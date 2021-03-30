СБУ разоблачила администратора 12 телеграмм-каналов, которого курировали спецслужбы РФ, - Витюк

Службой безопасности Украины выявлена сеть телеграмм-каналов с деструктивным контентом, "главным менеджером" которой является одессит, один из организаторов массовых беспорядков во время одесского "Антимайдана".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Илья Витюк, начальник управления, департамент СБУ.

"Он лично администрирует 12 телеграмм-каналов, общается с заказчиками материалов, отчитывается российским кураторам о проделанной работе и согласовывает возможность размещения заказных материалов. Стоимость размещения публикаций составляет от нескольких сотен в региональных и до 25-30 тысяч гривен на всеукраинских каналах, - объяснил Витюк. - Сейчас он в розыске, и по нашей информации находится в Приднестровье. У него есть две сообщницы, которые находились в Украине и которым предъявлено подозрение по статье 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины".

По его словам, Служба безопасности Украины уже идентифицировала 50 заказчиков, которые перечислили деньги за публикацию материалов. Проверяется их причастность к противоправной деятельности во вред информационной безопасности государства.

"Установлено, что спецслужбы России позволили участникам сети самостоятельно организовать механизм монетизации. Транзакции проводили через сеть сообщников, которые открыли счета в украинских банках для получения "гонораров" за публикацию заказных материалов. Затем исполнители конвертировали деньги в валюту и переводили в непризнанную "ПМР", Молдову или Россию", - добавил Витюк.

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Полный текст интервью с Ильей Витюком для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Была задержана подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица. 8 февраля она вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.

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