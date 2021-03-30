На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко

В Украине появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в потоке.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в таких автомобилях будут ездить полицейские, но они не будут брендированы.

"У нас будут использоваться автомобили-фантомы - это автомобили, в которых есть специальное оборудование, которое в автоматическом режиме фиксирует нарушение правил дорожного движения. Они не брендированы, полицейские будут ехать в них в общем потоке транспортных средств и в автоматическом режиме выявлять нарушения", - рассказал Мартыненко.

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Он добавил, что в 2021 году на дорогах Украины хотят дополнительно установить 200 камер автофиксации нарушений ПДД.

"Кроме камер, у нас работают полицейские отряды, которые используют радары TruCAM. С недавнего времени количество участков, где измеряют скорость с помощью TruCAM, увеличилось еще на 60", - отметил советник главы МВД.

Напомним, 17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь за вождение в нетрезвом виде придется заплатить от 17 тыс. грн, за превышение скорости - до 1700 грн.

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