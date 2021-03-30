Протокол с мокрой печатью об итогах голосования на довыборах в Раду с 50-го округа принят без замечаний, - ЦИК
Центральная избирательная комиссия на заседании 30 марта приняла от окружной избирательной комиссии протокол об итогах голосования на промежуточных выборах народного депутата в округе №50.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
"30 марта Центральная избирательная комиссия в режиме заседания приняла для дальнейшей обработки протокол окружной избирательной комиссии об итогах голосования по выборам народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 50 на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021.
Сведения указанного протокола на заседании Комиссии объявил председатель окружной избирательной комиссии ОВО №50, отчитавшись о работе комиссии по организации промежуточных выборов народного депутата Украины в указанном округе.
В заседании Комиссии объявлен перерыв", - отмечается в сообщении.
Как отмечает в Фейсбуке ОПОРА "ОИК объявила результаты голосования 29 марта. Наибольшее количество голосов избирателей получил Добропольский городской председатель Андрей Аксенов".
Аксенов уроженец Донецкой области, с 2015 года является мэром г. Доброполье. В СМИ были опубликованы доказательства того, что Аксенов выезжал в оккупированный Крым, где получил паспорт гражданина РФ.
Позже его обвиняли в подделке документов и растрате имущества, а затем огласили в розыск; он проходил лечение в Германии, в 2019 году вернулся в Украину, после чего был отстранен от должности городского головы, но в 2020 году вновь переизбрался на этот пост.
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Ці продажні слуги і не українського народу а кремлівських ворогів окупантів, вони прокляті Іуди, люті вороги України дружно - разом злилися в любовному політично -статевому екстазі і несамовито виродки витанцьовують під музику замовлену за криваві кремлівські срібняки, і під чітким керівництвом свого суворого повелителя -балетмейстера кривавого фашиста )(уйла. Злочинно знищуючи Українську державу і її патріотів