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"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый Президент призывает власть к немедленным стратегическим шагам в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Порошенко подчеркнул, что ситуация в регионах катастрофическая и требует немедленного заседания СНБО при участии руководителей всех фракций.

"Утром пациенты задыхались, потому концентраторов не было. Больные - синие, потому что не хватает кислорода. Трупы лежат среди живых, потому что нет машины, чтобы вовремя вывозить. Не хватает лекарств. Медикам - не дают доплат". Чтобы "Слуги" не искажали потом мои слова, я хочу подчеркнуть, что это цитата из выпуска ТСН на канале, который привел вас к власти", - отметил лидер "ЕС".

По его словам, большинство стран за год пандемии создали систему защиты людей.

"И только у нас третья волна пандемии оказалась полной неожиданностью для власти. Распродав в начале пандемии защитные маски, Зеленский обещал, что Украина будет среди первых стран, которая проведет вакцинацию. И что? Есть государства, где провакцинированы пятьдесят процентов людей, большинство стран Европы превысило показатель 10% всех своих жителей. В Украине - считанные доли процента", - добавил пятый Президент.

Также читайте: Порошенко обсудил с послом Китая вопрос поставок вакцины от коронавируса, - пресс-служба "ЕС"

Порошенко подтвердил, что в мире идет жесткая конкуренция за доступ к вакцинам: "Но это конкуренция глав государств и правительств. И мы с грустью должны констатировать, что Зеленский эту борьбу проиграл. Вакцинация - сорвана. Зато антиковидний фонд укатали в позолоченный асфальт "великого крадівництва" - десятки миллиардов гривен. А министерство здравоохранения освоило лишь 40% выделенных средств".

"На днях один очень авторитетный врач сказала, что к концу года в Украине сформируется таки коллективный иммунитет, как и в европейских странах. Только в тех странах - благодаря вакцинации. У нас - из-за рекордны показателей смертности, на которые сейчас вышло, к сожалению, наше государство", - сказал лидер "ЕС".

"Мы требуем объединиться, совместно созвать заседание СНБО, принять участие всем руководителям фракций и групп Верховной Рады. Мы имеем дополнительные предложения к нашему плану по противодействию коронавирусу. Выделить средства на приобретение лицензий на производство вакцин внутри государства. Сейчас завершается разработка уникальных лекарств. И чтобы не случилось так, как с вакцинами, сейчас надо заключить контракты и оплатить их", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее "Европейская Солидарность" предложила свой антиковидний план.

Также читайте: Возвращайте украинскую армию на позиции: достаточно заглядывать Путину в глаза, - Порошенко

