Российские артисты об уголовном производстве в Украине за выступление на открытии Керченского моста: Мели, Емеля, твоя неделя

Прокуратура АРК начала уголовное производство в отношении 23 российских звезд-участников концерта на открытии Керченского моста в 2018 году.

Певец Олег Газманов, актер Дмитрий Харатьян и певица Ольга Кормухина прокомментировали Крым.Реалии уголовное дело, заведенное в отношении них в Украине за выступление на открытии Керченского моста в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированную территорию и выезд из нее.

"Я - гражданин Российской Федерации. Не вижу повода это комментировать", - написал нам актер и певец Дмитрий Харатьян.

Продюсер Димы Билана, Юлианны Карауловой и группы "Градусы" (Романа Пашкова и Руслана Тагиева), ставших фигурантами уголовного расследования, Яна Рудковская отказалась от комментариев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Австралия вслед за Канадой ввела санкции против участников строительства моста через Керченский пролив

"Крымский мост давно работает. А с вашим радио - ничего общего. С иноагентами (проекты "Радио Свобода" признаны минюстом России "иностранными агентами". - Ред.) не общаюсь", - прокомментировал певец Газманов.

"Ребят, ну я ж не психиатр, я диагнозы не ставлю, тем более их не комментирую. Ну сами подумайте, смешно просто даже внимание обращать на это нормальному человеку. Ну что же раздувать из этого?! Мели, Емеля, твоя неделя, что называется", - ответила нам рок-певица Кормухина.

23 марта бывшая телеведущая российского Первого канала Марина Ким отреагировала на это уголовное дело в своем telegram-канале.

"Почему только сейчас ребята опомнились и выступили с множественными уголовными делами за концерт, посвященный открытию Крымского моста? Это же было в 2018 году! Сколько воды с тех пор утекло. А "бомбит" их до сих пор! Что ж, хорошо, когда кто-то к тебе неравнодушен. Концерт был. Крым наш", - написала она.

Также читайте: Канада ввела санкции против участников строительства Керченского моста в оккупированном Крыму

15 мая 2018 года российские певцы, актеры и телеведущие выступили на торжественном открытии Керченского моста.

16 марта 2021 года представитель Краевой рады украинцев Крыма (КРУК) и глава общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергей Мокренюк потребовал от украинских правоохранителей расследовать это незаконное посещение оккупированного Крыма российскими знаменитостями.

19 марта 2021 года прокуратура АРК начала уголовное производство в отношении 23 российских звезд-участников концерта на Керченском мосту, чьи личности удалось установить.

Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, под следствие попали: Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Скляр, Алена Свиридова, Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Долина, Марина Ким, Наталья Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухина, Пелагея, Роман Пашков и Руслан Тагиев (группа "Градусы"), Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Юлия Волкова.

Читайте также: Расследование ведется по 59 российским артистам, незаконно посещавшим оккупированный Крым, - СБУ

25 марта 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Крым.Реалии о готовности "продвигать" международные санкции против 23 российских артистов, попавших под уголовное производство.