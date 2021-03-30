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переговоры (4781) Трехсторонняя контактная группа (842) Гармаш (134)

ОБСЕ нарушила минский формат и наделила статусом участников переговоров приглашенных из ОРДЛО российских граждан, - Гармаш

ОБСЕ нарушила минский формат и наделила статусом участников переговоров приглашенных из ОРДЛО российских граждан, - Гармаш

Модератор политической подгруппы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от ОБСЕ рассматривает представителей оккупационной власти на Донбассе как отдельную сторону переговоров. И этим нарушает трехсторонний формат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш

"Сегодня было уникальное заседание рабочей группы по политическим вопросам ТКГ. Первые пять часов переговоры шли в виде двухсторонних консультаций модератора от ОБСЕ с представителями сторон в двухстороннем формате. Потом, примерно полчаса, была "неофициальная информационная встреча" официальных представителей делегаций. И только последние полчаса - проходило официальное заседание рабгруппы", - написал Гармаш.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не будет вести работу в политической подгруппе ТКГ, пока там находится террористка Пирогова, - "слуга народа" Костин

Он продолжил: "Главный итог - переговорный процесс не сорван. Хотя на сегодняшний день у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров. Никогда! Никогда мы не дадим возможности России обвинить нас в срыве процесса к которому привязаны санкции против РФ!"

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"И важный момент: и в двухсторонних консультациях с модератором, и в неофициальном совещании представителей делегаций принимали участие так называемые "представители ОРДЛО" с российскими паспортами.

То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашённых (кстати, до сегодняшнего дня непонятно - кем) из ОРДЛО российских граждан", - резюмировал Гармаш.

Также читайте: Заседание ТКГ на уровне глав делегаций состоится 31 марта
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Топ комментарии
+28
Они думают, что у людей память как у одноклеточных. Их ввёл в преговорный процесс Ермак 11 марта прошлого года, подписав с ними Протокол о создании консультативной группы.
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30.03.2021 16:10
+16
Порох понапідписував, кажете?
Жрі.Те, не обляпайтесь.
15.05.2020
На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы с 2017-2019 годы пятого президента Украины.
https://www.segodnya.ua/tags/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.html

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30.03.2021 16:46
+15
Да они давно с ними бухают в одних генделиках ещё с начала войны. Есть куча фоток.
И только при Клоуне это ОБСЕ так тупо навязывает московский формат.
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30.03.2021 16:08
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Головне щоб був результат.....
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30.03.2021 16:04 Ответить
Який пана влаштує результат?😂🌷
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30.03.2021 16:10 Ответить
То ;Смицький;.
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30.03.2021 16:13 Ответить
Вибачаюсь-але вірно буде не смицький,а смітницький😀
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30.03.2021 16:14 Ответить
Очередное враньё.
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30.03.2021 16:05 Ответить
Где конкретно?
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30.03.2021 16:13 Ответить
В статье.
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30.03.2021 16:22 Ответить
Любишь "представителей ОРДЛО с расейскими паспортами"? Почему-то даже не удивлён.
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30.03.2021 17:08 Ответить
Еще один отыскался. Вас что, сегодня зеленая муха покусала? Вранье в статье, что это сделали в ОБСЕ.
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30.03.2021 18:31 Ответить
Это тебя покусал коричневый таракан. Причем очень давно.
Я верю нашей власти, а не ОБСЕ. В отличие от тебя. Когда ты при Пеце почему-то вопела, что "ОБСЕ- слепцы" (или что-то в этом роде), а теперь они для тебя "вдруг" стали "носителями истины". Это ж как нужно ненавидеть свою страну, чтобы во вред ей упрекать "во лжи" её власть, а не лгунов, которые лгут не первый год?
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30.03.2021 19:10 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/30485608.html