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Топ комментарии
+11
Мне вот интересно:
А почему не слышно про Фонд Рината Ахметова?!
Кроме поставок на оккупированную территорию устройств двойного назначения, они ни в каких "благотворительностях" не замечены.
Про благотворительность жены нового украинского миллиардера В. Зеленского я тоже, что-то ничего не слышал.
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30.03.2021 15:24
+9
Петр Алексеевеч, не нужно гнать на зеленского. Мы и так знаем что он 3.14здобол...
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30.03.2021 15:25
+8
у ленки даже собственного жилья нету, она мечтает о собственном доме, по-этому поснимала все люстры и позбивала все золото на гос. даче в конче заспе
"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7639
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30.03.2021 15:27
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Правила форума Совет форумчан
Мне вот интересно:
А почему не слышно про Фонд Рината Ахметова?!
Кроме поставок на оккупированную территорию устройств двойного назначения, они ни в каких "благотворительностях" не замечены.
Про благотворительность жены нового украинского миллиардера В. Зеленского я тоже, что-то ничего не слышал.
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30.03.2021 15:24 Ответить
Так ей еще наверное из бюджета денег не выделили.
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30.03.2021 15:26 Ответить
у ленки даже собственного жилья нету, она мечтает о собственном доме, по-этому поснимала все люстры и позбивала все золото на гос. даче в конче заспе
"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7639
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30.03.2021 15:27 Ответить
как это "нету"?! - а в Крыму за что она кучу денег русским платит?
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30.03.2021 15:29 Ответить
Настоящие герои всегда скромные (шутка). Это Петруха каждую маску на камеру дарит, а потом ещё неделю на всех каналах позирует.
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30.03.2021 15:31 Ответить
Когда Порошенко был Президентом и дарил армии снайперские винтовки, рации, бронежилеты, сухпайки и тд и тп и ничего об этом в СМИ не говорил, то к чему это привел помнишь?
Да-да, Порошенко в СМИ назвали "барыгой наживающимся на крови" и вы за него не проголосовали на выборах.
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30.03.2021 15:44 Ответить
"ЕС" призывает профинансировать производство вакцин и закупку уникальных лекарств от COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6010
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30.03.2021 15:45 Ответить
Не, не проголосовал. Я и за Зелю не голосовал. Это как между двумя видами г....а выбирать. А если Петя так секретно оружие в армию покупал за свои бабки, то откуда это тебе известно? Или это, может, "как бы секретно" было? Петя, тот ещё любитель пиара.
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30.03.2021 15:51 Ответить
Стоп, а ну-ка, "открой личико Гульчатай": и за какое же г...о ты голосовал?!!
А известно мне это потому, что умею пользоваться Гууглом и не ленюсь это делать.
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30.03.2021 16:08 Ответить
Так и делай. не ленись. Там всё есть.
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30.03.2021 16:15 Ответить
там есть результаты ТВОЕГО голосования?
так и делать запрос:
"за какое г...о на выборах голосовал belge"?
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30.03.2021 16:28 Ответить
Это твои подробности. Ты сказала, что умеешь пользоваться и не ленивая.
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30.03.2021 16:33 Ответить
ордоробло?, ти чо вякаєш, недолуге третього роду?
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30.03.2021 16:35 Ответить
Вылезла старушка драная? Соскучилась, убогая?
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30.03.2021 16:37 Ответить
то есть, признаваться за кого голосовал ты не хочешь - стыдно.
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30.03.2021 17:01 Ответить
Какой хороший человек. А почему он урезал бюджет на науку, подскажете?
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30.03.2021 17:05 Ответить
по теме тебе сказать нечего, поэтому менять пытаешься?
сколько денег Янукович оставил в Казне - не на помнишь?
а сколько ущерба экономике страны нанесла война Рассии на Донбассе?
но, даже при этом всем, вот тебе пруф, на бюджет науки - есть РОСТ в 17-19 годах:
"ЄС" закликає профінансувати виробництво вакцин і закупівлю унікальних ліків від COVID-19, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9702
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30.03.2021 19:29 Ответить
"по теме тебе сказать нечего, поэтому менять пытаешься?" - так это и есть по теме, а не про снайперские винтовки, купленные с ворованных денег. Все такие умные задним числом и просрав выборы, любят рассказывать, на что нужно выделить денег. Почему не выделял денег на науку, когда сам у корыта был?
А график свой можете свернуть в трубочку. Такой-же, но в $ Нарисуете? А то гривну обвалил, а потом графики в фунтиках рисует.
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31.03.2021 10:37 Ответить
что-то твой Зе-наркоман, за два года так и не смог найти и доказать, где и что Порошенко наворовал.
а ведь ОЧЕНЬ старался!
а таких "ученых" как ты я знаю: на пять лабораторий умеют работать только два лаборанта.
а остальные только мух дохлых считают.
но, все туда же: гранты и финансирование вам подавай и побольше и побольше...
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31.03.2021 11:43 Ответить
Меня как-то мало интересует, что там искал "Зе-наркоман".
Так это ты своему божку сывочелому перечишь? Ай-йа-йай....
""ЕС" призывает профинансировать производство вакцин" - "только мух дохлых считают.
но, все туда же: гранты и финансирование вам подавай и побольше и побольше..."
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31.03.2021 12:09 Ответить
Ну екс-гетьман тепер пропонує свій продукт "Roshen-covid" з чорною смужкою.....
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30.03.2021 19:32 Ответить
"з чорною смужкою" - это тебе к "Мастерам спорта по борьбе с Ковидом".
Индийским поддельным шмурдяком уже укололся "по блату"?
Или по обычной очереди в "Дії" дойдет где-то в 2024-ом году?
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30.03.2021 19:35 Ответить
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30.03.2021 15:24 Ответить
Петр Алексеевеч, не нужно гнать на зеленского. Мы и так знаем что он 3.14здобол...
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30.03.2021 15:25 Ответить
Жму руку. Обнимаю.
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30.03.2021 15:26 Ответить
значит все очень хреново у вас,зесрани,что кроме заезженого фейка вы произнести ,в свое оправдание ,больше ничего теперь не способны...
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30.03.2021 15:33 Ответить
Порох призывает зеленых импотентов вступать в Клуб Половых Гигантов...

