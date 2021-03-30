Российские артисты об уголовном производстве в Украине за выступление на открытии Керченского моста: Мели, Емеля, твоя неделя
Прокуратура АРК начала уголовное производство в отношении 23 российских звезд-участников концерта на открытии Керченского моста в 2018 году.
Певец Олег Газманов, актер Дмитрий Харатьян и певица Ольга Кормухина прокомментировали Крым.Реалии уголовное дело, заведенное в отношении них в Украине за выступление на открытии Керченского моста в оккупированном Крыму, передает Цензор.НЕТ. Им инкриминируют незаконный въезд на оккупированную территорию и выезд из нее.
"Я - гражданин Российской Федерации. Не вижу повода это комментировать", - написал нам актер и певец Дмитрий Харатьян.
Продюсер Димы Билана, Юлианны Карауловой и группы "Градусы" (Романа Пашкова и Руслана Тагиева), ставших фигурантами уголовного расследования, Яна Рудковская отказалась от комментариев.
"Крымский мост давно работает. А с вашим радио - ничего общего. С иноагентами (проекты "Радио Свобода" признаны минюстом России "иностранными агентами". - Ред.) не общаюсь", - прокомментировал певец Газманов.
"Ребят, ну я ж не психиатр, я диагнозы не ставлю, тем более их не комментирую. Ну сами подумайте, смешно просто даже внимание обращать на это нормальному человеку. Ну что же раздувать из этого?! Мели, Емеля, твоя неделя, что называется", - ответила нам рок-певица Кормухина.
23 марта бывшая телеведущая российского Первого канала Марина Ким отреагировала на это уголовное дело в своем telegram-канале.
"Почему только сейчас ребята опомнились и выступили с множественными уголовными делами за концерт, посвященный открытию Крымского моста? Это же было в 2018 году! Сколько воды с тех пор утекло. А "бомбит" их до сих пор! Что ж, хорошо, когда кто-то к тебе неравнодушен. Концерт был. Крым наш", - написала она.
15 мая 2018 года российские певцы, актеры и телеведущие выступили на торжественном открытии Керченского моста.
16 марта 2021 года представитель Краевой рады украинцев Крыма (КРУК) и глава общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергей Мокренюк потребовал от украинских правоохранителей расследовать это незаконное посещение оккупированного Крыма российскими знаменитостями.
19 марта 2021 года прокуратура АРК начала уголовное производство в отношении 23 российских звезд-участников концерта на Керченском мосту, чьи личности удалось установить.
Согласно информации из Единого реестра досудебных расследований, под следствие попали: Александр Буйнов, Александр Маршал, Александр Скляр, Алена Свиридова, Валерия, Григорий Лепс, Денис Майданов, Дима Билан, Дмитрий Харатьян, Жасмин, Зара, Лариса Долина, Марина Ким, Наталья Майданова, Олег Газманов, Олег Шаумаров, Ольга Кормухина, Пелагея, Роман Пашков и Руслан Тагиев (группа "Градусы"), Стас Пьеха, Юлианна Караулова и Юлия Волкова.
25 марта 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил Крым.Реалии о готовности "продвигать" международные санкции против 23 российских артистов, попавших под уголовное производство.
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Хтось бачить склянку наполовину порожньою, хтось - наполовину повною. Селяві...
Я лише хотів сказати, що люди не чорні або білі і пухнасті. І Макаревич теж.
"У 2014 році в ефірі російського телеканалу «Дождь» Макаревич повторив поширену дезу російської пропаганди що Росія анексувала Крим та вторглася на схід України аби допомогти російськомовним громадянам."
Але я вірю Вам, що ці два альбоми непогані, і я зовсім не проти, якщо нові покоління росіян будуть зростати на музиці Макаревича.
Я лише писав про те, що "не надо очаровьіваться, чтобьі потом не разочаровьіваться", і що людей на 100% білих і пухнастих не буває.
