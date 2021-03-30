РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9722 посетителя онлайн
Новости
2 659 5

На 87 округе на Прикарпатье все в рамках закона. Не видим оснований говорить о фальсификациях, - Корниенко

На 87 округе на Прикарпатье все в рамках закона. Не видим оснований говорить о фальсификациях, - Корниенко

На довыборах в Раду по 87 округу в Ивано-Франковской области процесс происходит в рамках закона.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя процесс подсчета голосов, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Думаю, что в ближайшее время избирательная комиссия соберется после перерыва и будет работать. Пока представитель "Слуги народа" Вирастюк лидирует. Ми не видим оснований говорить о фальсификациях", - заявил он.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ,  по состоянию на 15:00 окружная избирательная комиссия округа №87 не восстановила работу из-за отсутствия 9 членов комиссии.

Сообщалось также, что на Прикарпатье временно приостанавливали подсчет голосов, "заминировали" ОИК по 87-му округу.

Читайте: Довыборы в Раду на Прикарпатье: четыре участковые комиссии пересчитают голоса, - ОПОРА

По данным ЦИК, на довыборах в Верховную Раду на одномандатном округе №87 в Ивано-Франковской области лидируют Василий Вирастюк (СН), Руслан Кошулинский ("Свобода") и Александр Шевченко ("За майбутнє").

На данный момент, Василия Вирастюка (СН) поддержали 31,3% или 10 496 избирателей, на втором месте – кандидат от партии ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, за него проголосовали 28,88% или 9 686 избирателей.

Представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко получает 28,73% или 9 633 голоса.

Автор: 

Вирастюк Василий (82) выборы (24731) Ивано-Франковская область (921) Корниенко Александр (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не пойняв, а хто ще зранку вякав про фальсифікації на користь буковеля?
Адміни мали би навести ссиль-нагадування на ту подію...
показать весь комментарий
30.03.2021 16:41 Ответить
То було зранку. Потім була довга перерва... 😊
показать весь комментарий
30.03.2021 16:44 Ответить
Я ж казав, що захоплення влади нео-більшовиками в США гикнеться українцям дуже швидко. Фальсифікації будуть тепер масштабними й нахабними, як в Сполучених Штатах.
показать весь комментарий
30.03.2021 18:01 Ответить
Фальсифікації йдуть на користь провладного кандидата(Вірастюка).Сьогодні "замінували" ОВК .Голова нашої ДВК(Надвірнянщина) ще не може подати результати.Схоже що зеленський не дуже ладнає з коломойським: в списку було 3 прізвища Шевченко( 2 двійники ,1 з яких повний двійник).Моя двоюрідна сестра - член ДВК сказала що до 23.00 вже все підрахували.Як говорив один "дєятєль:не важливо як голосують,важливо як рахують.
показать весь комментарий
30.03.2021 21:02 Ответить
Ага, не было фальсификаций))) Именно поэтому руководство ОИК резко заболело, ЦИК поменял несколько членов и после заседания ВР ара+корниенко+еще 18 слуг уродских вылетели на Ивано-Франковщину все "порешать")))
показать весь комментарий
30.03.2021 23:48 Ответить
 
 