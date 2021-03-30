"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко
Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент призывает власть к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Порошенко подчеркнул, что ситуация в регионах катастрофическая и требует немедленного заседания СНБО при участии руководителей всех фракций.
"Утром пациенты задыхались, потому концентраторов не было. Больные - синие, потому что не хватает кислорода. Трупы лежат среди живых, потому что нет машины, чтобы вовремя вывозить. Не хватает лекарств. Медикам - не дают доплат". Чтобы "Слуги" не искажали потом мои слова, я хочу подчеркнуть, что это цитата из выпуска ТСН на канале, который привел вас к власти", - отметил лидер "ЕС".
По его словам, большинство стран за год пандемии создали систему защиты людей.
"И только у нас третья волна пандемии оказалась полной неожиданностью для власти. Распродав в начале пандемии защитные маски, Зеленский обещал, что Украина будет среди первых стран, которая проведет вакцинацию. И что? Есть государства, где провакцинированы пятьдесят процентов людей, большинство стран Европы превысило показатель 10% всех своих жителей. В Украине - считанные доли процента", - добавил пятый Президент.
Порошенко подтвердил, что в мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам: "Но это конкуренция глав государств и правительств. И мы с грустью должны констатировать, что Зеленский эту борьбу проиграл. Вакцинация - сорвана. Зато антиковидний фонд укатали в позолоченный асфальт "великого крадівництва" - десятки миллиардов гривен. А министерство здравоохранения освоило лишь 40% выделенных средств".
"На днях один очень авторитетный врач сказала, что к концу года в Украине сформируется таки коллективный иммунитет, как и в европейских странах. Только в тех странах - благодаря вакцинации. У нас - из-за рекордны показателей смертности, на которые сейчас вышло, к сожалению, наше государство", - сказал лидер "ЕС".
"Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады. Мы имеем дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их", - подчеркнул Порошенко.
Напомним, ранее "Европейская Солидарность" предложила свой антиковидний план.
Пожалуйста, подождите...
А почему не слышно про Фонд Рината Ахметова?!
Кроме поставок на оккупированную территорию устройств двойного назначения, они ни в каких "благотворительностях" не замечены.
Про благотворительность жены нового украинского миллиардера В. Зеленского я тоже, что-то ничего не слышал.
Да-да, Порошенко в СМИ назвали "барыгой наживающимся на крови" и вы за него не проголосовали на выборах.
А известно мне это потому, что умею пользоваться Гууглом и не ленюсь это делать.
так и делать запрос:
"за какое г...о на выборах голосовал belge"?
сколько денег Янукович оставил в Казне - не на помнишь?
а сколько ущерба экономике страны нанесла война Рассии на Донбассе?
но, даже при этом всем, вот тебе пруф, на бюджет науки - есть РОСТ в 17-19 годах:
А график свой можете свернуть в трубочку. Такой-же, но в $ Нарисуете? А то гривну обвалил, а потом графики в фунтиках рисует.
а ведь ОЧЕНЬ старался!
а таких "ученых" как ты я знаю: на пять лабораторий умеют работать только два лаборанта.
а остальные только мух дохлых считают.
но, все туда же: гранты и финансирование вам подавай и побольше и побольше...
Так это ты своему божку сывочелому перечишь? Ай-йа-йай....
""ЕС" призывает профинансировать производство вакцин" - "только мух дохлых считают.
но, все туда же: гранты и финансирование вам подавай и побольше и побольше..."
Индийским поддельным шмурдяком уже укололся "по блату"?
Или по обычной очереди в "Дії" дойдет где-то в 2024-ом году?
Но импотенты, похоже, даже не понимают, о чем идет речь.
Призначте його міністром охорони здоров'я, може він заспокоїться..