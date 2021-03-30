Суд освободит от ответственности бывшего участника "НВФ" Боровика, давшего показания по делу Семенченко и Шевченко (обновлено)

"Незаконное вооруженное формирование" ("НВФ"), которое фигурирует в уголовном производстве против экс-нардепа Семена Семенченко и агента НАБУ Евгения Шевченко, еще в январе "сдал" один из бывших его участников - Вадим Боровик. За это его освободили от уголовной ответственности.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В частности, по данным следствия, уроженец Барышевки Киевской области с июля 2018 года по конец ноября 2019 года был в составе "незаконного вооруженного формирования". Он добровольно вышел из него и написал заявление в правоохранительные органы в январе 2021 года.

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Также сообщается, что он рассказал следствию о создании и работе "НВФ" ООО "Донкорп Украина" и "Donbass Battalion corporation", а также предоставил информацию об активных членах "НВФ".

С учетом того, что показания помогли в разоблачении этого "НВФ", Печерский райсуд освободил мужчину от ответственности.

"Украинская правда" пишет, что речь идет об экс-участнике АТО Вадиме Боровике. 18 января 2021 года Боровик написал заявление на организацию в правоохранительные органы. 1 марта 2021 экс-бойцу объявили подозрение в участии в незаконном вооруженном формировании. 5 марта суд по ходатайству прокурора освободил мужчину от ответственности.

Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. 26 марта суд отправил Шевченко под арест с возможностью выйти на свободу, уплатив залог в 5 млн грн. Семенченко в этот же день отправили в СИЗО без права внесения залога. На следующий день адвокат Семенченко сообщил, что его подзащитного госпитализировали.