Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного обстрела группы разминирования снайперами террористов, - Хомчак
Четверо украинских военных погибли в результате циничного обстрела 26 марта снайперами группы разминирования 143-го Объединенного учебно-тренировочного центра из состава Объединенных сил в районе населенного пункта Шумы на Донбассе.
Как информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак, выступая на внеочередном заседании Верховной Рады во вторник.
"Группа разминирования подполковника Коваля в составе старшины Бруско, старшего солдата Гищука совместно с начальником инженерной службы бригады старшим солдатом Барнычем проводила осмотр местности на предмет наличия мин и разминирования их от противопехотных мин ПОМ-2, которые накануне были дистанционно установлены российскими оккупационными войсками", - сказал Хомчак.
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По его словам, во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барныч, командир группы подполковник Коваль, оказывая ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня, получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.
Он отметил, что в результате обстрела старшина Бруско получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гищук - ранения средней сложности.
"Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные пулевые ранения", - сказал главнокомандующий.
Он подчеркнул, что командование неоднократно принимало меры по прекращению огня со стороны противника определенным механизмом взаимодействия между совместным центром координации и контроля и ОБСЕ, и приняло решение открыть огонь в ответ.
"После открытия огня в ответ противник прекратил обстрелы, что позволило оказать помощь раненным и эвакуировать погибших", - рассказал Хомчак.
Он заявил, что особым цинизмом действий подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военнослужащих Объединенных сил из объекта критической инфраструктуры - водонасосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на территорию, подконтрольную правительству Украины.
"Противник пытался спровоцировать наши войска вести огонь в ответ по насосной станции для причинения гуманитарной катастрофы в районе городов Торецк, Горловка, Пивденное", - отметил Хомчак.
Фото - фейсбук Юрия Мысягина
Пожалуйста, подождите...
Четверо украинских военных погибли под Шумами из-за циничного приказа главнокомандующего просто перестать стрелять...
И чтобы на территории врага уже не существовало для наших понятия "объекта критической инфраструктуры". Стреляют с водонасосной? Снести с водонасосной. Стреляют с какого-то дома? Снести с домом. Завезли запрещенное на передовую, снести это оружие вместе с составом. И вокруг на 5 км.
Військкомат, полігон, передова, командуй!
Ну брат... Тобі повезло, що взагалі тебе звідти відпустили. Могли б і направити в заклад з прикрученими до підлоги ніжками стільців і тумбочок. І у супроводі людей, які не посміхаються.
Стратег-везунчик!
Скажу по секрету(хоч ти і не повіриш) - існують люди, які РЕАЛЬНО і АДЕКВАТНО дивляться на світ і, зокрема, на події що відбуваються в Україні. У всьому їх різнобарв'ї... І це НЕ порохоботи! Не сумуй, Мася
А то спочатку читаєш:"..
"Могу подтвердить, что у населённого пункта Шумы в Донецкой области, предварительно, в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований так называемых "ДНР" погибли четверо наших военнослужащих Вооружённых сил Украины", - сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович информационному агентству "Интерфакс-Украина".
Он также добавил, что в результате обстрелов было ранено ещё двое украинских военнослужащих. Обстрелы велись предположительно из миномётов 82-го калибра."
А потім пишуть про обстріл снайперами. І такі розбіжності викликають багато питань. Тим паче що російські ЗМІ взагалі пишуть про підрив на міні....
Який під@р вітдав наказ прибрати антиснайперські групи?!!!
https://ukranews.com/news/765928-tsep-na-znake-prezidenta-zelenskij-udlinil-na-4-zvena Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке Президента до 16 звеньев
Зєлю геть. Дострокові. Досить наших хлопців тримати мішенями в тирі для росіян. Досить відпускати вагнерівців, садити добровольців, заводити в Раду українофобів.
оце так соціальний ліфт у Героя стався свого часу
вічна пам"ять
А чем в это время занимались наши контрснайперские группы? Ах да, совсем забыл, Зеленский же распорядился убрать их оттуда.
Цена жизни наших патриотов и "цена" водонапорной башни , снести ее на хер
вместе с подонками. в следующий раз не полезут и та территория будет знать,
чем закончится любая попытка покушения на жизнь наших побратимов!