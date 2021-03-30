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Новости Досрочные выборы в Раду
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ВР (27381) ЦИК (3324) Донецкая область (8786) досрочные выборы (127) Аксенов Андрей (21)

Протокол с мокрой печатью об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа принят без замечаний, - ЦИК

Протокол с мокрой печатью об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа принят без замечаний, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия на заседании 30 марта приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"30 марта Центральная избирательная комиссия в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 50 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021.

Сведения указанного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО №50, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе.

В заседании Комиссии объявлен перерыв", - отмечается в сообщении. 

Как отмечает в Фейсбуке ОПОРА "ОИК объявила результаты голосования 29 марта. Наибольшее количество голосов избирателей получил Добропольский городской председатель Андрей Аксенов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аксенов победил на довыборах в Раду в Донецкой области, - данные ЦИК

Аксенов уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. В СМИ были опубликованы доказательства того, что Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ.

Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.
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Топ комментарии
+6
поздравляю народ Украины еще с одним вором, любителем русского мира! Криминал пополняет ряды власти.. ничего не меняется НИЧЕГО!
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30.03.2021 15:25
+5
Питання до бакланова і зеленого цвк. Яким чином сепар з подвіфним громадянством приймав участь у виборах?
Чи це програма презЕдента по "примиренню" країни?
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30.03.2021 15:30
+3
Та яке то "замєчаніє" - наявність пасчпорта громадянства РФ у Аксьонова.... А організація незаконного рехферендуму "днр" то вагалі така дрібниця на яку сбу і уваги ніколи звертати... їм ніколи, їм патріотів, волонтерів, активістів треба дусити.
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30.03.2021 15:26
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поздравляю народ Украины еще с одним вором, любителем русского мира! Криминал пополняет ряды власти.. ничего не меняется НИЧЕГО!
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30.03.2021 15:25 Ответить
Як раз все і змінилося "до гори дригом", як тільки "мутрий наріт" обрав собі клоуна руськомірного у керманичі.
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30.03.2021 15:29 Ответить
Ничего не поменялось, как сидели бандиты при власти , так они и сидят.. что при яныке, что при порохе, что при зеленом -только флаги меняли...
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30.03.2021 15:30 Ответить
Та яке то "замєчаніє" - наявність пасчпорта громадянства РФ у Аксьонова.... А організація незаконного рехферендуму "днр" то вагалі така дрібниця на яку сбу і уваги ніколи звертати... їм ніколи, їм патріотів, волонтерів, активістів треба дусити.
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30.03.2021 15:26 Ответить
Прошлые выборы Аксенов и Требушкин (мэр покровска) друг друга готовы были убивать за место нардепа, нагнали титушек с обеих сторон, ну вобщем прославились на всю Украина, в итоге выиграл Требушкин (такой же преступник, любитель русского мира, вор) посидело оно в Киеве и решило - лучше я буду королем в Покровске, чем шавкой в Киеве.. и быстренько сбежал обратно на должность мэра...
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30.03.2021 15:29 Ответить
Питання до бакланова і зеленого цвк. Яким чином сепар з подвіфним громадянством приймав участь у виборах?
Чи це програма презЕдента по "примиренню" країни?
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30.03.2021 15:30 Ответить
так это же человек Ахметки, старлей и не лох никуя там не сделают
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30.03.2021 15:35 Ответить
чому він не в тюрмі?
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30.03.2021 15:31 Ответить
потому что Ахметкин
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30.03.2021 15:37 Ответить
"буба и рыгло"...фтарой сизон...
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30.03.2021 15:44 Ответить
"Перетворили РНБО на посміховисько з клоунами".

"Терористів треба знищувати"
генерал Сергій Кривонос

Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК - Цензор.НЕТ 104
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30.03.2021 16:10 Ответить
Протокол з мокрою печаткою про результати голосування на довиборах у Раду з 50-го округу прийнято без зауважень, - ЦВК - Цензор.НЕТ 4827
Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу і її патріотів
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30.03.2021 16:56 Ответить
 
 