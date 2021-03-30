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Новости Санкции против России
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Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального, - Боррель

Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального, - Боррель

Украина и еще 6 стран присоединились к санкциям Евросоюза, введенным в начале марта против высокопоставленных российских чиновников за тюремное заключение оппозиционера Алексея Навального.

Об этом говорится в декларации высокого представителя ЕС Жозепа Борреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Страны-кандидаты (на вступление в ЕС. - Ред.) Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединяются к этому решению Совета ЕС (о санкциях. - Ред.)", - говорится в декларации.

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Как отмечается, страны обеспечат, чтобы их национальная политика соответствовала политике ЕС в отношении санкций.

"Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - заявил Боррель.

В санкционном списке - глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, генеральный прокурор Игорь Краснов, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников. Теперь им запрещено въезжать в страны ЕС, а также хранить финансовые активы в банках стран Евросоюза.

Санкции вступили в силу после того, как 2 марта соответствующий нормативно-правовой акт был одобрен в ЕС в письменной форме. Санкции впервые введены в рамках санкционного механизма ЕС о нарушении прав человека.

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Топ комментарии
+9
Наверное да. Кацапов надо пистить по любому поводу. И без повода - тоже.
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30.03.2021 15:34
+5
один імперський шовініст траванув другого імперського шовініста , а Україна вводить санкції....
мені одному це здається дивним ?
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30.03.2021 15:32
+3
Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 8405
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30.03.2021 15:22
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Украина и еще шесть стран присоединились к санкциям ЕС из-за Навального, - Боррель - Цензор.НЕТ 8405
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30.03.2021 15:22 Ответить
И два врача не стало, которые спасали Навального. Конечно случайно..
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30.03.2021 15:31 Ответить
один імперський шовініст траванув другого імперського шовініста , а Україна вводить санкції....
мені одному це здається дивним ?
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30.03.2021 15:32 Ответить
Наверное да. Кацапов надо пистить по любому поводу. И без повода - тоже.
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30.03.2021 15:34 Ответить
Якщо мізків - катма, то залишається тільки дивуватися.
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30.03.2021 16:38 Ответить
Карту Крыма в составе Мордора всё равно не уберут Унавального
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30.03.2021 15:38 Ответить
Нефиг его из тюряги освобождать - туда-сюда, он не бутерброд. Пусть сидит.
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30.03.2021 15:52 Ответить
навальний, насральний, нассальний - то, як на мене, різниця дуже незначна. а от санкції до кацапів підтримую всі. Взагалі, найкраще - то була б повна блокада всього і вся з **********. Посла додому, і розмовляти з тією наволоччю виключно за посередництвом третіх країн. Наприклад Канади. Все інше - то "постная хєрня", і сенсу в тих "мірапріятіях" небагато.
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30.03.2021 16:37 Ответить
А потрібно було ввести санкції на Росію і Навального через його висловлювання що Крим російський, щоб цей черговий царь на своїй шкурі відчував розплату а наступники дресирували своє стадо так щоб ті розуміли що не потрібно посягати на чуже.
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30.03.2021 19:56 Ответить
Навальный герой. А "бутербродные" комментаторы - полезные кремлю идийоты.
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31.03.2021 04:42 Ответить
 
 