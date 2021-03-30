ОБСЕ нарушила минский формат и наделила статусом участников переговоров приглашенных из ОРДЛО российских граждан, - Гармаш
Модератор политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от ОБСЕ рассматривает представителей оккупационной власти на Донбассе как отдельную сторону переговоров. И этим нарушает трехсторонний формат.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш
"Сегодня было уникальное заседание рабочей группы по политическим вопросам ТКГ. Первые пять часов переговоры шли в виде двухсторонних консультаций модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двухстороннем формате. Потом, примерно полчаса, была "неофициальная информационная встреча" официальных представителей делегаций. И только последние полчаса - проходило официальное заседание рабгруппы", - написал Гармаш.
Он продолжил: "Главный итог - переговорный процесс не сорван. Хотя на сегодняшний день у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров. Никогда! Никогда мы не дадим возможности России обвинить нас в срыве процесса к которому привязаны санкции против РФ!"
"И важный момент: и в двухсторонних консультациях с модератором, и в неофициальном совещании представителей делегаций принимали участие так называемые "представители ОРДЛО" с российскими паспортами.
То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашённых (кстати, до сегодняшнего дня непонятно - кем) из ОРДЛО российских граждан", - резюмировал Гармаш.
Пожалуйста, подождите...
Я верю нашей власти, а не ОБСЕ. В отличие от тебя. Когда ты при Пеце почему-то вопела, что "ОБСЕ- слепцы" (или что-то в этом роде), а теперь они для тебя "вдруг" стали "носителями истины". Это ж как нужно ненавидеть свою страну, чтобы во вред ей упрекать "во лжи" её власть, а не лгунов, которые лгут не первый год?
хорошо, что веришь нашей власти, читайТЕ.
наверное это тоже заказуха на сайте президента. и то, как потом блеял дерьмак на всех каналах ТВ это было не с ним, а с его двойником.
нарушен формат - из переговоров не выйдем
терпилы зеленые, так им все что угодно навяжут
И только при Клоуне это ОБСЕ так тупо навязывает московский формат.
Жрі.Те, не обляпайтесь.
15.05.2020
На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы с 2017-2019 годы пятого президента Украины.
https://www.segodnya.ua/tags/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.html
Дырявое корыто.
И обсе у них уже на поводу.
Во первых, Рашка, привезя и включив в переговоры сепаратистов-террористов и наделив их своим гражданством - ПОДТВЕРЖДАЕТ, что является СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА!
Во вторых, ОБСЕ, пойдя на поводу у Рашки, ПРИЗНАЛОСЬ в своей НЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ и ЗАВИСИМОСТИ от стороны конфликта.
Таким образом, Минские Переговоры можно со 100% надежностью признать СОРВАННЫМИ Рашкой и подконтрольной ей ОБСЕ.
Украине можно громко и НА ВЕСЬ МИР ЗАЯВЛЯТЬ об этом!
Почему же тогда молчит Бубочка и его "Слуги"?
Ах, им не до этого - им ДВЕРЬ в охвисе менять срочно надо!
https://politics.segodnya.ua/politics/zelenskiy-snyal-sankcii-s-neskolkih-rossiyan-i-organizatorov-psevdovyborov-v-l-dnr-1443232.html Зеленский снял санкции с пособников боевиков - новости
На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы с 2017-2019 годы пятого президента Украины.
Усекли?
Нас **"ут, а мы крепчаем ? Так это вроде принцип жизни кацапов, а не украинцев