вбили ветерана Олександра Мандича із позивним "Ташкент", і мовчання.
За то їм "ПВК" муляє
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30.03.2021 16:50 Ответить
І це із центра Києва. Де там СБУ?
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30.03.2021 16:51 Ответить
Доречі, Ситуація в Україні на тепер від Бабченко https://www.youtube.com/watch?v=syZXRvJ-lcA&ab_channel=%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%91%D0%B0%D0%B1%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE "Убийства активистов, право на самозащиту, комбат Насiння, ЧВК, СБУ, дверь ОП и Саша Грей" (відео).
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30.03.2021 17:18 Ответить
Семенченко не давал пускать в Крым воду и электроэнергию. Его арест может свидетельствовать о новых попытках ********** подать водичку Путену
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30.03.2021 17:24 Ответить
Це помста Зе саме Шевченкові за те, що він дав свідчення "билинкет" по вагнерівцям і розповів про державний злочин у ОП на найвищому рівні!
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30.03.2021 19:40 Ответить
Это так работает программа защиты свидетелей? Молодцы!
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31.03.2021 00:43 Ответить
 
 