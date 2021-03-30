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Российские артисты об уголовном производстве в Украине за выступление на открытии Керченского моста: Мели, Емеля, твоя неделя

Российские артисты об уголовном производстве в Украине за выступление на открытии Керченского моста: Мели, Емеля, твоя неделя

Прокуратура АРК начала уголовное производство в отношении 23 российских звезд-участников концерта на открытии Керченского моста в 2018 году.

Певец Олег Газманов, актер Дмитрий Харатьян и певица Ольга Кормухина прокомментировали Крым.Реалии уголовное дело, заведенное в отношении них в Украине за выступление на открытии Керченского моста в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированную территорию и выезд из нее.

"Я - гражданин Российской Федерации. Не вижу повода это комментировать", - написал нам актер и певец Дмитрий Харатьян.

Продюсер Димы Билана, Юлианны Карауловой и группы "Градусы" (Романа Пашкова и Руслана Тагиева), ставших фигурантами уголовного расследования, Яна Рудковская отказалась от комментариев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив

"Крымский мост давно работает. А с вашим радио - ничего общего. С иноагентами (проекты "Радио Свобода" признаны минюстом России "иностранными агентами". - Ред.) не общаюсь", - прокомментировал певец Газманов.

"Ребят, ну я ж не психиатр, я диагнозы не ставлю, тем более их не комментирую. Ну сами подумайте, смешно просто даже внимание обращать на это нормальному человеку. Ну что же раздувать из этого?! Мели, Емеля, твоя неделя, что называется", - ответила нам рок-певица Кормухина.

23 марта бывшая телеведущая российского Первого канала Марина Ким отреагировала на это уголовное дело в своем telegram-канале.

"Почему только сейчас ребята опомнились и выступили с множественными уголовными делами за концерт, посвященный открытию Крымского моста? Это же было в 2018 году! Сколько воды с тех пор утекло. А "бомбит" их до сих пор! Что ж, хорошо, когда кто-то к тебе неравнодушен. Концерт был. Крым наш", - написала она.

Также читайте: Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

15 мая 2018 года российские певцы, актеры и телеведущие выступили на торжественном открытии Керченского моста.

16 марта 2021 года представитель Краевой рады украинцев Крыма (КРУК) и глава общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергей Мокренюк потребовал от украинских правоохранителей расследовать это незаконное посещение оккупированного Крыма российскими знаменитостями.

19 марта 2021 года прокуратура АРК начала уголовное производство в отношении 23 российских звезд-участников концерта на Керченском мосту, чьи личности удалось установить.

Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, под следствие попали: Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Скляр, Алена Свиридова, Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Долина, Марина Ким, Наталья Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухина, Пелагея, Роман Пашков и Руслан Тагиев (группа "Градусы"), Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Юлия Волкова.

Читайте также: Расследование ведется по 59 российским артистам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, - СБУ

25 марта 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Крым.Реалии о готовности "продвигать" международные санкции против 23 российских артистов, попавших под уголовное производство.

Автор: 

Крым (26404) россия (95615) санкции (11301) уголовное дело (2436) артисты (281) Керченский мост (393)


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Топ комментарии
+46
Може Ємєля, може козєля, а в Україну, ублюдки, вам зась...
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30.03.2021 16:31
+30
да что артисты? им что говорят то и делают.. если скажут петь украинский гимн будут аки соловьи в вышиванках и каждый вспомнит свои украинские корни...вот Макаревич действительно красавчик...
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30.03.2021 16:31
+25
мокшанський звіринець у повному складі
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30.03.2021 16:40
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Може Ємєля, може козєля, а в Україну, ублюдки, вам зась...
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30.03.2021 16:31 Ответить
А на раиси есть артисты? Жирик с соловьем чтоль?
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30.03.2021 17:54 Ответить
Коли росія розвалиться, ці люди будуть виловлені і засуджені українським судом.
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30.03.2021 18:43 Ответить
да что артисты? им что говорят то и делают.. если скажут петь украинский гимн будут аки соловьи в вышиванках и каждый вспомнит свои украинские корни...вот Макаревич действительно красавчик...
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30.03.2021 16:31 Ответить
Макар может с чистой совестью чесать по все украинским городам.
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30.03.2021 16:38 Ответить
Поздно... Спекся уже Макаревич...
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30.03.2021 16:48 Ответить
обидно..
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30.03.2021 17:00 Ответить
А когда *****?
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30.03.2021 18:56 Ответить
Кажуть, Макаревич дружить із Сурковим. Як відомо, "Скажи, хто твій друг, і я скажу хто ти" (с)...
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30.03.2021 16:56 Ответить
не знаю с кем там он дружит, но когда в Украину вторглась орда то МАкаревич это категорически осудил... в кацапстане это был подвиг..
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30.03.2021 17:01 Ответить
Я теж про це читав. Як і про його дружбу з гівном.
Хтось бачить склянку наполовину порожньою, хтось - наполовину повною. Селяві...