Оскільки згадав про австрійських толкієністів - то із подібного нещодавно вийшло один за одним два альбоми норвежців Beleriand, музика - таке поєднання Summoning і старого Dimmu Borgir (періоду For All Tid і Stormblast). Ось тут можна слухнути:
https://youtu.be/LqmVDIYqilw Beleriand - Far Over Wood And Mountain Tall (2020)
https://youtu.be/mndl5rCNAhA Beleriand - February (2021)
Детальніше розпишу ввечері або завтра... І буквально днями вийшов кліп бергенської групи Nattverd (група молода, але музика - чистий норвезький олдскул 90-х). 30 квітня вийде новий альбом Vandring - поки не вийшов, рекомендую послухати два попередні полноформати і міні-альбом, на каналі Black Metal Promotion є. Кліп - похмура жесть. Норвегія, хутір біля Бьоргвіна (******** Берген), 1349 рік... живе собі фермерська сім'я, усі сумлінно моляться і шанують б*га... Аж поки із зараженими щуратами не прийшла Svartedauden - Чорна Смерть.
https://youtu.be/bCjivR_ATTQ Nattverd - Naar Taaken Fortaerer Alt (Official Music Video)
хоча тру блек мало зараз слухаю, Nattverd зайшов, чекаємо на новий альбом.
Із норвегів останнім часом ще зацінив Ulvehyrde і Valdaudr, рекомендую. Олдскул у чистому вигляді.
https://youtu.be/ksBzaTPNX5Y Ulvehyrde - Englemakersken (2021)
https://youtu.be/YyfXyzWz-vg Ulvehyrde - Jarlen (Video)
https://youtu.be/nMg0Xu6EUfM Valdaudr - Drapsdalen (2021)
І чекаю на дебютний альбом Ildfar, проект норвежця, який створював матеріал ще у 90-х, але тільки зараз альбом "дозрів". Має вийти 14 травня. Промо трек, витриманий як старе віскі - аж повіяло лісовим духом Норвегії 90-х, вокал особливо сподобався...
https://youtu.be/h8wYjfgHzLA Ildfar - Lyset I Skumringen (Track Premiere)
https://youtu.be/QIkL52qlcHA Sorcier Des Glaces - North (2016) - окремо оцінив кавер на пісню Witchcraft норвежців Obtained Enslavement.
https://youtu.be/Jtpxpzs-1Z4 Ifernach - Wastow: The Sortilege Of Winter (EP 2019) - дві пісні, присвячені Кесіку та Клускапу, ключовим божествам алгонкінів.
https://youtu.be/4LLQxTWF4cw Ifernach - Waqan (EP 2020) - цей опус присвячений Coureur des Bois ("лісовим кур'єрам", французьким купцям-першопроходцям Канади) і легендарному Етьєну Брюле, одному з цих колоністів.
І ще дуже зацінив дебютний міні-альбом голандців Kastijder. Саунд, вокал, клавішні, загальна атмосфера... хлопці явно надихнулися першими альбомами норвегів Gehenna.
https://youtu.be/bfOkkJj_kfo Kastijder - Kastijder (Demo 2021)
Із неметалічної музики майже щодня перед сном слухаю давніх фаворитів, норвезький проект Biosphere, http://www.norge.ru/biosphere/ ось інформація про нього . Дуже атмосферний, холодний і пейзажний ембієнт/мінімал техно. Улюблений альбом: https://youtu.be/-WHl9kr2_3U Biosphere - Patashnik (1994)
І ще ось такий орієнтал симфоблек: іранський Helzgloriam, нагадує Dimmu Borgir періоду Enthrone Darkness Triumphant плюс елементи іранського фолку. Оригінально і могутньо.
https://youtu.be/dlCJ_hX02C4 Helzgloriam - Decapitated Mystics Of The Serpent (2020)
Cryptopsy - так! М'ясо м'ясисте 🤘😡🤘
https://youtu.be/Q3nc5B0-H9c Biosphere - SETI Project (original, v.1 & remix)
Проект SETI - існуючий із 60-х років проект пошуку інопланетного розуму шляхом прослуховування космосу на радіочастотах. Не знайшлі ані хія, що наводить на тривожні думки щодо парадоксу Фермі та Великого Фільтру...
Просто зележопые, провалившие реальные задачи - вакцинацию, инфляцию, экономику, войну и т.п. - зележопые пытаются пустить своему лошаре-избирателю пыль в глаза.
Дескать, мы ж не только воруем, а вот еще и дэржаву захыщаемо.
И начинается: арест самолетов Медведчука (которые за границей и недоступны), санкции против Поклонской (на 200 гривень), закрытие телеканалов (персонал и аудитория просто перешли на НАШ и Интер) и т.п. мыльные пузыри.
Теперь вот еще уголовные дела против недоступных эстрадных крутильщиков жопами...
Клоун хочет шоу!
Клоун хочет внимания!
Четырежды немобилизованный писькограй вас обязательно помилует.
Ведь для него наша страна не Родина, а гешефт...
Теперь эти роисянские "артисты" могут расчитывать на концерты только по кацапским курятникам и у Луки в бане.
тогда и расскажут про бред