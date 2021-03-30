Мужчина, который жестоко избивал жену на глазах у детей, вернул ей сына после резонанса в обществе

Житель Кременчуга Полтавской области, который жестоко избивал жену на глазах у детей, осознал свое поведение. Он вернул экс-жене младшего сына, которого забрал у нее и запрещал ей с ним видеться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом женщина рассказала изданию "Сегодня".

Ольга Плохотниченко уверена, что соцсети и внимание со стороны медиа помогли ей бороться с мужем-абьюзером. Через неделю после резонанса в соцсетях, ситуация в жизни женщины изменилась.

"Если раньше только один из сыновей был со мной, то теперь и второй со мной. Мужчина отдал мне меньшего ребенка, не дожидаясь решения суда. Для меня это было неожиданностью. Я считаю, что мне помог резонанс и люди, которые не остались равнодушными к моей истории", - рассказала Ольга Плохотниченко.

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Она добавила, что встреча двух братьев была очень трогательной.

Также женщина отметила, что после обнародования видео ее ситуацией серьезно занялась полиция.

"Опубликованное видео всколыхнуло соцсети и является действительно шокирующим. Сейчас продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия. К работе привлечены также сотрудники ювенальной превенции, поскольку, к сожалению, дети стали свидетелями этой ужасной ситуации. По словам Ольги, она с детьми сейчас находится в безопасности", - прокомментировала заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

В то же время Екатерина Павличенко призвала всех, кто страдает от такого насилия, и того, кто является свидетелем - обращаться за помощью по номеру "102".

Напомним, что жительница Кременчуга Полтавской области Ольга Плохотниченко решилась публично заговорить о насилии, от которого она страдает уже полтора года. Ее бывший сожитель ушел к другой женщине, но систематически приходил к ней, бил и унижал на глазах у двух их детей.