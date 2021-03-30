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Новости Парламентские выборы-2019
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Довыборы в Раду: ОИК на Прикарпатье до сих пор не собралась, подсчет голосов приостановлен

Довыборы в Раду: ОИК на Прикарпатье до сих пор не собралась, подсчет голосов приостановлен

По состоянию на 15:00 окружная избирательная комиссия округа №87 не восстановила работу из-за отсутствия 9 членов комиссии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".

Комиссия должна была восстановить заседание, которое она прервала, в 12:00, однако в помещение никого не пустили, так как полиция проводила следственные действия.

Так, отсутствуют председатель ОИК Руслан Кашников ( "Голос") и заместитель председателя Тарас Дунець ( "Гражданская позиция"). Кроме того, не появились на заседание:

Иванна Бабий ( "Европейская Солидарность")
Василий Белоус ( "Свобода")
Денис Жилюк ( "Голос")
Андрей Курьян ( "Партия Шария")
Александр Кушлык ( "Слуга народа")
Александра Петрик ( "Европейская Солидарность")
Иван Федив ( "Слуга народа")

Для проведения заседания необходимо 10 членов комиссии.

Ранее сообщалось, что на Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу.

Читайте: Довыборы в Раду на Прикарпатье: четыре участковые комиссии пересчитают голоса, - ОПОРА

Автор: 

Ивано-Франковск (830) ОПОРА (247) досрочные выборы (127)


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Значит честно считают
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30.03.2021 16:14 Ответить
Одні панове підрахуї.
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30.03.2021 16:37 Ответить
Що то було? Якби справді чесно перемагав Вірастюк, або Шевченко, який скупив все обласне керівництво включаючи мера Франківська Марцинківа, то комісія вже все порахувала б.
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30.03.2021 16:21 Ответить
Очень похоже, что побеждает не тот кандидат, которого очень хочется видеть в ВР кому то "там". Самостоятельный активных человек, а не марионетка, готовая подымать руку по команде свыше.
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30.03.2021 16:23 Ответить
Так їх там 3 основних гуся й залишалось, два зелених один сірий...
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30.03.2021 16:37 Ответить
Вы и в правду верите, что в ВР до сих пор есть депутаты которые голосуют по зову сердца, справедливости и совести. Все депутаты по закону идут от какой то партии. А за каждой партией стоит какой то олигарх. Партия / олигарх/ сказала : " Надо.", депутат ответил: "Есть". Так что не теште себя иллюзией о самостоятельности нынешних депутатов.
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30.03.2021 16:47 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/26491236.html З життя Беняфіціарів

Довибори в Раду: ОВК на Прикарпатті досі не зібралася, підрахунок голосів призупинено - Цензор.НЕТ 7062
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30.03.2021 16:39 Ответить
 
 