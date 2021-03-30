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ПДД (532) Владимир Мартыненко (6)

На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко

На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко

В Украине появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в потоке.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в таких автомобилях будут ездить полицейские, но они не будут брендированы.

"У нас будут использоваться автомобили-фантомы - это автомобили, в которых есть специальное оборудование, которое в автоматическом режиме фиксирует нарушение правил дорожного движения. Они не брендированы, полицейские будут ехать в них в общем потоке транспортных средств и в автоматическом режиме выявлять нарушения", - рассказал Мартыненко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым штрафам за нарушение ПДД - неделя: чаще всего водители попадались на превышении скорости, неиспользовании ремней безопасности и пьянстве

Он добавил, что в 2021 году на дорогах Украины хотят дополнительно установить 200 камер автофиксации нарушений ПДД.

"Кроме камер, у нас работают полицейские отряды, которые используют радары TruCAM. С недавнего времени количество участков, где измеряют скорость с помощью TruCAM, увеличилось еще на 60", - отметил советник главы МВД.

Напомним, 17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь за вождение в нетрезвом виде придется заплатить от 17 тыс. грн, за превышение скорости - до 1700 грн.

Также читайте: С 6 апреля будущие водители будут сдавать теорию по новым экзаменационным билетам, - МВД

