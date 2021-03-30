Довыборы в Раду: ОИК на Прикарпатье до сих пор не собралась, подсчет голосов приостановлен
По состоянию на 15:00 окружная избирательная комиссия округа №87 не восстановила работу из-за отсутствия 9 членов комиссии.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".
Комиссия должна была восстановить заседание, которое она прервала, в 12:00, однако в помещение никого не пустили, так как полиция проводила следственные действия.
Так, отсутствуют председатель ОИК Руслан Кашников ( "Голос") и заместитель председателя Тарас Дунець ( "Гражданская позиция"). Кроме того, не появились на заседание:
Иванна Бабий ( "Европейская Солидарность")
Василий Белоус ( "Свобода")
Денис Жилюк ( "Голос")
Андрей Курьян ( "Партия Шария")
Александр Кушлык ( "Слуга народа")
Александра Петрик ( "Европейская Солидарность")
Иван Федив ( "Слуга народа")
Для проведения заседания необходимо 10 членов комиссии.
Ранее сообщалось, что на Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу.
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