Я лише хотів сказати, що люди не чорні або білі і пухнасті. І Макаревич теж.
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30.03.2021 17:10 Ответить
Кажуть, шо пукин *****, хотя это как раз чистая правда
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30.03.2021 18:57 Ответить
Ще скажіть, що навальний - великий друг України.

"У 2014 році в ефірі російського телеканалу «Дождь» Макаревич повторив поширену дезу російської пропаганди що Росія анексувала Крим та вторглася на схід України аби допомогти російськомовним громадянам."
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30.03.2021 19:27 Ответить
Слушайте последние 2 альбома Макаревича, и уже потом упоминайте о дружбе кого-то с кем-то.
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30.03.2021 18:57 Ответить
Я російську музику вже 7 років не слухаю. Ніяку. Хоча до того було кілька улюблених рок-гуртів звідти.
Але я вірю Вам, що ці два альбоми непогані, і я зовсім не проти, якщо нові покоління росіян будуть зростати на музиці Макаревича.
Я лише писав про те, що "не надо очаровьіваться, чтобьі потом не разочаровьіваться", і що людей на 100% білих і пухнастих не буває.
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30.03.2021 19:34 Ответить
Так тягу к занятию проституцией ещё никто не отменял. ))
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30.03.2021 16:58 Ответить
зеліни друзі
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30.03.2021 16:32 Ответить
даже коцорылые считают зелоха емелей, пороха они ненавидели но емелей не считали
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30.03.2021 16:33 Ответить
эх,хорошо лизнул однако )))
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30.03.2021 16:48 Ответить
тебе видней с твоим опытом
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30.03.2021 16:52 Ответить
лижут и мне, но я этого не люблю )))
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30.03.2021 17:13 Ответить
Так ты потаскуха
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30.03.2021 20:28 Ответить
не, я так понял что это ты тут проститутка, а когда кому то член лижут, то он отнюдь не потаскуха )))
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30.03.2021 20:54 Ответить
Понятно, петушок мордовский
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30.03.2021 21:05 Ответить
петушок мордовский - я так понял это тебя так зовут?
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30.03.2021 21:47 Ответить
уверен что у большинства этих тварей есть родственники по прямой линии - этнические украинцы.
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30.03.2021 16:36 Ответить
ну то что они мелят х с ним... не понятно одно почему потом пачками прутся в Украину.. дебилы... поцеловать пограничный столб?
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30.03.2021 16:38 Ответить
мокшанський звіринець у повному складі
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30.03.2021 16:40 Ответить
Далеко не повний, ще 100 з гаком мільйонів дописати треба
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30.03.2021 17:00 Ответить
а шо там с Моргенштерном - он щас популярней всех вышеперечисленных вместе(включая Макаревича..)
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30.03.2021 16:42 Ответить
Мир сошел с ума. Не понимаю, почему вся молодежь тащится от это Моргенштерна и ему подобных? Он же мычит что-то нечленораздельное как при церебральном параличе. И на него только посмотри - сразу видно что у него мозг поврежден
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30.03.2021 16:52 Ответить
Там мозга нет, там только вакуум
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30.03.2021 16:57 Ответить
Така музика не потребує зусиль для сприйняття. Це ж не опера. Примітивізм - символ російської попси, яка й розрахована на примітивне бидло.
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31.03.2021 00:21 Ответить
Отстойняк для (Зе)дебилов
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30.03.2021 16:58 Ответить
Да закрыть им выезд во все страны и всё,пусть Емели скачут на рашке,посмотрите как заскулят сразу о правах человека и прочей лабуде....
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30.03.2021 16:42 Ответить
Ой. О чем Вы говорите, тут некоторые персонажи сниматься в облачении "пресса" ведя огонь из пулемёта по украинским военным, и их даже не объявляют в розыск по линии интерпола. А вы говорите о нарушении правил посещения АРК
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30.03.2021 16:51 Ответить
Они на хер никому не нужни кроме Срашки с давящей все попсовой мафіей.
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30.03.2021 17:00 Ответить
https://youtu.be/_KD8569XF9E Моргенштерн здорової людини )))
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31.03.2021 03:09 Ответить
Зверушки на побегушках
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30.03.2021 16:50 Ответить
Не завадило б винести вирок і оголосити у міжнародний розшук тоді була б ємєля.
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30.03.2021 16:52 Ответить
Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, под следствие попали: Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Скляр, Алена Свиридова, Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Долина, Марина Ким, Наталья Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухина, Пелагея, Роман Пашков и Руслан Тагиев (группа "Градусы"), Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Юлия Волкова. - ХТО ЦЕ ТАКІ??? Соромлюся спитати! Чим знамениті ці пітекантропи з минулого??7Источник: https://censor.net/ru/n3256531
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30.03.2021 16:56 Ответить
Закон має бути один для всіх, навіть для пітекантропів.
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30.03.2021 16:58 Ответить
Пожалуй полний срез "срюзькой культури" которой так гордятся козлорилие!
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30.03.2021 17:03 Ответить
Схоже, австрійці Протектор та Сіленіус помилилися... Мордор тепер асоціюється не з https://youtu.be/yRwhK8X8jD8 оцією композицією , а з газмановим, воровайками та дімою їбланом Російські артисти про кримінальне провадження в Україні за виступ на відкритті Керченського моста: Мели, Іване, доки вітру стане - Цензор.НЕТ 5362
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31.03.2021 16:48 Ответить
Ага, плюс зоновский "шансон"
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31.03.2021 19:42 Ответить
Welt, напиши что из нового сейчас стоит послушать. Спасибо.
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31.03.2021 20:11 Ответить
Вітаю! Сьогодні розгрібусь із роботою - напишу, що останнім часом сподобалось...
Оскільки згадав про австрійських толкієністів - то із подібного нещодавно вийшло один за одним два альбоми норвежців Beleriand, музика - таке поєднання Summoning і старого Dimmu Borgir (періоду For All Tid і Stormblast). Ось тут можна слухнути:
https://youtu.be/LqmVDIYqilw Beleriand - Far Over Wood And Mountain Tall (2020)

