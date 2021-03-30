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Новости Агрессия России против Украины
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Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного обстрела группы разминирования снайперами террористов, - Хомчак

Четверо украинских военных погибли в результате циничного обстрела 26 марта снайперами группы разминирования 143-го Объединенного учебно-тренировочного центра из состава Объединенных сил в районе населенного пункта Шумы на Донбассе.

Как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.

"Группа разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруско, старшего солдата Гищука совместно с начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барнычем проводила осмотр местности на предмет наличия мин и разминирования их от противопехотных мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками", - сказал Хомчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ наращивает войска вблизи границы Украины. ВСУ готовы к эскалации со стороны врага, - Хомчак

По его словам, во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барныч, командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня, получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

Он отметил, что в результате обстрела старшина Бруско получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранения средней сложности.

"Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения", - сказал главнокомандующий.

Он подчеркнул, что командование неоднократно принимало меры по прекращению огня со стороны противника определенным механизмом взаимодействия между совместным центром координации и контроля и ОБСЕ, и приняло решение открыть огонь в ответ.

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"После открытия огня в ответ противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненным и эвакуировать погибших", - рассказал Хомчак.

Он заявил, что особым цинизмом действий подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих Объединенных сил из объекта критической инфраструктуры - водонасосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на территорию, подконтрольную правительству Украины.

"Противник пытался спровоцировать наши войска вести огонь в ответ по насосной станции для причинения гуманитарной катастрофы в районе городов Торецк, Горловка, Пивденное", - отметил Хомчак.

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Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного обстрела группы разминирования снайперами террористов, - Хомчак 01

Фото - фейсбук Юрия Мысягина
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Топ комментарии
+47
от навіщо посилати групу на розмінування якщо вона могла стати здобиччю снайперів і при цьому немає можливості її прикрити?
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30.03.2021 15:49
+43
а нельзя назвать фамилию дыбила,отозвавшего контрснайперские группы с передовой?
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30.03.2021 16:00
+41
надо так:

Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного приказа главнокомандующего просто перестать стрелять...
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30.03.2021 15:52
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от навіщо посилати групу на розмінування якщо вона могла стати здобиччю снайперів і при цьому немає можливості її прикрити?
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30.03.2021 15:49 Ответить
а кто их туда послал не зачисти предварительно снайперов
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30.03.2021 15:49 Ответить
Как же ш? Там же не война, там "конфликт", бл..ь.
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30.03.2021 16:05 Ответить
Хомчак и зеленский
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30.03.2021 21:55 Ответить
хомяк в своем репертуаре...
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30.03.2021 15:50 Ответить
надо так:

Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного приказа главнокомандующего просто перестать стрелять...
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30.03.2021 15:52 Ответить
"Циничного" блеа. А до этого момента кацапская армия была иконой праведности?
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30.03.2021 15:51 Ответить
А какой вумный послал их в этих условиях разминировать, А пусть он едет к родственникам и посмотрит им в глаза. Такое же сучище как и клоун.
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30.03.2021 15:55 Ответить
А послал тот кто хотел как при совке выслужится и показатели дать
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31.03.2021 09:00 Ответить
Отправили на смерть специально. Мины могли и подождать - о них знали. Кто дал команду выйти группе на открытую местность, должен быть расстрелян перед строем по решению полевого трибунала.
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30.03.2021 15:56 Ответить
бубочка?
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30.03.2021 15:59 Ответить
Именно он.
И чтобы на территории врага уже не существовало для наших понятия "объекта критической инфраструктуры". Стреляют с водонасосной? Снести с водонасосной. Стреляют с какого-то дома? Снести с домом. Завезли запрещенное на передовую, снести это оружие вместе с составом. И вокруг на 5 км.
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30.03.2021 16:17 Ответить
...такий стратегічний талант тратити на написання тупорилих коментів, вважаю нераціонально.
Військкомат, полігон, передова, командуй!
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30.03.2021 17:41 Ответить
Не взяли... Сказали, що дуже швидко виграю війну, а генерали палаци не встигнуть побудувати.
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30.03.2021 18:17 Ответить
...так і сказали?)) То ти і їм значить втуляв свою "всеперемагаючу доктрину"?
Ну брат... Тобі повезло, що взагалі тебе звідти відпустили. Могли б і направити в заклад з прикрученими до підлоги ніжками стільців і тумбочок. І у супроводі людей, які не посміхаються.
Стратег-везунчик!
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30.03.2021 18:52 Ответить
Не всі виявилися зедебілами.
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30.03.2021 19:41 Ответить
І при цьому відповідь повинна буди більш цинічною , "нас там не було".
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30.03.2021 19:25 Ответить
Израиль уничтожает не только террористов, но и сносит их дома. И родственники террористов могут громко вопить и трясти над собой малолетними детьми, но возмездие всё равно свершится.
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30.03.2021 19:45 Ответить
а нельзя назвать фамилию дыбила,отозвавшего контрснайперские группы с передовой?
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30.03.2021 16:00 Ответить
Зеленский
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30.03.2021 16:04 Ответить
Убивают от безнаказанности.Если бы были надлежащие ответы от нашей артиллерии, никто бы не рисковал стрелять зная что в ответ будет уничтожающий удар.
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30.03.2021 16:00 Ответить
Какая бездарь руководит ВС, 7 лет войны, послали минеров без прикрытия, но главное убили одного, другого, послали вытаскивать их, убили еще двоих и только тогда дали команду на открытия огня в ответ и это с чистой совестью на ВР докладывает болван Хомяк и ему такие же аплодируют.
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30.03.2021 16:01 Ответить
а розміновувати їх послав зе-ублюдок? я правильно розумію? бо воно хоче "міра"?
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30.03.2021 16:02 Ответить
...еге ж. Ти "правильно розумієш". Зе подзвонив на мабілу і послав розміновувати. Як у вас, вузьколобих все просто та ясно. Навіщо користуватись мозком, якщо вистачає вказівки лити лайно за будь-якої нагоди.
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30.03.2021 17:37 Ответить
На вас ще потрібно щось лити? ви вже зі своєю недолугою бубочкою давно по вуха в лайні.
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31.03.2021 03:28 Ответить
...типова помилка поросябота! Бубочка геть не мій! Але у двовимірному світі порохоферми, все виглядає виключно плоско. Ти або поросябот, або, відповідно, зе-прихильник! Місцевий божевільний Ваня Суліма, іноді навертає вас, дякул, на підозру, що ще щось десь існує, окрім системи По-Зе, але не надовго.
Скажу по секрету(хоч ти і не повіриш) - існують люди, які РЕАЛЬНО і АДЕКВАТНО дивляться на світ і, зокрема, на події що відбуваються в Україні. У всьому їх різнобарв'ї... І це НЕ порохоботи! Не сумуй, Мася
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31.03.2021 11:25 Ответить
Чому не проводиться ніяке справжнє розслідування по таких епізодах?!
А то спочатку читаєш:"..
"Могу подтвердить, что у населённого пункта Шумы в Донецкой области, предварительно, в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований так называемых "ДНР" погибли четверо наших военнослужащих Вооружённых сил Украины", - сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович информационному агентству "Интерфакс-Украина".
Он также добавил, что в результате обстрелов было ранено ещё двое украинских военнослужащих. Обстрелы велись предположительно из миномётов 82-го калибра."

