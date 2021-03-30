Необходимо возобновлять "большую приватизацию", чтобы в госсобственности ветер не гулял, - Корниенко
К приватизации в Украине готовы много объектов, необходимо возобновлять "большую приватизацию".
Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя постановление о возобновлении "большой приватизации", которое сегодня рассматривает парламент, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Это наполнение бюджета и это важная экономическая реформа - государственную собственность передавать в частные руки. Чтобы там не ветер гулял, а сдавалось в аренду, как завод "Большевик". Это будут инвестиционные объекты, развитие территорий, офисная и жилая застройка.
Мы выступаем также за малую приватизацию, чтобы доходы от нее шли в местные бюджеты. В регионах этот закон очень ждут", - добавил Корниенко.
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+9 Alex 6dec27a3
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У одного меня от этих слов КЛИНИТ ЛОГИКУ?!!!
Рейдер - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 фізична чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0 юридична особа , спеціаліст з перехоплення оперативного керівництва або власності фірми за допомогою спеціально інсценованого бізнес-конфлікту.
Рейдерство «по-українськи» здебільшого полягає у набутті сумнівними шляхами тимчасового права розпоряджатися активами та якнайшвидшим продажем цих активів пов'язаним із рейдером особам, із наступними перепродаваннями вилучених активів між пов'язаними особами, маючи на меті завадити (унеможливити) їхньому поверненню законним власникам.
Может не предприятия, а зебилов лучше продать?