https://youtu.be/mndl5rCNAhA Beleriand - February (2021)

Детальніше розпишу ввечері або завтра... І буквально днями вийшов кліп бергенської групи Nattverd (група молода, але музика - чистий норвезький олдскул 90-х). 30 квітня вийде новий альбом Vandring - поки не вийшов, рекомендую послухати два попередні полноформати і міні-альбом, на каналі Black Metal Promotion є. Кліп - похмура жесть. Норвегія, хутір біля Бьоргвіна (******** Берген), 1349 рік... живе собі фермерська сім'я, усі сумлінно моляться і шанують б*га... Аж поки із зараженими щуратами не прийшла Svartedauden - Чорна Смерть.
https://youtu.be/bCjivR_ATTQ Nattverd - Naar Taaken Fortaerer Alt (Official Music Video)
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02.04.2021 15:23 Ответить
Дякую Welt!
хоча тру блек мало зараз слухаю, Nattverd зайшов, чекаємо на новий альбом.
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06.04.2021 13:15 Ответить
Вже вийшов )) Власне альбом: https://youtu.be/qyNTP7_3uso https://youtu.be/qyNTP7_3uso Nattverd - Vandring (2021)
Із норвегів останнім часом ще зацінив Ulvehyrde і Valdaudr, рекомендую. Олдскул у чистому вигляді.
https://youtu.be/ksBzaTPNX5Y Ulvehyrde - Englemakersken (2021)

https://youtu.be/YyfXyzWz-vg Ulvehyrde - Jarlen (Video)

https://youtu.be/nMg0Xu6EUfM Valdaudr - Drapsdalen (2021)