Но импотенты, похоже, даже не понимают, о чем идет речь.
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30.03.2021 15:28 Ответить
З такими особистими можливостями, популярністю серед європейських лідерів, вхожістю у всі кабінети Європи, з таким баблом, міг би ПО закупити партійку "унікальних" вакцин" , завезти в Україну і втерти кирпатого носа нашій владі, А ці пусті лозунги і заклики- то для вати.!
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30.03.2021 15:30 Ответить
Так вступай те место президента тогда)
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30.03.2021 15:34 Ответить
А так що -попіаритися? Так я також можу поставити ряд завдань владі ЗЕ. Наприклад: негайно забезпечити все населення кисневими концентраторами! ( я не думаю, що ви --проти).
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30.03.2021 15:44 Ответить
На какой волне эпидемии да ВАС ЛИЧНО дойдет, что НЕ ПРОДАЮТ. Только по договорам с Государством в лице исполнительной власти..
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30.03.2021 15:47 Ответить
Так що ж ви тоді вимагаєте??? Вся вакцина закуплена на довгий час вперед! Деякі виробники прямо заявляють про пріоритет національних інтересів. Яку і де "унікальну вакцину" пропонує закупити ПО?? Для чого ці заяви? Виходить, що це не я не розумію!
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30.03.2021 15:53 Ответить
Именно, что не понимаете главного. Все нормальные страны еще прошлым летом позаботились, законтрактовали и оплатили. У нас предпочли закатать в асфальт. Умирающим сейчас наверное легче от того, что их хоронить везут по хорошей дороге. А сейчас он говорит, что нужно не сделать то же самое с препаратами от ковида, который уже разработал Пфайзер, иначе и лекарств нам не видать. Будем лечиться зеленкой.
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30.03.2021 16:01 Ответить
і, до речі. Порох міг би закупити і ліки, і вакцину... Не одразу, не завтра/післязавтра - але міг би. От тільки завезти в Україну він міг би лише у тому випадку, якби ці препарати були би сертифіковані для комерційного вжитку. Інакше просто-напросто митниця не пропустить.
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30.03.2021 16:31 Ответить
а для чого "комерційний вжиток"? Подарувати нє?
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30.03.2021 19:11 Ответить
😲 А як же дороги? А "велике крпдівництво", вибачте, "бальшая стройка"?
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30.03.2021 15:31 Ответить
а все, нечем финансировать, все в асфальте
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30.03.2021 15:32 Ответить
ЗЕбарани вперто ні до чого не хочуть дослухатись... в них одна мета - збагатитись за одну каденцію так, щоб і правнукам вистачило
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30.03.2021 15:34 Ответить
пЕС призывает
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30.03.2021 15:46 Ответить
Петя, давай більше конкретики. Фінансування яких саме фірм лобіюєш особисто ти?
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30.03.2021 15:49 Ответить
На українському обрії намалювався новий неперевершений борцун з Ковідом
Призначте його міністром охорони здоров'я, може він заспокоїться..
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30.03.2021 15:51 Ответить
Чому б ****** Потроху самому не профінансувати? Накрав же з держбюджету мильярди доларів, все життя, за виключенням кількох місяців, був держслужбовцем, звідки такі гроші? Тобто порушував законодавство і крав, усі гроші брудні, от і витратив би їх на вакцину для українців. Ну якщо вже зелена пліснява на це нездатна.
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30.03.2021 16:12 Ответить
Гениальный "призывник"-звездун извуестный.
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30.03.2021 16:20 Ответить
Порох всегда на шаг-два впереди, зато обдолбанные зебилы позади планеты всей, тормоза чертовы...
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31.03.2021 00:15 Ответить
 
 