Марченко о переговорах с МВФ: Дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электричества
Украина сегодня работает над формулированием будущих обязательств перед МВФ.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.
"Мы в активной стадии, серьезно продвинулись. В фискальной части нет проблемных вопросов. Остаются дискуссионными вопросы антикоррупционной политики, в частности антикоррупционной инфраструктуры Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возобновление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, также вопрос стоит по судебной реформе и идет активное обсуждение по рынку газа и электрики", - рассказал глава Минфина.
"На сегодня мы фактически работаем над формулированием наших будущих обязательств", - добавил Марченко.
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зелибобы все провалили
як у кіні!
- у вас большая коррупция, например татарофф...
- ну всё, МВФ опять обкакался.
Это может сработать.
Ведь казна пуста, лохторат МОНЕТЫ СКЛАДИРУЕТ от большой "уверенности" в завтрашнем дне.
зеленые тож пока никого не закрыли
- Разворовывание ковидного фонда.
- Уничтожение независимости НБУ.
- уничтожение дела по Привату.
- Попытки уничтожения НАБУ.
- Полное игнорирование ЗЕ предыдущих договоренностей.
Это все МВФ конечно же не волнует.
Вот только достаточно почитать, что писал и пишет МВФ, а не ЗЕлупарии, как становится ясно, что повестка дня МВФ насчет Украины куда серьезнее.
А зебил против---денег не будет!