І чекаю на дебютний альбом Ildfar, проект норвежця, який створював матеріал ще у 90-х, але тільки зараз альбом "дозрів". Має вийти 14 травня. Промо трек, витриманий як старе віскі - аж повіяло лісовим духом Норвегії 90-х, вокал особливо сподобався...
https://youtu.be/h8wYjfgHzLA Ildfar - Lyset I Skumringen (Track Premiere)
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06.05.2021 21:04 Ответить
Danse De NoIr "Lord Vigo" типо вот такого сейчас цепляет.
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04.05.2021 17:05 Ответить
Треба послухати, дякую )) Із чорнухи зараз запоєм слухаю квебекські групи Sorcier Des Glaces (атмосферний BM. не поступається за величчю старому Emperor, і що цікаво - записано без клавішних), і Ifernach - блек на тему історії краю та міфології алгонкінів.
https://youtu.be/QIkL52qlcHA Sorcier Des Glaces - North (2016) - окремо оцінив кавер на пісню Witchcraft норвежців Obtained Enslavement.

https://youtu.be/Jtpxpzs-1Z4 Ifernach - Wastow: The Sortilege Of Winter (EP 2019) - дві пісні, присвячені Кесіку та Клускапу, ключовим божествам алгонкінів.

https://youtu.be/4LLQxTWF4cw Ifernach - Waqan (EP 2020) - цей опус присвячений Coureur des Bois ("лісовим кур'єрам", французьким купцям-першопроходцям Канади) і легендарному Етьєну Брюле, одному з цих колоністів.

І ще дуже зацінив дебютний міні-альбом голандців Kastijder. Саунд, вокал, клавішні, загальна атмосфера... хлопці явно надихнулися першими альбомами норвегів Gehenna.
https://youtu.be/bfOkkJj_kfo Kastijder - Kastijder (Demo 2021)

Із неметалічної музики майже щодня перед сном слухаю давніх фаворитів, норвезький проект Biosphere, http://www.norge.ru/biosphere/ ось інформація про нього . Дуже атмосферний, холодний і пейзажний ембієнт/мінімал техно. Улюблений альбом: https://youtu.be/-WHl9kr2_3U Biosphere - Patashnik (1994)
І ще ось такий орієнтал симфоблек: іранський Helzgloriam, нагадує Dimmu Borgir періоду Enthrone Darkness Triumphant плюс елементи іранського фолку. Оригінально і могутньо.
https://youtu.be/dlCJ_hX02C4 Helzgloriam - Decapitated Mystics Of The Serpent (2020)
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06.05.2021 20:53 Ответить
Дякую тобі Welt, канадців обов'язково заслухаю. Мені завжди подобалася їх сцена. Причому у всіх жанрах, от Rush до Cryptosy. Ось і Agalogh мій улюблений гурт взагалі. Хоча саме квебекські гурти мають свою специфіку звичайно ж...
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09.05.2021 11:30 Ответить
Agalloch теж серед фаворитів (хоча вони не канадці, а із США, штат Орегон). Рекомендую також Pagan Hellfire (Канада, провінція Нова Шотландія) - це ураган.
Cryptopsy - так! М'ясо м'ясисте 🤘😡🤘
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09.05.2021 12:13 Ответить
Одна з топових композицій Biosphere в усіх трьох версіях, остання (індастріал ембієнт мікс) взагалі епічна, навіть додавав її через мод саундтреком до Сталкера (Зов Припяти)
https://youtu.be/Q3nc5B0-H9c Biosphere - SETI Project (original, v.1 & remix)

Проект SETI - існуючий із 60-х років проект пошуку інопланетного розуму шляхом прослуховування космосу на радіочастотах. Не знайшлі ані хія, що наводить на тривожні думки щодо парадоксу Фермі та Великого Фільтру... Російські артисти про кримінальне провадження в Україні за виступ на відкритті Керченського моста: Мели, Іване, доки вітру стане - Цензор.НЕТ 353
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06.05.2021 21:16 Ответить
бунтуют грязнопопые дети кобздона
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30.03.2021 17:04 Ответить
Да потому что на всех идентифицированных россиян вьезжающих в Крым нужно поголовно открывать уголовные дела за незаконное пресечение границы Украины, а не въезд в Украину запрещать! Дальше военный суд должен массово данных людей осуждать на 8-10 лет колонии и при дальнейших попытках попасть в Украину арестовывать! Вот это будет настоящий вклад в освобождении Крыма от российских фашистов ибо много кто задумается ехать туда или нет.
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30.03.2021 17:08 Ответить
Відволікання від наших внутрішніх і зовнішніх провалів в управлінні державою--можна тільки такими "жовтими" повідомленнями Да кому потрібні вислови цих ......
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30.03.2021 17:11 Ответить
Українцям вже давно пора відмовитись від цього російськомовного гівна, що зветься "расейская папса"! Ви дивиться, хто виступав на цьому концерті? Гавно, яке витягнули із нафталіну! Як би ниі цей концерт, то хто про це лайно згадав?
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30.03.2021 17:13 Ответить
Охосподя, из-за чего весь сыр-бор? Достали из нафталина, каких-то "звёзд" дискотеки 80-90-х, привезли стадом в Крым, дали копеечку заработать, потом снова о них все забыли. Зато у нас открывают уголовные дела, делая им пиар...И как обычно 3-5 лет спустя после события. Да запретите им пожизненно въезд в Украину и сделать всё, чтобы они по Европе не шастали и забудьте об этом мусоре
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30.03.2021 17:24 Ответить
Логика в словах эстрадных проституток есть: все эти уголовные дела им "страшны" примерно так же, как столкновение галактик на расстоянии 60 миллиардов световых лет.

