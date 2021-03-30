Марченко о переговорах с МВФ: Дискуссионными остаются вопросы антикоррупционной политики, судебной реформы, рынка газа и электричества

Украина сегодня работает над формулированием будущих обязательств перед МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Мы в активной стадии, серьезно продвинулись. В фискальной части нет проблемных вопросов. Остаются дискуссионными вопросы антикоррупционной политики, в частности антикоррупционной инфраструктуры Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, возобновление независимости Национального антикоррупционного бюро Украины, также вопрос стоит по судебной реформе и идет активное обсуждение по рынку газа и электрики", - рассказал глава Минфина.

"На сегодня мы фактически работаем над формулированием наших будущих обязательств", - добавил Марченко.

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