А потім пишуть про обстріл снайперами. І такі розбіжності викликають багато питань. Тим паче що російські ЗМІ взагалі пишуть про підрив на міні....
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30.03.2021 16:02 Ответить
Что в очередной раз доказывает что Зеленский преступник и должен сидеть у параши за отвод контрснайперских групп с линии разграничения
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30.03.2021 16:03 Ответить
100% солидарен!
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30.03.2021 20:50 Ответить
А рассказывали про минометный обстрел. Почему они все время врут?
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30.03.2021 16:03 Ответить
...потому что соблюдают основы государственной квартальной политики
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30.03.2021 16:11 Ответить
Война - путь обмана. Сунь Цзы.
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30.03.2021 16:17 Ответить
Шляпа на шляпе в ожидании очередной шляпы.. жаль что это стоит жизни наших пацанов.
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30.03.2021 16:09 Ответить
Який під@р відправив групу без прикриття?!
Який під@р вітдав наказ прибрати антиснайперські групи?!!!
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30.03.2021 16:11 Ответить
Зеленський.
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30.03.2021 16:18 Ответить
как они заявляют что готовы отразить агрессию, если защитить от снайперов не могут
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30.03.2021 16:11 Ответить
хотел бы я знать имя той падали которая из убила, на его же винтовку бы и посадил
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30.03.2021 16:12 Ответить
...начальник инженерной службы - старший солдат!!!???...это ж майорская должность???...
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30.03.2021 16:13 Ответить
Тому, що Барнич Сергій (знав його сосбисто, не один рік з ним працював в одному цеху) був дуже освідченим, розумним, професійним, підкованим як теоретично так і практично... він був майстром в енерослужбі. По електриці дав би фору любому начальнику, в тому числі у своїй справі, любому майору чи полковнику.
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30.03.2021 16:44 Ответить
...мне кажется , что этого мало...нет , я просто уверен...ибо прослужил пару лет в АТО командиром ГИЗ(а) 54 ОМБр ...это сапёрный батальон...и меня никто ни разу не смог заставить предпринять хоть что-нибудь , что несёт опасность личному составу бригады...и ни одного погибшего в моём батальоне...почему???...потому что я офицер и мог послать любого другого офицера в отличии от старшего солдата...я не думаю чтобы Вы разрешили хорошему человеку и отличному энергетику прооперировать своих близких...профессионализм - это не просто знания и хорошие моральные качества - это в первую очередь ответственность...
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31.03.2021 20:02 Ответить
...почему не было дымов с собой???...
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30.03.2021 16:14 Ответить
Вроде ПОМ -2 через некоторое время сами ликвидируются.
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30.03.2021 16:26 Ответить
Зачем ты в этой теме, *****?
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30.03.2021 17:33 Ответить
Стреляли в спины с насосной станции, отсюда вопрос-эта насосная станция находится у нас в тылу? Отсюда второй вопрос-как вражеский снайпер очутился у нас в тылу?
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30.03.2021 16:33 Ответить
Хто цинічно вибирає між ганьбою і війною, той отримує і те і друге (с)
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30.03.2021 16:35 Ответить
Ватники тут писали что история с минометным обстрелом мутная. Но ни один патриот ни на секунду не усомнился в официальной версии - лапше на уши. Хотя это было очевидно.
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30.03.2021 16:42 Ответить
Теперь все верят что это был снайпер.
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30.03.2021 16:47 Ответить
...скажу Тебе больше...разговаривал с друзьями...снайпер был в пару сотен метров...на водонапорной башне...и было принято решение не расстрелять эту башню , чтобы не дать картинку росиии что укры оставили людей без воды...можешь себе это представить???...
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31.03.2021 20:08 Ответить
Зелемойский звичайна собі тварюка. І тварюки ті, які обрали чотиричі дезертира говнокомандуючим української армії. Бажаю подохнути 73% тварюк.
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30.03.2021 16:51 Ответить
Допоки не повісять зеленого дезертира порядку в армії не буде.
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30.03.2021 16:53 Ответить
Хто дав наказ відвести снайперські групи? Хто дав наказ прибути підкрепленню прямо під снайперський обстріл? Хто розшатав дисципліну і дух армії на передку? Так гавнокомандувач і цей начальник штабу. Прийде час і вони будуть відповідати за злочинні накази.
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30.03.2021 16:56 Ответить
Бубочку сейчас совсем другие проблемы волнуют...
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке Президента до 16 звеньев
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30.03.2021 16:56 Ответить
А що, шия вже затовста.
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30.03.2021 19:27 Ответить
Зєля вчергове прогнувсь перед пуйлом. Замість, щоб фінансувати Нептун. Може досить нам затуляти очі, що Зєлю треба геть? І дострокові?
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30.03.2021 17:03 Ответить
Что там вообще делала группа разминирования? Снаряды экономили?
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30.03.2021 17:04 Ответить
Были бы контрснайперские группы, то этого снайпера сепаров бы грохнули и все. Или снайперский огонь в ответ может повредить водонасосную станцию?
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30.03.2021 17:09 Ответить
Был даден жесткий ответ. Через 4 часа. Из калашей.
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30.03.2021 17:13 Ответить
Ця трагедія - прямий наслідок "миротворчої" політики Зєлі.
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30.03.2021 17:20 Ответить
Скиглення, або політична байдужість, вбиває. Рятує громадянська активність.
Зєлю геть. Дострокові. Досить наших хлопців тримати мішенями в тирі для росіян. Досить відпускати вагнерівців, садити добровольців, заводити в Раду українофобів.
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30.03.2021 18:18 Ответить
...ти хоча б знаків окличних натицькав. Коли патякаєш гаслами - давай або "капсом", або "НАВІТЬ ТАКО!". Бо виглядають твої "заклики", саме, як скиглення із закутку.
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30.03.2021 19:20 Ответить
"... начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барнычем..."?

оце так соціальний ліфт у Героя стався свого часу
вічна пам"ять
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30.03.2021 18:27 Ответить
а что по вашему они должны были позвонить и попросить повернутся ? пхаха...Это война Хомчак.

А чем в это время занимались наши контрснайперские группы? Ах да, совсем забыл, Зеленский же распорядился убрать их оттуда.
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30.03.2021 20:49 Ответить
А БЛАЗЕНЬ УЖЕ БОЇТЬСЯ СКАЗАТИ НАВІТЬ " та сторона " і ні разу не назвав ворога ворогом .
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30.03.2021 21:02 Ответить
Я так понимаю убивали наших, при этом попивали воду насосной станции! и те кто посылал ублюдков также пользуются и будут пользоваться этим важным объектом!
Цена жизни наших патриотов и "цена" водонапорной башни , снести ее на хер
вместе с подонками. в следующий раз не полезут и та территория будет знать,
чем закончится любая попытка покушения на жизнь наших побратимов!
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30.03.2021 22:11 Ответить
Запрета стрелять в ответ не было и нет. Это всё подкацапники брешут.
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31.03.2021 03:25 Ответить
не гавно ли в погонах - хомчак послало людей на убой ?
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31.03.2021 08:46 Ответить
Пытались бл@дь спровоцировать? Так пусти туда спецуру и зачисти ...обьекты критической инфраструктуры бл..
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31.03.2021 09:51 Ответить
Ну ему и под Иловайском было плевать на солдат. Он их бросил на прорыв по коридору а сам уехал в хвост колонны, бросил там авто с ранеными и журналистами.. А через сутки спокойно вышел через другие позиции россиянцев, на новом авто.
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31.03.2021 09:53 Ответить
 
 