Просто зележопые, провалившие реальные задачи - вакцинацию, инфляцию, экономику, войну и т.п. - зележопые пытаются пустить своему лошаре-избирателю пыль в глаза.

Дескать, мы ж не только воруем, а вот еще и дэржаву захыщаемо.
И начинается: арест самолетов Медведчука (которые за границей и недоступны), санкции против Поклонской (на 200 гривень), закрытие телеканалов (персонал и аудитория просто перешли на НАШ и Интер) и т.п. мыльные пузыри.

Теперь вот еще уголовные дела против недоступных эстрадных крутильщиков жопами...

Клоун хочет шоу!
Клоун хочет внимания!
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30.03.2021 17:31 Ответить
Для расейских рабов ***** отвоевало новый вольер, немного погодя будут скулить, что не пускают за железный занавес.
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30.03.2021 17:35 Ответить
Не волнуйтесь, дети паРаши.
Четырежды немобилизованный писькограй вас обязательно помилует.
Ведь для него наша страна не Родина, а гешефт...
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30.03.2021 17:54 Ответить
Ну, це вони "шуткі-прібауткі" розсипають поки що, а от коли їм за це стануть відмовляти у шенгенських, британських, американських візах, то заврещать про "ето же нарушеніє прав чєловєка!"
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30.03.2021 18:01 Ответить
Теперь им только в срашке петь ротом. А какие гонорары то за границей на корпоративах!
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30.03.2021 18:29 Ответить
с этими всё ясно, их при сильном шторме в шлюпку не брать, пойдут ко дну вместе с кораблём путинскаярасея.......
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30.03.2021 18:39 Ответить
Да не вопрос.
Теперь эти роисянские "артисты" могут расчитывать на концерты только по кацапским курятникам и у Луки в бане.
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30.03.2021 19:22 Ответить
ПУТИН ОДИН НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛ!ПУТИН ДЕЛАЛ ВСЕ ЧТО ХОТЕЛО ЕГО НАСЕЛЕНИЕ.ЭТО ОНИ,ТИПА"ПРАСТЫЕ ЛЮДИ",ОНИ И ТОЛЬКО ОНИ УБИВАЮТ,ГРАБЯТ И ВРУТ,ВРУТ,ВРУТ.РОССИЯ - ЭТО ОГРОМНАЯ БОЧКА НАПОЛНЕННАЯ ДЕРЬМОМ С НАКЛЕЙКОЙ "ПУТИН".НАКЛЕЙКУ ПОМЕНЯЮТ А ВОТ СОДЕОЖИМОЕ ОСТАНЕТСЯ.ЭТО ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ НАШИ СОВКОДРОЧЕРЫ И НАИВНЫЕ ДУРАЧКИ.
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30.03.2021 19:40 Ответить
Так, проблема не в умовному путіні, а в усій к@цапській отарі.
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30.03.2021 20:01 Ответить
Гарний к@цап - мертвий к@цап. Це аксіома.
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30.03.2021 20:00 Ответить
В ответ можно м(ы)елодрамы украинские на рот. ТВ запретить, но почему-то не запрещают, жалеют наверно....
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30.03.2021 20:40 Ответить
к каким РЕБЯТАМ они обращаются
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31.03.2021 01:09 Ответить
этих мразей надо в розыск по линии Интерпола,
тогда и расскажут про бред
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31.03.2021 08:49 Ответить
 
 