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Топ комментарии
+37
засады в кустах вышли на новый уровень
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30.03.2021 15:47
+22
Все демократичные американские новшества типа типа не ховаться в кустах, ездить с включенными синими огнями, не приставать к людям без причин в прошлом. Осталось только полицию переименовать обратно в ДАІ
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30.03.2021 15:52
+18
ну вот гаи возвращается - зебилы довольны
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30.03.2021 15:54
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засады в кустах вышли на новый уровень
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30.03.2021 15:47 Ответить
А ями на дорогах ці машини будуть фіксувати і автоматично виписувати приписи Укравтодору?
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30.03.2021 18:55 Ответить
а че плохого в засадах ? не нарушай пдд - и спи спокойно
каждый день в новостях страшные дтп , как их пресекать ? расскажи если знаешь
ни гвоздя ни жезла , соблюдайте пдд , и все будет Ок
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30.03.2021 19:11 Ответить
ты сам то ездишь не нарушая ни разу пдд, или ты теоретик ) а если тебя за каждое формальное нарушение штрафовать - взвоешь...
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30.03.2021 19:15 Ответить
Оно на маршрутках передвигается
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30.03.2021 19:24 Ответить
Вадим , я практик , и не без греха , но тактику засад и камер поддерживаю ( как по другому с бычьем боротся ) , и возможно от них ( засад и камер ) мне прилетит
у панов ( кто бывал ) все четко , нарушил - плати , и все платят , и боятся нарушать , зато приехав домой - море поколено
от себя добавлю , штрафы и наказания ( по адм и уголовке ) надо поднять хотя-бы в двое
крайнее , резонансное дтп с участием наших ( у панов ) , когда автобус с людьми разбили ,
у нас -бы дома водилам ничего-бы небыло ( поселение не в счет ) , а у панов закроют по полной , и правельно сделают
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30.03.2021 20:06 Ответить
Плохо то, что не ясно, соответствует ли камера требованиям, опломбированы ли она, как давно ее калибровали...
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30.03.2021 20:31 Ответить
Автомобілі фантоми....... Пити менше потрібно і не буде ніяких фантомів автомобілів, стовпів чи дерев фантомів.
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30.03.2021 15:49 Ответить
Давно пора. На дорогах война какая-то.
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30.03.2021 15:49 Ответить
Опять гражданская? Сиди дома,если ссыкотно.
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30.03.2021 15:55 Ответить
Само наличие камер способствуют снижению правонарушений. А наличие скрытых будет способствовать набиванию бюджета, но не сохранению жизней.
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30.03.2021 20:34 Ответить
Безумный Макс: Бэк ту Юкрейн...
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30.03.2021 15:50 Ответить
...ждем ноу-хау от посудомоя Антонины
На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко - Цензор.НЕТ 4565
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30.03.2021 15:51 Ответить
Все демократичные американские новшества типа типа не ховаться в кустах, ездить с включенными синими огнями, не приставать к людям без причин в прошлом. Осталось только полицию переименовать обратно в ДАІ
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30.03.2021 15:52 Ответить
согласен - все шо стало при Порохе - ,полиции нет денег платить с бюджета - вот и посылают на вольные хлеба
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30.03.2021 15:55 Ответить
Та фіг там. Платять і з бюджету. Це їм типу законно підкалимити.
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30.03.2021 16:00 Ответить
Реформу проводила Эка Згуладзе под чутким руководством вашингтонского обкома. Вся "заслуга" твоего сывочолого только в том, что он вместе с аваковым, пользуясь пропихнутыми поправками в закон про люстрации, возвращал в полицию высокопоставленную мусорню Януковича, полностью исказив суть реформы
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30.03.2021 16:01 Ответить
а Эка при ком реформу делала? не при Пети ,при нем, меня всегда удивляет зебильное - если шо то плохое - то делал Порох лично, если хорошее то кто то но не он - вам бы определиться - а по факту все при нем )))
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30.03.2021 16:06 Ответить
дебіл, януковське мусарьйо почало повертатися завдяки зєлє і його поплічникам
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30.03.2021 16:19 Ответить
Щe трeба кожну міну прапорцeм відмічати, бо ворог можe підірватися. А кожeн шпигун має носити значок затвeрджeного зразка з прапором дeржави.
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30.03.2021 17:39 Ответить
как вы вообще в яблочко
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30.03.2021 18:48 Ответить
ну вот гаи возвращается - зебилы довольны
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30.03.2021 15:54 Ответить
авакяна хто призначав?
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30.03.2021 17:53 Ответить
Тут по городу летают и полиция ничего не делает, паркуются как дебилы а менты просто проезжают мимо. Теперь автомобили фантомы, лол, это смешно
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30.03.2021 16:01 Ответить
В Германии такое на автобанах практикуется уже вечность, а то лоси и олени думают, что они невидимые
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30.03.2021 16:01 Ответить
Навіщо нам фантоми якщо жодного автобану?
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30.03.2021 16:07 Ответить
І на поганих дорогах, і на малeньких тeж досі трапляються порушники правил дорожнього руху.
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30.03.2021 17:29 Ответить
Так от звідки у нас корупція відсутність правосуддя хабарництво і путін напав.От воно де зло.Головне ввімкнути світло, пристебнутись поцілувати мусора у дупу і сплатити штраф.І все зразу наладиться.
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30.03.2021 17:40 Ответить
фантомасы Авакова
На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко - Цензор.НЕТ 6818
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30.03.2021 16:05 Ответить
Фантоми треба встановлювати у судах прокуратурах мусарнях у раді,там де корупція а не на дорозі.
