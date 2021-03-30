На 87 округе на Прикарпатье все в рамках закона. Не видим оснований говорить о фальсификациях, - Корниенко

На довыборах в Раду по 87 округу в Ивано-Франковской области процесс происходит в рамках закона.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя процесс подсчета голосов, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Думаю, что в ближайшее время избирательная комиссия соберется после перерыва и будет работать. Пока представитель "Слуги народа" Вирастюк лидирует. Ми не видим оснований говорить о фальсификациях", - заявил он.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, по состоянию на 15:00 окружная избирательная комиссия округа №87 не восстановила работу из-за отсутствия 9 членов комиссии.

Сообщалось также, что на Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу.

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По данным ЦИК, на довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

На данный момент, Василия Вирастюка (СН) поддержали 31,3% или 10 496 избирателей, на втором месте – кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 28,88% или 9 686 избирателей.

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 28,73% или 9 633 голоса.