хорошо, что веришь нашей власти, читайТЕ.
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30.03.2021 19:18 Ответить
Зачем мне читать что-то под вопросительным знаком? Если аФтар сам не уверен в том, что пишет. Пусть разберется, определится, проанализирует, сделает выводы, а я на основании ФАКТОВ буду оценивать, на сколько эти выводы обоснованы или нет. В противном случае, этот поток сознания называется словами- "фейк", "вброс", "заказуха". Тем более, от "Радио Свобода".
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30.03.2021 22:29 Ответить
Скандал с подписью Ермака в протоколе не знает только тот, кто НЕ ХОЧЕТ этого знать, но так и быть...... для тех, кто в танке https://petition.president.gov.ua/petition/88960?fbclid=IwAR3QjuW9vYbUmoHEm-TdNTfgj7LBC73x8YKmVmcSrtbnF5FAsy7VlFy7v98
наверное это тоже заказуха на сайте президента. и то, как потом блеял дерьмак на всех каналах ТВ это было не с ним, а с его двойником.
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30.03.2021 22:44 Ответить
Что кто "блеял"? Что терров приглашали в ТКГ ещё со времен Потрошенки? Да, мне ПЛЕВАТЬ на эту мышиную возню, которая длится уже восьмой год и неизвестно когда закончится. Мне гораздо важнее, чтобы мертвечук со своими помойками не разрушал Украину изнутри, не принимал участие в "переговорах" со стороны Украины и не владел государственной трубой, дабы увеличивать свои капиталы, используемые на уничтожение нашей независимости. И ещё много всего прочего для меня важно- то, что при твоём Пете нам и не снилось.
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30.03.2021 22:57 Ответить
Мир зеленского все ближе
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30.03.2021 16:05 Ответить
...и шо, Люся Абдрыстович начнет истерично визжать на весь интернет?
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30.03.2021 16:07 Ответить
Спитайте його особисто-він тут під ніком Tierre.
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30.03.2021 16:38 Ответить
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30.03.2021 16:58 Ответить
стреляют - будем называть это перемирием
нарушен формат - из переговоров не выйдем
терпилы зеленые, так им все что угодно навяжут
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30.03.2021 16:07 Ответить
Они думают, что у людей память как у одноклеточных. Их ввёл в преговорный процесс Ермак 11 марта прошлого года, подписав с ними Протокол о создании консультативной группы.
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30.03.2021 16:10 Ответить
Их..ими.. Выкладывай протокол сюда.
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30.03.2021 16:15 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/30485608.html
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30.03.2021 16:20 Ответить
Так эта история была черт знает когда. Все давно забили на эту тему болт. А д'ерьмак заднюю включил. К чему этот вброс теперь? Взбодрить народ?
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30.03.2021 16:52 Ответить
Нет, напомнить, может хоть до кого-то дойдет откуда ноги растут у сегодняшней новости. Основание нахождения орлдошников - та самая подпись. А чтотам лепетал дерьмак не имеет никакого значения. Документ подписан.
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30.03.2021 19:24 Ответить
Вы придаёте подписям сильно большое значение.. начиная с Будапештского всё можно относить к условностям
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30.03.2021 22:42 Ответить
Все вопросы по Будапештскому меморандуму к Кучме. Это он постарался отдать больше, чем даже требовали. И кстати, я не зря выделила именно статус документа.
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30.03.2021 23:07 Ответить
Они все это уже подписали -теперь угощают зесрань очередной порцией мочи
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30.03.2021 16:11 Ответить
Они это делают уже почти два года.
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30.03.2021 16:23 Ответить
Невеличкий оффтоп: https://korrespondent.net/world/russia/4342879-v-podmoskove-muzhchyna-otstrelyvaetsia-ot-sylovykov В Масквабадє колишній мірний апалченєц зараз відстрілюється від поліцаїв-фошистів.
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30.03.2021 16:07 Ответить
Нехай Господь пошле йому побільше патронів.
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30.03.2021 19:16 Ответить
Здача України
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30.03.2021 16:07 Ответить
На вулиці був 2050 рік. Вже давно не існувало держави "Росєя", але соєві ідіоти настирливо продовжували здавати Україну кацапам з гвалтом: "України большє нєт!".
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30.03.2021 16:10 Ответить
Може шо по вагнерівцях скажеш?
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30.03.2021 16:12 Ответить
Да они давно с ними бухают в одних генделиках ещё с начала войны. Есть куча фоток.
И только при Клоуне это ОБСЕ так тупо навязывает московский формат.
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30.03.2021 16:08 Ответить
ПНХ звідси ********. совковий.
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30.03.2021 16:11 Ответить
Це ти вали, любитель портянки мертвечукової.
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30.03.2021 16:23 Ответить
До тебе хто звертався? Ти що за буй? ПНХ слідом.
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30.03.2021 16:26 Ответить
Со слабым характером держись корректно!
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30.03.2021 16:52 Ответить
Якщо це порада то не потребую.
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30.03.2021 16:54 Ответить
Потихоньку начинает вылезать то дерьмо ,которое зекретинв наподписывали -от этого и всеобщая зебильная истерика сегодня в раде
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30.03.2021 16:09 Ответить
Понапідписував сучий Потрох, а ці недоумки не бачать іншого виходу, як те потрохівське зрадницьке лайно виконувати. Оце правда.
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30.03.2021 16:33 Ответить
)))))кривда це,зебиле,кривда
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30.03.2021 16:39 Ответить
Порох понапідписував, кажете?
Жрі.Те, не обляпайтесь.
15.05.2020
На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы с 2017-2019 годы пятого президента Украины.
https://www.segodnya.ua/tags/%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.html

