Суд освободит от ответственности бывшего участника "НВФ" Боровика, давшего показания по делу Семенченко и Шевченко (обновлено)
"Незаконное вооруженное формирование" ("НВФ"), которое фигурирует в уголовном производстве против экс-нардепа Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко, еще в январе "сдал" один из бывших его участников - Вадим Боровик. За это его освободили от уголовной ответственности.
Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В частности, по данным следствия, уроженец Барышевки Киевской области с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе "незаконного вооруженного формирования". Он добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года.
Также сообщается, что он рассказал следствию о создании и работе "НВФ" ООО "Донкорп Украина" и "Donbass Battalion corporation", а также предоставил информацию об активных членах "НВФ".
С учетом того, что показания помогли в разоблачении этого "НВФ", Печерский райсуд освободил мужчину от ответственности.
"Украинская правда" пишет, что речь идет об экс-участнике АТО Вадиме Боровике. 18 января 2021 года Боровик написал заявление на организацию в правоохранительные органы. 1 марта 2021 экс-бойцу объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании. 5 марта суд по ходатайству прокурора освободил мужчину от ответственности.
Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. Семенченко в этот же день отправили в СИЗО без права внесения залога. На следующий день адвокат Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали.
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"У нас просто так не арестовьівают".
Це ж ті, що голосніше за всіх кричали "если шо, мы снесем зеленскага!".
Та, і, взагалі, порушень уже стає стільки, що певна частина супільства починає сприймати це як норму і реагує тільки на самі значущі чи самі розпіарені.
Стосовно "знесення Зеленського", відверто, то я у це не вірив, та і знесення не можна запланувати. То, йому треба сильно постаратися, щоб вивести наш мудрий нарід з летаргічного стану
Одне із можливих пояснень чому прийшли по Грішина:
https://www.youtube.com/watch?v=i_Zmuap6oD0
Що вони могли? Так, дрібниці. Та, і оцінки там доволі суперечливі
Євген Шевченко писав, що в Грішина є "охоронна фірма".
Судячи з то, що її членів звинувачують в злочинах в Україні, плюс Грузія, СБУ називає ще Сирію та Афган, то діяльність "охоронної фірми" явно не відповідає заявленому профілю.
https://censor.net/ru/video_news/3255785/*************************************************************************************
Що так заборонено?
зацените, какая выдержка у горного орла!
За то їм "ПВК" муляє