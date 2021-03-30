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дети (6346) Кременчуг (345) насилие (388) ювенальная юстиция (7)

Мужчина, который жестоко избивал жену на глазах у детей, вернул ей сына после резонанса в обществе

Житель Кременчуга Полтавской области, который жестоко избивал жену на глазах у детей, осознал свое поведение. Он вернул экс-жене младшего сына, которого забрал у нее и запрещал ей с ним видеться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом женщина рассказала изданию "Сегодня".

Ольга Плохотниченко уверена, что соцсети и внимание со стороны медиа помогли ей бороться с мужем-абьюзером. Через неделю после резонанса в соцсетях, ситуация в жизни женщины изменилась.

"Если раньше только один из сыновей был со мной, то теперь и второй со мной. Мужчина отдал мне меньшего ребенка, не дожидаясь решения суда. Для меня это было неожиданностью. Я считаю, что мне помог резонанс и люди, которые не остались равнодушными к моей истории", - рассказала Ольга Плохотниченко.

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Она добавила, что встреча двух братьев была очень трогательной.

Мужчина, который жестоко избивал жену на глазах у детей, вернул ей сына после резонанса в обществе 01

Также женщина отметила, что после обнародования видео ее ситуацией серьезно занялась полиция.

"Опубликованное видео всколыхнуло соцсети и является действительно шокирующим. Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия. К работе привлечены также сотрудники ювенальной превенции, поскольку, к сожалению, дети стали свидетелями этой ужасной ситуации. По словам Ольги, она с детьми сейчас находится в безопасности", - прокомментировала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

В то же время Екатерина Павличенко призвала всех, кто страдает от такого насилия, и того, кто является свидетелем - обращаться за помощью по номеру "102".

Напомним, что жительница Кременчуга Полтавской области Ольга Плохотниченко решилась публично заговорить о насилии, от которого она страдает уже полтора года. Ее бывший сожитель ушел к другой женщине, но систематически приходил к ней, бил и унижал на глазах у двух их детей.
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Топ комментарии
+4
Это все сложившееся устои, типа "кому ты нужна", есть разные ситуации, выходят и повторно замуж... То все мелочи... Для нее главное, что дети под боком и неразлучны... Уж лучше быть одинокой матерью, чем жить со скотом, у которого вместо мозгов сено
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30.03.2021 16:11
+3
чертов урод, подумал бы о детях
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30.03.2021 15:43
+3
Сам то понимаешь, что пишешь? Какие могут быть отношения, после того как тебе бьют лицо и таскают за волосы? Я жену свою за 20 лет и пальцем не тронул, только во сне могу задеть)
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30.03.2021 15:44
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Должна простить мужа и дать ему второй шанс. У детей должен быть отец
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30.03.2021 15:36 Ответить
Сам то понимаешь, что пишешь? Какие могут быть отношения, после того как тебе бьют лицо и таскают за волосы? Я жену свою за 20 лет и пальцем не тронул, только во сне могу задеть)
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30.03.2021 15:44 Ответить
Этот лурачек папаша, еще не понимает как он нарушил психику детей, ...он еще очегь и очень жалеть об этом будет.. дети все помнчт, это откладывается
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30.03.2021 15:47 Ответить
Я не психолог и не психиатр это я комментировать не буду, а вот то что найти нового мужика имея двух деток будет этой женщине ой как не просто. Возможно мужика бес попутал и он покается и больше такого никогда не повторит, а будет с жены пылинки сдувать
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30.03.2021 15:50 Ответить
Это все сложившееся устои, типа "кому ты нужна", есть разные ситуации, выходят и повторно замуж... То все мелочи... Для нее главное, что дети под боком и неразлучны... Уж лучше быть одинокой матерью, чем жить со скотом, у которого вместо мозгов сено
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30.03.2021 16:11 Ответить
Наши диды войну пережили, а тут трохи за волосы потягали и сразу на развод, нежные все такие стали, прямо не знаю.
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30.03.2021 16:19 Ответить
Я так понимаю, єто ирония.
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30.03.2021 16:13 Ответить
именно
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30.03.2021 16:19 Ответить
Нет не должна.
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30.03.2021 15:42 Ответить
чертов урод, подумал бы о детях
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30.03.2021 15:43 Ответить
этот тип неизлечимый деспот, это не лечится
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30.03.2021 16:15 Ответить
Мать и пятеро детей уже год разводится с таким же клоуном!!!! И не алиментов и не помощи от государства!!! За то ходили службы высматривали съемную квартиру- то спальных мест мало, то столов письменных не хватает!!!! Пятеро деток , все спортсмены - но даже с летним отдыхом детям хрен помогут !!! Сказали -"побрейтесь мамаша" вас таких много!!!! И это самая богатая громада в Украине!!!!
Вот такие дела!!! За то у соц. служб и пенсии и зарплаты- а мы им мешаем жить спокойно!!! НАРОЖАЛИ!!! А суды уже год,- адвокат итд!! Хорошо секонд есть- а то бы листьями обматывались!!!
И записи есть и насилие - и толку??? Нехрена не работает!!!!!
5 детей - от 3 лет до 15 получает разведенная мама на самую малую 1700 гр!! И ВСЕ!!!!!
И помощь просить нельзя - если попросишь могут детей у мамки забрать в дед дом!!!!
ПОЛНЫЙ БРЕД!!!!!!! И ваще хрень!!!!! Но ничего справимся !!!!!
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30.03.2021 16:41 Ответить
Насилие в семье, на глазах детей, недопустимо, точка
Но изучите профиль "жертвы" в Инстаграме, не простая девочка, с кучей подруг в Рашке. Как бы не была это вторая Снежана Егорова
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30.03.2021 19:57 Ответить
 
 