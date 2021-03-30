Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального, - Боррель

Украина и еще 6 стран присоединились к санкциям Евросоюза, введенным в начале марта против высокопоставленных российских чиновников за тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС. - Ред.) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС (о санкциях. - Ред.)", - говорится в декларации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии: Рано встал, пришел к адвокату в футболке и отказался смотреть видеолекцию

Как отмечается, страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.

В санкционном списке - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.

Санкции вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме. Санкции впервые введены в рамках санкционного механизма ЕС о нарушении прав человека.