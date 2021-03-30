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ВР (27381) приватизация (969) Корниенко (657)

Необходимо возобновлять "большую приватизацию", чтобы в госсобственности ветер не гулял, - Корниенко

Необходимо возобновлять

К приватизации в Украине готовы много объектов, необходимо возобновлять "большую приватизацию".

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя постановление о возобновлении "большой приватизации", которое сегодня рассматривает парламент, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это наполнение бюджета и это важная экономическая реформа - государственную собственность передавать в частные руки. Чтобы там не ветер гулял, а сдавалось в аренду, как завод "Большевик". Это будут инвестиционные объекты, развитие территорий, офисная и жилая застройка.

Мы выступаем также за малую приватизацию, чтобы доходы от нее шли в местные бюджеты. В регионах этот закон очень ждут", - добавил Корниенко.

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Топ комментарии
+11
Треба розуміти нас чекає Великий деребан, до остатку...
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30.03.2021 15:23
+10
Да ,недограбленное надо дограбить ..
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30.03.2021 15:28
+9
у слух аж руки чешуться роздерибанити рештки держмайна
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30.03.2021 15:28
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Треба розуміти нас чекає Великий деребан, до остатку...
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30.03.2021 15:23 Ответить
для этого вы уродцы за год положили ОПЗ.... чтобы *продать* за копейки карманному * инвестору*
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30.03.2021 15:23 Ответить
Укрзалізницю тоже ложат
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30.03.2021 16:28 Ответить
Інвестором очікувано буде Беня, зебіли цьому будуть сильно радіти.
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30.03.2021 16:34 Ответить
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30.03.2021 15:23 Ответить
ИДИОТ! 30 лет приватизаруют предприятия , а результат один - страна в ЖОПЕ и все глубже, даже дурак задумается - а может приватизация - это не тот способ , что бы страну поднять? Дебилы пля!
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30.03.2021 15:23 Ответить
в переводе - тырить стало сложно...
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30.03.2021 15:24 Ответить
Нувот! Наконєцто епоха богатства мчітса...!
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30.03.2021 15:25 Ответить
"Нужно распродать закрома Родины... что бы в этих закромах ветер не гулял".
У одного меня от этих слов КЛИНИТ ЛОГИКУ?!!!
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30.03.2021 15:26 Ответить
Ура ! Велика дерибанизация! Эпоха бедности прошла! Теперь я задумался , какое же предприятие купить на 8 тыс государственной помощи?
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30.03.2021 15:28 Ответить
Ре́йдерство (в Україні) - вилучення майна на нібито законних підставах, в основі виникнення яких лежать прогалини в законі або системні недоліки функціонування державних інститутів (судової та правоохоронної систем, системи реєстрації юридичних осіб тощо)

Рейдер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 фізична чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридична особа , спеціаліст з перехоплення оперативного керівництва або власності фірми за допомогою спеціально інсценованого бізнес-конфлікту.
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
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30.03.2021 15:28 Ответить
Да ,недограбленное надо дограбить ..
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30.03.2021 15:28 Ответить
у слух аж руки чешуться роздерибанити рештки держмайна
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30.03.2021 15:28 Ответить
А потім на металобрухт попилять і продать...
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30.03.2021 15:31 Ответить
В 90-х приватизаторы раздавали народу красивые бумажки-ваучеры.Будут ли нынешние приватизаторы Альтман, Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф, Уриэль Цви Лейбер, Пинчук, Фирташ , Кауфман , Рабинович, Фридман, Фельдман, Ярославский и примкнувший к ним Ахметов раздавать такие же красивые бумажки не известно. Народ тревожится.
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30.03.2021 15:29 Ответить
Ще багато прихватизовувати та розвалювати залишилося? Ну вязниці я чув на черзі, а за ними що?
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30.03.2021 15:35 Ответить
у майбутньому слуги складуть достойну конкуренцію опзж за першість по земляним роботам серед довічно ув'язнених...
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30.03.2021 15:36 Ответить
Необходимо возобновлять "большую приватизацию", чтобы в госсобственности ветер не гулял, - Корниенко - Цензор.НЕТ 8690
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30.03.2021 15:41 Ответить
приватизация ненадолго закроет полную профанацию правительства.за 30 лет в Украине НИ РАЗУ не было профессионального правительства.были "договорные" должности.но не было профессионалов и кризис-менеджеров.
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30.03.2021 15:48 Ответить
Були, Юлька. Непогано вправлялась. Але не потрібні менеджери, потрібні "свої люди", щоб красти і не нести за це покарання....
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30.03.2021 16:27 Ответить
атомную энергетику приватизируйте... или областя в концессии раздайте... а потом и Украину...
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30.03.2021 15:55 Ответить
Поповнювати бюджет треба за рахунок росту виробництва, господарки, а не розпродажу основних фондів (у т.ч. землі), паскудо.
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30.03.2021 16:23 Ответить
Чомусь в інших країнах держвласність існує, навіть в США частка держвласності сягає 35 відсотків, в деяких розвинутих країнах ще більше, і уся вона прибуткова, або як мінімум не збиткова. Може то вітер гуляє у голові пана Корнієнка?
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30.03.2021 16:26 Ответить
потому что выгодней обанкротить и продать за копейки олигархам
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30.03.2021 16:38 Ответить
То не в1тер гуляе у голов1, а настирлива думка про найлегш1 шляхи збагачення зеленого кодла. З приватизац11 30 рок1в тому моя с1мья за ваучерами на 4 людини не отримала н1 одно1 коп1йки. Хоча при покупц1 акц1й п1дприемства здавались перспективними -- пот1м ставали збитковими. Як сталося, що хазя1н "хазяйнував" г1рше за попередне комун1стично-колективне правл1ння --для мене незрозум1ло. Правда,трохи розвидняеться, коли пригадую, як скоропостижно повмирало багато розумних, енерг1йних, ще не старих людей з хорошими д1ловими якостями, як1 д1йсно пов1рили у демократ1ю.
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30.03.2021 17:08 Ответить
Почему-то при прежней власти там ветер не гулял, а все госпредприятия были прибыльными!
Может не предприятия, а зебилов лучше продать?
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31.03.2021 00:09 Ответить
 
 