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30.03.2021 16:46 Ответить
Ну , и шо тут ? С 5 снял , на 3 ушлепков наложил ! Кого из них ОБСЕ ввело как переговорщиков ? Были названы конкретные фамилии ? Или просто , лишь бы высраться ?
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30.03.2021 18:59 Ответить
А может это то "дерьмо", шо Пеца в Минске понаподписывал? Не?
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30.03.2021 17:09 Ответить
А шо зебилью трудно почитать Минские соглашения?)
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30.03.2021 17:12 Ответить
Ну , и ? А там стоят подписи х ла , Меркель , Оланда , Пороха , и ещё 2 ублюдков , Плотвы и Захара ! Кто их туда ввёл ? Зеля ? Или « сывочолый гетьман»?
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30.03.2021 19:04 Ответить
Да гоните в шею этих посетителей борделей да ресторанов. Надоели уже. Слишком дорого обходятся. Сбу лучше бы вместо крышевания наркоторговцев занялось документированием деятельности говёных обсешников. Там "подвигов" за сутки с головой хватит.
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30.03.2021 16:10 Ответить
ОБСЕ нарушила минский формат и наделила статусом участников переговоров приглашенных из ОРДЛО российских граждан, - Гармаш - Цензор.НЕТ 6985
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30.03.2021 16:16 Ответить
Кто только этот Минский формат не нарушал.
Дырявое корыто.
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30.03.2021 16:12 Ответить
Переговоры можно вести с позиции Силы.Присутствие уродов просто игнорировать.Высмеивать.
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30.03.2021 16:14 Ответить
Вот они и ведут с позиции силы.
И обсе у них уже на поводу.
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30.03.2021 16:30 Ответить
тому що клован своїм бажанням "посмотреть в очко *****" дав таку можливість і *****, і обсє.
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30.03.2021 17:08 Ответить
Ну так это-же ЗАМЕЧАТЕЛЬНО:
Во первых, Рашка, привезя и включив в переговоры сепаратистов-террористов и наделив их своим гражданством - ПОДТВЕРЖДАЕТ, что является СТОРОНОЙ КОНФЛИКТА!
Во вторых, ОБСЕ, пойдя на поводу у Рашки, ПРИЗНАЛОСЬ в своей НЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ и ЗАВИСИМОСТИ от стороны конфликта.
Таким образом, Минские Переговоры можно со 100% надежностью признать СОРВАННЫМИ Рашкой и подконтрольной ей ОБСЕ.
Украине можно громко и НА ВЕСЬ МИР ЗАЯВЛЯТЬ об этом!
Почему же тогда молчит Бубочка и его "Слуги"?
Ах, им не до этого - им ДВЕРЬ в охвисе менять срочно надо!
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30.03.2021 16:21 Ответить
То накуя ви там сидите, питається? Може краще перестати красти і почати по-справжньому готуватись до війни, яка абсолютно неминуча?
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30.03.2021 16:32 Ответить
Це повинно дивувати? Кого? Зезідента чи фсбшників з ригами, якими він себе оточив?
https://politics.segodnya.ua/politics/zelenskiy-snyal-sankcii-s-neskolkih-rossiyan-i-organizatorov-psevdovyborov-v-l-dnr-1443232.html Зеленский снял санкции с пособников боевиков - новости

На решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" президент своим указом исключил из "черного списка" ряд людей, которые участвовали в организации незаконных "выборов" в т.н. "ЛНР" и "ДНР". Он внес изменения в предыдущие указы с 2017-2019 годы пятого президента Украины.
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30.03.2021 16:39 Ответить
Так вони ж не бесплатно. Рашисти забашляли
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30.03.2021 16:59 Ответить
То есть ОБСЕ так же провоцирует УКраину на срыв мИнска и отмену санкций, как и рашка... Но не надо спешить обвинять Европу в том, что она из-за санкций несёт убытки , защищая страну, которая в это время пилит гранты, бизнесит с рашкой... не повала дип отношений... не объявила войну войной... И что при этом меняющиеся на банковой ОПГ думают, что Европа вечно будет за них отбиваться пока они воруют ?
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30.03.2021 17:18 Ответить
"се усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров."
Усекли?
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30.03.2021 17:23 Ответить
Очень нужная Украине вещь - Трехсторонняя контактная группа (ТКГ)! Очень очень! Есть куда писать пустопорожние бесконечные ноты, когда наших воинов безнаказанно расстреливают. Вместо того, чтобы жестко уничтожать зарвавшуюся кацапню...
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30.03.2021 17:45 Ответить
А кто вас заставляет вести переговоры именно с российскими гражданами?Прост игнор во время их выступлений и ноль ответной реакции.
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30.03.2021 18:38 Ответить
А що тих "прєдставітєлєй" (щонайшвидчого їм представлення перед Богом) тільки вчора ввели в склад ТКГ?
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30.03.2021 19:21 Ответить
"Главный итог - переговорный процесс не сорван, все усилия российской стороны направлены на создание условий, когда у нас сдали бы нервы и мы первые вышли из переговоров. Никогда! https://censor.net/ru/n3256518
Нас **"ут, а мы крепчаем ? Так это вроде принцип жизни кацапов, а не украинцев
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30.03.2021 19:23 Ответить
 
 