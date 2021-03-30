ОБСЕ нарушила минский формат и наделила статусом участников переговоров приглашенных из ОРДЛО российских граждан, - Гармаш

Модератор политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от ОБСЕ рассматривает представителей оккупационной власти на Донбассе как отдельную сторону переговоров. И этим нарушает трехсторонний формат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш

"Сегодня было уникальное заседание рабочей группы по политическим вопросам ТКГ. Первые пять часов переговоры шли в виде двухсторонних консультаций модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двухстороннем формате. Потом, примерно полчаса, была "неофициальная информационная встреча" официальных представителей делегаций. И только последние полчаса - проходило официальное заседание рабгруппы", - написал Гармаш.

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Он продолжил: "Главный итог - переговорный процесс не сорван. Хотя на сегодняшний день у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров. Никогда! Никогда мы не дадим возможности России обвинить нас в срыве процесса к которому привязаны санкции против РФ!"

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"И важный момент: и в двухсторонних консультациях с модератором, и в неофициальном совещании представителей делегаций принимали участие так называемые "представители ОРДЛО" с российскими паспортами.

То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашённых (кстати, до сегодняшнего дня непонятно - кем) из ОРДЛО российских граждан", - резюмировал Гармаш.

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