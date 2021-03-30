На дорогах появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения ПДД, - советник главы МВД Мартыненко
В Украине появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в потоке.
Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в таких автомобилях будут ездить полицейские, но они не будут брендированы.
"У нас будут использоваться автомобили-фантомы - это автомобили, в которых есть специальное оборудование, которое в автоматическом режиме фиксирует нарушение правил дорожного движения. Они не брендированы, полицейские будут ехать в них в общем потоке транспортных средств и в автоматическом режиме выявлять нарушения", - рассказал Мартыненко.
Он добавил, что в 2021 году на дорогах Украины хотят дополнительно установить 200 камер автофиксации нарушений ПДД.
"Кроме камер, у нас работают полицейские отряды, которые используют радары TruCAM. С недавнего времени количество участков, где измеряют скорость с помощью TruCAM, увеличилось еще на 60", - отметил советник главы МВД.
Напомним, 17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД. Теперь за вождение в нетрезвом виде придется заплатить от 17 тыс. грн, за превышение скорости - до 1700 грн.
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каждый день в новостях страшные дтп , как их пресекать ? расскажи если знаешь
ни гвоздя ни жезла , соблюдайте пдд , и все будет Ок
у панов ( кто бывал ) все четко , нарушил - плати , и все платят , и боятся нарушать , зато приехав домой - море поколено
от себя добавлю , штрафы и наказания ( по адм и уголовке ) надо поднять хотя-бы в двое
крайнее , резонансное дтп с участием наших ( у панов ) , когда автобус с людьми разбили ,
у нас -бы дома водилам ничего-бы небыло ( поселение не в счет ) , а у панов закроют по полной , и правельно сделают
вот не знаю, в европе моргают фарами?
це єдине місце де вони можуть реалізувати свої садиські задатки
а вы убирите на пол года полицию с улиц совершенно. посмотрим что будет. не факт что вы самым сильным окажетесь на улице.
но идиоты есть в любой професии.
надо значит повышать им зарплату, повышать мотивацию, короче делать так что бы эта работа была престижной, высокооплачиваемой. чтобы ее ценили те кто надел форму. и в нерабочее время так же.
конечно идиотизм бухать и стрелять. тут нет слов.
ще раз, якщо ти дебіл і не розумієшь з першого разу - не міфічний водій, якому моргнули згвалтував ту жінку, а 2 мусара
Все повертається у совок, бо совок сидить на президентському табуреті...
І це нововведення буде таким само вибірковим, як і усі інші акти.
Хотя если с другой стороны, они будут собирать себе штрафы в карман...тогда возможно.
Ну тогда советую взять , хоть на бензине сэкономите !