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30.03.2021 16:06 Ответить
А чому на дорозі нe трeба? Аджe правила дорожнього руху порушують самe на дорогах, а нe в кабінeтах.
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30.03.2021 17:33 Ответить
У кабінеті працюєш і не порушуєш? Брешеш хабарник.
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30.03.2021 17:43 Ответить
А если автомобили-"фантомы", как вы говорите будут нарушать, то кто их штрафовать будет, колеги по-цеху, а?
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30.03.2021 16:08 Ответить
Включат проблесковые маячки спрятанные под решеткой радиатора и смогут отступать от ПДР
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30.03.2021 16:21 Ответить
плюс если даже скроются с места ДТП никто их никогда не найдёт, так как их номеров нет в базе МВД
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30.03.2021 18:45 Ответить
еще нужно штрафы ввести для тех кто моргает на дороге. нехрен предупреждать потенциальных нарушителей. это свинство и пережиток совка. нарушил-заплати. весь мир так живет.
вот не знаю, в европе моргают фарами?
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30.03.2021 16:17 Ответить
в Європі блимають фарами! ніхто ніде не любить мусарів
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30.03.2021 16:20 Ответить
Порушники і злочинці звісно не *******, було б дивно якби любили
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30.03.2021 16:22 Ответить
здебільшого люди, які йдуть працювати в мусарню - розумово відсталі!
це єдине місце де вони можуть реалізувати свої садиські задатки
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30.03.2021 16:26 Ответить
не обязательно, там половина (кум брат сват, жена любовница дочь) (судьи прокурора таможенника СБУшника или другого мусора). Почему? А потому что ничего делать не нужно, а деньги в виде ЗП капают + можно дополнительно зарабатывать открывая закрывая у.д.
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30.03.2021 18:43 Ответить
У меня за последние 15 лет ни единого штрафа. Вроде не нарушитель и не преступник а мусоров не люблю. Знаете почему? Потому что они сами нарушители и преступники и у последнего урки уважения к закону больше чем у мусора...
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30.03.2021 16:34 Ответить
Стас , ошибаешся , у урок и прочей гопоты законов нет никаких , кроме одного , закон - тайга
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30.03.2021 19:15 Ответить
ну и идиоты. тех кто моргает надо приравнять к тем кто стоит на шухере , или как там, во время преступления. а что? сейчас моргнул, помог нарушителю, через 1км этот чувак собьет ребенка. получается надо рвать эту псевдо взаимопомощь .
а вы убирите на пол года полицию с улиц совершенно. посмотрим что будет. не факт что вы самым сильным окажетесь на улице.
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30.03.2021 16:36 Ответить
наче нікуди мусаров не прибирали, а 5-річного Кіріла Тлявова застрелив не якийсь там міфічний водій, якому моргнули, а справжній бухий мусор!!
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30.03.2021 16:44 Ответить
жесть конечно.тут спорить не буду.
но идиоты есть в любой професии.
надо значит повышать им зарплату, повышать мотивацию, короче делать так что бы эта работа была престижной, высокооплачиваемой. чтобы ее ценили те кто надел форму. и в нерабочее время так же.
конечно идиотизм бухать и стрелять. тут нет слов.
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30.03.2021 16:51 Ответить
ну то що, хто більша загроза вигаданний тобою водій чи мусара, які плюють на Закон?!
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30.03.2021 16:55 Ответить
зарплаты у них немаленькие, но полицаям сколько не плати, всё равно взятки брать будут. А знаете почему? нет нетерпимости к коррупции внутри системы
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30.03.2021 18:39 Ответить
Виталий , не ври , если не знаешь , у патрулей зарплаты чуть ниже средней ( по нашему региону ) , на биржах труда ( везде ) призывы идти в патруль , но людей не хватает
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30.03.2021 19:20 Ответить
хорошо, не буду, но зепешку хоть водкой, бытовой техникой блин не помню чем еще, уже не дают? только живыми деньгами
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30.03.2021 20:01 Ответить
наче нікуди мусарів не прибирали, а два мусара - сергій суліма та микола кузів згвалтували 35-річну жінку-свідка!!
ще раз, якщо ти дебіл і не розумієшь з першого разу - не міфічний водій, якому моргнули згвалтував ту жінку, а 2 мусара
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30.03.2021 16:47 Ответить
На дорогах з'являться автомобілі-фантоми, які фіксуватимуть порушення ПДР, - радник глави МВС Мартиненко - Цензор.НЕТ 8536
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30.03.2021 16:44 Ответить
Знов гайці по кущах сидітимуть...
Все повертається у совок, бо совок сидить на президентському табуреті...
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30.03.2021 17:09 Ответить
Взагалі-то питання підвищення штрафів та розширення повноважень поліції треба виносити на референдум. Де Аваков отримає ОСЬ ТАКИЙ БОЛТ
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30.03.2021 18:37 Ответить
Больше всего разворовывают бюджет чиновники а камеры гражданам )) А может мы в каждом кабинете чиновника по камере установим чтоб было видно что наемные работники украинского народа делают на работе!?
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30.03.2021 17:12 Ответить
Хоч камери, хоч фантоми, а все одно поліцаї - це ментально ті, хто готовий за усним наказом будь-якого прохіндея - Захарченка або Авакова - репресувати хоч за "три колоски", хоч за "чотири покришки".
І це нововведення буде таким само вибірковим, як і усі інші акти.
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30.03.2021 17:27 Ответить
У мене альтернативна пропозиція - Авакова звільнити, ДАЇ патрульної поліції - розігнати з вовчим білетом. Зарплату платити поліцейським тільки за розкриття злочинів, а не за те, скільки грошей вигребуть з водіїв
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30.03.2021 18:35 Ответить
Сомневаюсь, что в нашей стране такое возможно! Они не могут сделать нормальный общественный транспорт, а тут еще растраты на такое авто
Хотя если с другой стороны, они будут собирать себе штрафы в карман...тогда возможно.
Ну тогда советую взять , хоть на бензине сэкономите !
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06.04.2021 11:52 Ответить
 
 