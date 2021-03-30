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МВФ (3281) Марченко Сергей (297)

Марченко о переговорах с МВФ: Дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электричества

Марченко о переговорах с МВФ: Дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электричества

Украина сегодня работает над формулированием будущих обязательств перед МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы в активной стадии, серьезно продвинулись. В фискальной части нет проблемных вопросов. Остаются дискуссионными вопросы антикоррупционной политики, в частности антикоррупционной инфраструктуры Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возобновление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, также вопрос стоит по судебной реформе и идет активное обсуждение по рынку газа и электрики", - рассказал глава Минфина.

"На сегодня мы фактически работаем над формулированием наших будущих обязательств", - добавил Марченко.

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Топ комментарии
+6
- дайте денег.
- у вас большая коррупция, например татарофф...
- ну всё, МВФ опять обкакался.
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30.03.2021 15:57
+4
Марченко о переговорах с МВФ: Дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электрики - Цензор.НЕТ 1090
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30.03.2021 15:52
+4
та посилайте їх у сраку та продовжуйте красти!
як у кіні!
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30.03.2021 15:55
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то есть все вопросы...
зелибобы все провалили
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30.03.2021 15:51 Ответить
написал бы просто: хотим воровать на газе и электрике и вообще...
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30.03.2021 15:52 Ответить
Марченко о переговорах с МВФ: Дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электрики - Цензор.НЕТ 1090
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30.03.2021 15:52 Ответить
я уж подумал сожительница медведчукчи...мож и имя указывать в заглавии?
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30.03.2021 15:54 Ответить
та посилайте їх у сраку та продовжуйте красти!
як у кіні!
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30.03.2021 15:55 Ответить
- дайте денег.
- у вас большая коррупция, например татарофф...
- ну всё, МВФ опять обкакался.
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30.03.2021 15:57 Ответить
Ні, не бреши, Марченко! В першу чергу у вас з МВФ йде дискусія стосовно того, як довго власне ЗЕ-клован і ви ЗЕ-дебіли протримаєтесь у владі на Банковій...
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30.03.2021 15:57 Ответить
Воровать или не воровать. Это вопрос-вопросов, ставящее ворюг в тупик. А еще аудит фонда вируса. Тоже не добавляет ворюгам настроение. В общем, деньги не при этой власти.
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30.03.2021 15:57 Ответить
Неподъёмные обязательства для вороватой и некомпетентной власти.
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30.03.2021 16:13 Ответить
Переговоры Слуг Народа с МВФ уже очень давно описал баснописец Крылов в басне про лебедя, рака и щуку.
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30.03.2021 16:17 Ответить
"Бубочка", а что, если разменную монету из пластика штамповать?
Это может сработать.
Ведь казна пуста, лохторат МОНЕТЫ СКЛАДИРУЕТ от большой "уверенности" в завтрашнем дне.
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30.03.2021 16:18 Ответить
абсолютно все наши власти выступают против антикоррупционных законов , при порохе довели до абсолюта ( он сам лично выступал против , на цензоре было видео )
зеленые тож пока никого не закрыли
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30.03.2021 19:05 Ответить
Тада.
- Разворовывание ковидного фонда.
- Уничтожение независимости НБУ.
- уничтожение дела по Привату.
- Попытки уничтожения НАБУ.
- Полное игнорирование ЗЕ предыдущих договоренностей.
Это все МВФ конечно же не волнует.

Вот только достаточно почитать, что писал и пишет МВФ, а не ЗЕлупарии, как становится ясно, что повестка дня МВФ насчет Украины куда серьезнее.
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30.03.2021 19:28 Ответить
Марченко забыл сказать, что МВФ ТРЕБУЕТ обещанный зебилами НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ КОВИДНОГО ФОНДА!
А зебил против---денег не будет!
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31.03.2021 00:05 Ответить
Ну может быть некоторые шаги для очистки рынка сейчас и делаются. Вот я сейчас к примеру активно изучаю рынок электроэнергии на УЭБ https://www.ueex.com.ua/presscenter/news/tsina-**************-na-***-dzherela-danih-ta-ostanni-tendentsi/ там вроде как можно вкладывать, зарабатывать и одновременно способствовать формированию рыночных цен на электроэнергию. Посмотрите, там вся информация на виду в принципе то.
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24.05.2021 15:37 Ответить
 
 